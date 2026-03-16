Sağlık Bakanı Memişoğlu, Seydikemer'de katıldığı iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Seydikemer'de katıldığı iftar programında konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Seydikemer\'de katıldığı iftar programında konuştu Açıklaması
16.03.2026 21:23
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de sağlık alanında önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Bugün Türkiye'de 271 bin hasta yatağıyla 49 bin yoğun bakım yatağıyla dünyaya örnek olan bir sağlık hizmeti sunuyoruz.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de sağlık alanında önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Bugün Türkiye'de 271 bin hasta yatağıyla 49 bin yoğun bakım yatağıyla dünyaya örnek olan bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Yaklaşık 2 milyona yakın insan yurt dışından gelip Türkiye'den sağlık hizmeti alıyor." dedi.

Bakan Memişoğlu, bir dizi program için geldiği Muğla'da, Seydikemer Belediyesince düzenlenen "Kadir Gecesi İftar Programı"na katıldı.

Memişoğlu, iftarın ardından yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz hizmet etmeye, daha yaşanabilir bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Son 23 yılda sağlıkta inanılmaz bir gelişim yaşandığını, sağlık hizmetlerinin bugün dünyaya örnek olabilecek boyuta ulaştığını belirten Memişoğlu, "Aynı zamanda da en iyi en kaliteli hizmeti verebilir haldeyiz. Bugün Türkiye'de 271 bin hasta yatağıyla 49 bin yoğun bakım yatağıyla dünyaya örnek olan bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Yaklaşık 2 milyona yakın insan yurt dışından gelip Türkiye'den sağlık hizmeti alıyor. Eskiden, bundan 30 yıl evvel bizim insanımız tedavi olmak için yurt dışına gidiyordu. Allah'a hamd olsun, şimdi onlar Türkiye'ye geliyor." diye konuştu.

Memişoğlu, bugün Türkiye'nin sadece kendisinin değil etrafındaki insanlara da sağlık hizmetini sunan kapasiteye ulaştığını, 160 ülkeden insanın Türkiye'den sağlık hizmeti aldığını bildirdi.

Ülkede 1519 hastaneyle insanlara sağlık hizmeti verildiğini dile getiren Memişoğlu, "Bugün 30 bin aile hekimi, 340'ın üzerinde sağlıklı hayat merkeziyle insanlarımıza sağlık hizmeti sunuyor onların sağlıklı kalmaları için çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Memişoğlu Muğla'nın ilçelerinde yapılan ve yapılacak sağlık yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

"Toplumun yüzde 25'i aşırı kilolu"

Türkiye'de beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini, az ve sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu vurgulayan Memişoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kilolu bir toplum her zaman risk altındadır. Toplumun yüzde 25'i aşırı kilolu. Bu nedenle bizim sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. İnternet, sosyal medya günümüzün gereği bunu herkes kullanmak zorunda. Kullanmayan haberden bilgiden uzak kalır. Özellikle gençler siz sosyal medyayı kullanın, sosyal medya sizi kullanmasın. İnternet sizi kullanmasın. Belli zamanlarda, limitle kullanmanız lazım. Yoksa ömrünüzün büyük kısmını internette geçiriyorsanız internet, telefon sizi kullanıyor demektir."

Programda, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz, Kadem Mete, AK Parti İl Başkanı Cengizhan Güngör ile Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli de konuşma yaptı.

İlçe Müftüsü Selman Ünal Çolak'ın dua etmesinin ardından Memişoğlu, Seydikemer Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Memişoğlu, Seydikemer'de katıldığı iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Memişoğlu, Seydikemer'de katıldığı iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
