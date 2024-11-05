Sağlık Emekçileri Yönetmelik Değişikliğini Protesto Etti

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(İZMİR)- Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde değişikliği protesto etmek için üç gün iş bırakan sağlık emekçileri, İzmir'de İl Müdürlüğü önünde yaptıkları açıklamayla yönetmelik değişikliğinin geri çekilmesini istedi.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik değişikliğini protesto eden aile hekimleri, hemşireler ve ebeler ülke çapında bugünden itibaren üç gün süreyle iş bıraktı. İzmir'de iş bırakan sağlık emekçileri İzmir Sağlık Platformu bileşenleri öncülüğünde İl Sağlık Müdürülüğü önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu.

İzmir Aile Hekimleri Derneği(İZAHED) Başkanı Muhteber Çolak, tarafından okunan "Aile hekimliği çöküşe sürükleniyor" başlıklı ortak basın açıklaması metninde şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 1 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren, Aile hekimleri, aile sağlığı çalışanları ebe ve hemşireler olarak, Meslek onurumuz ve geleceğimize sahip çıkmak için üç gün iş bırakıyoruz. Yönetmelik geri çekilsin diye 19 Ekim Cumartesi Ankara da miting yaptık. Bakanlık bizi duymadı. 1 Kasım 24 aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğini çıkardı. 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakıyoruz. Sağlık Bakanlığına bu yönetmeliğin aile hekimliği sistemini çökerttiğini anlatmaya çalışıyoruz. Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, göreve geldiği günden bu yana aile hekimliği isteminin niteliğini artıracağız diyor. Nitelikten kastettiği sistemi bitirmek işlemez hale getirmekmiş.

"Şifa veren eli kırıyorsunuz"

22 yıllık iktidarları döneminde sağlıkta yaşanan sorunları, arttan şiddeti, giderlerse gitsinler, Hekim efendi dönemi bitti söylemlerini yaşadık. Biliyoruz. Sağlıkta dönüşüm programı ile yaşanan sağlıkta özelleştirmelerin nelere mal olduğunu yaşayıp görüyoruz. Birinci basamak koruyucu sağlık hizmeti veren bizlerin yaptığı iş toplum sağlığı açısından vazgeçilmezdir. Biz bu ülkenin gelecek nesillerini, çocuklarını koruyoruz. Çocuk felci, kızamık yoksa bu bizlerin sayesinde. Şifa veren eli kırıyorsunuz. Sağlık bakanlığı yeni yönetmelikle aile hekimliği sisteminin daha nitelikli hale geleceğini söylüyor. Bize şimdiye kadar niteliksiz hizmet ürettiğimizi, bu yönetmelikle niteliğin artacağını ileri sürüyor.

"Yazdığımız reçeteyi kısıtlayarak nasıl nitelik artacak"

Bizler merak ediyoruz; yazdığımız reçeteyi kısıtlayarak nasıl nitelik artacak? Bizleri hasta memnuniyeti ile değerlendirdiğinizde mi nitelik artacak. Sağlıkta şiddetin geldiği durum ortadayken, hekimlere yönelik iktidar politikaları ortadayken, bu mümkün mü? Sigma formülü ile açıkladığınız, karışık puanlamalarla maaş hesabı yapmanız mı hizmetin niteliğini artıracak? İş güvencemizi ortadan kaldırarak mı? Aile hekimliğinin niteliğini artıracaksınız. Bu formülü çok mu aradınız. Maaş sistemini güncellemeden, nüfusu düşürmek nasıl olacak? Entegrelerde 96 saat nöbet tutulmazsa maaş kesintisi yaparım ne demek. 96 saat sekiz saatten 12 iş günü yapıyor. Bu kadar yoğun çalışmak insan haklarına aykırı. Normal mesainin üzerine fazladan 12 gün çalışmazsan paranı keserim deniliyor. Her hastanın altı ayda bir ASM de kontrol edilmesini hangi ölçüte göre belirlediniz? Okul çağı gençlik izlemleri bile yılda bir kez yapılıyor? Vatandaşa da bu konuda sorumluluk vermeyi düşünüyor musunuz? ASM kontrole gelmesi için vatandaşa da sorumluluk vermeyi düşündünüz mü? Bu sorular uzayıp gidebilir.

"Yönetmelik bizleri rencide etmekte ve meslek onurumuzu zedelemekte"

Bu yönetmelik aile hekimlerinin zaten fazla olan iş yükünü iyice artırıyor. Garip puan oranları ile hiçbir nitelik artışı olmaz. Aile hekimliğinin iş güvencesini ortadan kaldırıyor. Karşılanması imkansız performans kriterleri getiriyor. Bizler buradan sesleniyoruz; sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak için ASM bina sorunlarına çözüm bulun. Aşı temini tam ve zamanında yapın. Yıllardır aksayan aile planlaması malzemelerini gönderin. Aile sağlığı elemanı açığını çözün. Bu yönetmelik bizleri rencide etmekte ve meslek onurumuzu zedelemekte. İş güvencemizi ve alacağımız ücreti belirsiz ortalamalara bağlı performansa dayandırmakta. Bu uygulamalar ASM de şiddet riskini artıran uygulamalardır.

"Yönetmelik geri çekilene kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz"

Bu durum, bizlerin motivasyonunumuzu düşürerek, sağlık hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu yönetmelik derhal iptal edilmelidir. Aile hekimlerinin ve hastaların haklarını koruyan, koruyucu hekimliği destekleyen yeni bir yönetmelik hazırlanmalıdır. Bunun için bizleri temsil eden dernek, oda ve sendikaların görüşleri alınmalıdır. Aile hekimliği birinci basamak koruyucu sağlık hizmeti vermekle yükümlü ve sağlık sisteminin en önemli basamağıdır. Her gelen bakan aile hekimliği sistemine kafasına göre müdahale etmek yerine. Bizlerle birlikte uygulanabilir bir yönetmelik çıkarmalıdır. Elinizi reçetelerimizden ve tedavimizden çekin. Hastalarımız ile aramıza performans ile girmeyin. Yarattığınız sağlık sistemi krizini Aile Hekimliğine yıkmayın. Algı operasyonları ile halkı kandırmayın. Birinci basamağı artık daha da fazla tüketmeyin buna izin vermeyeceğiz. Bu yönetmelik geri çekilene kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz."