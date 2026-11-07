Sağlıklı Kentler Birliği, 150\'yi aşkın üye belediyeyle COP31\'e hazırlanıyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın başkanı olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, iklim kriziyle mücadele kapsamında geliştirdiği projeleri ve yerel deneyimleri COP31'e taşımaya hazırlanıyor. Birlik, yerel yönetimlerin uluslararası alanda görünürlüğünün artırılmasını, yeni iş birliklerinin kurulmasını ve kentlerin iklim değişikliğine karşı direnç kapasitesinin güçlendirilmesini hedefliyor. Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreteri Gökçe Başkaya, "COP31'de öncelikli hedeflerimizden biri, yerelin sesini tüm dünyaya duyurmak" dedi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıklarını sürdürüyor. İklim kriziyle mücadelede kentlerin rolünü güçlendirmeyi hedefleyen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 150'yi aşkın üye belediyesinin çalışmalarını, projelerini ve çözüm önerilerini uluslararası platforma taşımak için bir yılı aşkın süredir hazırlanıyor.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreteri Gökçe Başkaya, COP31 hazırlıklarını, yerel yönetimlerin iklim kriziyle mücadelede karşılaştığı sorunları ve konferanstan beklentilerini anlattı. Yerel COP toplantılarında elde edilen deneyimleri, iklim taahhütlerini ve hayata geçirilen projeleri uluslararası kamuoyuyla paylaşmayı amaçladığını aktaran Başkaya, sürecin aynı zamanda kentler arasında bilgi ve deneyim aktarımını güçlendireceğini ifade etti.

"YERELİN SESİNİ TÜM DÜNYAYA DUYURMAK İSTİYORUZ"

COP31'e 1 yıldan uzun zamandır hazırlandıklarını söyleyen Gökçe Başkaya, şunları kaydetti:

"İklim krizi aynı zamanda bir sağlık krizi ve buna verilecek yanıt kentlerde başlıyor. Bu nedenle COP31'de üye belediyelerimizin, belediye başkanlarımızın yaptıkları tüm çalışmaları uluslararası alana taşımak, uluslararası alandaki deneyimleri, farklı kurumların deneyim ve paylaşımlarını da üye belediyelerimize aktarmak istiyoruz. Aslında COP31'e taşımak istediğimiz en önemli çıktılardan biri yerelin sesini tüm dünyaya duyurmak. Elimizden geldiğince tüm belediyelerimizi COP31 süreci hakkında bilgilendirmeye çalıştık. Hazırladığımız çıktıları da belediyelerimizin sesi olarak COP31'e taşıyacağız. Sağlıklı Kentler Birliği'nin COP31 süreci boyunca uluslararası kent ağlarıyla yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedeflediğini söyleyen Başkaya, "Biz Dünya Sağlık Örgütü, Sürdürülebilir Kentler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, UCLG Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler gibi kurumlarla temas halindeyiz. Tabii COP31'de çok fazla uluslararası katılımcı olacak. Bu nedenle bu organizasyonu yeni iş birlikleri geliştirmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz."

GENÇLERİN VE KADINLARIN SESİ DE COP31'DE OLACAK

Sağlıklı kent yaklaşımında iklim politikalarının yanı sıra sosyal eşitsizliklere de odaklandıklarını belirten Başkaya, yerel COP deneyimlerini COP Youth ve COP Woman olarak çeşitlendirdiklerini anlattı. Başkaya, "Sadece belediyelerin, belediye başkanlarının değil bir yandan gençlerin, kadınların sesini de COP31'e taşımak için böyle bir program yaptık. Burada da tabii ki Sosyal İklim Derneği gibi bir gençlik sivil toplum kuruluşuyla hareket ettik. Yine belediyelerimizi dahil ettik, İzmir Büyükşehir Belediyemiz vardı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile de çalıştık. Biliyorsunuz onlar da kırılgan gruplara oldukça önem veriyorlar. Bu tip etkinliklerimizi yine paydaş kurum ve kuruluşlarla COP31'e taşımak üzere hazırlığımızı yaptık" diye konuştu.

BEŞ BAŞLIK ÖNE ÇIKIYOR

COP31 programında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin yer alacağı oturumlara da değinen Başkaya, "9–18 Kasım tarihleri arasında Mavi Bölge, Yeşil Bölge ve alan dışındaki birçok panel oturumlarında yer alacağız. Bu oturumlarda beş başlığı öne çıkaracağız: Yerel iklim konferansları, Tek Sağlık, aşırı sıcakların sağlığa etkileri, gençler ve iklim adaleti. 9 Kasım'da ICLEI Avrupa ile birlikte bu konuda iki oturum düzenliyoruz: Mavi Bölge'deki Türkiye Pavyonu'nda 'İklim Eylemi İçin Yerel Diyaloglar' ve Yeşil Bölge'deki Sağlık Bakanlığı Pavyonu'nda 'Sağlıklı ve Dirençli Kentler İçin Yerel İklim Konferansları'. Birlik Başkanımız ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yanı sıra Şanlıurfa, İnegöl ve Bahçelievler belediye başkanlarımız da kentlerindeki deneyimleri paylaşacaklar" dedi.