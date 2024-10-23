SAHA EXPO\'da Önemli Savunma Anlaşmaları İmzalandı

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SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı kapsamında imzalanan çok sayıda anlaşmayla, yerli ve yabancı birçok firmanın arasındaki teknoloji işbirliği güçleniyor. BAYKAR VE ORQA arasında FPV dron entegrasyonu, BAYKAR ve EDGE arasında akıllı mühimmat anlaşması ve ARCA ve MSM GROUP işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Avrupa ve Türkiye'nin büyük sanayi fuarı olan ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'SAHA EXPO 2024', İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. 1400 firma ve 120 ülkenin katılım sağladığı fuarda stand açan firmalar ürünlerini sergilerken aralarında da işbirliği anlaşmaları yapıyor. BAYKAR VE ORQA arasında FPV dron entegrasyonu, BAYKAR ve EDGE arasında akıllı mühimmat anlaşması ve fuarın en büyük ihracat anlaşması ise ARCA ve MSM GROUP arasında yapıldı.

BAYKAR VE ORQA'DAN FPV DRON ENTEGRASYONU ANLAŞMASI

ORQA ile imzalanan anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan BAYKAR Genel Müdürü ve SAHA BAŞKANI Haluk Bayraktar, "Hırvatistan Savunma Bakanlığının değerli temsilcileri ve Hırvatistan büyükelçimiz ve konsolosluk yetkilileriyle beraber Hırvatistan'dan ORQA firmasıyla Baykar arasından bizim Bayraktar TB2 platformumuzla onların geliştirdiği FPV dronlarının entegrasyonu, ortak operasyonel kullanım konseptlerinin geliştirilmesi ve ortak teknolojik iş birliğine yönelik bir anlaşma imzaladık. İki ülke arasındaki bu anlaşmanın ben hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI'

BAYKAR VE EDGE arasında akıllı mühimmat anlaşması imzalandı. Sözleşme sonrası açıklama yapan Haluk Bayraktar, "Bugün burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük savunma sanayi kuruluşu, dünyanın da 30'uncu büyük savunma sanayi kuruluşu EDGE'in başkanıyla birlikte BAYKAR ile EDGE arasında EDGE tarafından geliştirilen akıllı mühimmatların bizim platformlarımıza entegrasyonu ve ortak işbirliği konusunda bir anlaşma imzaladık. Son yıllarda özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasında savunma alanında çok önemli ilişkiler kurulmuş durumda. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri Ortadoğu'da Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı. Anlaşmanın iki ülkenin bağımsızlığına ve güvenliğine katkı sunması temennisi ile teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

'ÜLKEMİZ İÇİN GURUR'

ARCA ve MSM GROUP arasında topçu mühimmatı sözleşmesi imzalandı. Fuardaki en büyük ihracat sözleşmesi olan bu anlaşmaya SAHA Başkanı Haluk Bayraktar eşlik etti. İki firma arasındaki anlaşma sonrası konuşan Haluk Bayraktar, 'SAHA Başkanı olarak ARCA firmasını İsmail Bey, Özgür Hanım ve MSM GROUP'tan Yakup Bey'i tebrik ediyorum. Çünkü bu fuarın en büyük kontratı bu anlaşmaydı. İhracat anlaşması bu anlamda bu anlamda ülkemizin gelmiş olduğu bu mühimmat, üretimi konusundaki seviyeyi de gösteriyor. Ülkemiz için bir gurur vesilesi. Ben bu vesileyle huzurlarınızda hepsine teşekkür ediyorum.'

ARCA Savunma Başkanı İsmail Terlemez, "Öncelikle böyle bir gururu yaşadığımız için tüm ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bizim için büyük bir adım, büyük bir gurur. Buna da vesile olduğu için saha yönetim kurulu başkanımız sayın Haluk Bayraktar'a da tüm desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum efendim" ifadelerini kullandı.