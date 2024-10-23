SAHA EXPO'da Önemli Savunma Anlaşmaları İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

SAHA EXPO'da Önemli Savunma Anlaşmaları İmzalandı

SAHA EXPO\'da Önemli Savunma Anlaşmaları İmzalandı

SAHA EXPO 2024'te BAYKAR, ORQA ve EDGE arasında teknoloji işbirlikleri ve anlaşmalar imzalandı.

23.10.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı kapsamında imzalanan çok sayıda anlaşmayla, yerli ve yabancı birçok firmanın arasındaki teknoloji işbirliği güçleniyor. BAYKAR VE ORQA arasında FPV dron entegrasyonu, BAYKAR ve EDGE arasında akıllı mühimmat anlaşması ve ARCA ve MSM GROUP işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Avrupa ve Türkiye'nin büyük sanayi fuarı olan ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'SAHA EXPO 2024', İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. 1400 firma ve 120 ülkenin katılım sağladığı fuarda stand açan firmalar ürünlerini sergilerken aralarında da işbirliği anlaşmaları yapıyor. BAYKAR VE ORQA arasında FPV dron entegrasyonu, BAYKAR ve EDGE arasında akıllı mühimmat anlaşması ve fuarın en büyük ihracat anlaşması ise ARCA ve MSM GROUP arasında yapıldı.

BAYKAR VE ORQA'DAN FPV DRON ENTEGRASYONU ANLAŞMASI

ORQA ile imzalanan anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan BAYKAR Genel Müdürü ve SAHA BAŞKANI Haluk Bayraktar, "Hırvatistan Savunma Bakanlığının değerli temsilcileri ve Hırvatistan büyükelçimiz ve konsolosluk yetkilileriyle beraber Hırvatistan'dan ORQA firmasıyla Baykar arasından bizim Bayraktar TB2 platformumuzla onların geliştirdiği FPV dronlarının entegrasyonu, ortak operasyonel kullanım konseptlerinin geliştirilmesi ve ortak teknolojik iş birliğine yönelik bir anlaşma imzaladık. İki ülke arasındaki bu anlaşmanın ben hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI'

BAYKAR VE EDGE arasında akıllı mühimmat anlaşması imzalandı. Sözleşme sonrası açıklama yapan Haluk Bayraktar, "Bugün burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük savunma sanayi kuruluşu, dünyanın da 30'uncu büyük savunma sanayi kuruluşu EDGE'in başkanıyla birlikte BAYKAR ile EDGE arasında EDGE tarafından geliştirilen akıllı mühimmatların bizim platformlarımıza entegrasyonu ve ortak işbirliği konusunda bir anlaşma imzaladık. Son yıllarda özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasında savunma alanında çok önemli ilişkiler kurulmuş durumda. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri Ortadoğu'da Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı. Anlaşmanın iki ülkenin bağımsızlığına ve güvenliğine katkı sunması temennisi ile teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

'ÜLKEMİZ İÇİN GURUR'

ARCA ve MSM GROUP arasında topçu mühimmatı sözleşmesi imzalandı. Fuardaki en büyük ihracat sözleşmesi olan bu anlaşmaya SAHA Başkanı Haluk Bayraktar eşlik etti. İki firma arasındaki anlaşma sonrası konuşan Haluk Bayraktar, 'SAHA Başkanı olarak ARCA firmasını İsmail Bey, Özgür Hanım ve MSM GROUP'tan Yakup Bey'i tebrik ediyorum. Çünkü bu fuarın en büyük kontratı bu anlaşmaydı. İhracat anlaşması bu anlamda bu anlamda ülkemizin gelmiş olduğu bu mühimmat, üretimi konusundaki seviyeyi de gösteriyor. Ülkemiz için bir gurur vesilesi. Ben bu vesileyle huzurlarınızda hepsine teşekkür ediyorum.'

ARCA Savunma Başkanı İsmail Terlemez, "Öncelikle böyle bir gururu yaşadığımız için tüm ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bizim için büyük bir adım, büyük bir gurur. Buna da vesile olduğu için saha yönetim kurulu başkanımız sayın Haluk Bayraktar'a da tüm desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum efendim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Havacılık, Teknoloji, İstanbul, İhracat, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAHA EXPO'da Önemli Savunma Anlaşmaları İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:40 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış İşte TUSAŞ’ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
10:25 MİT ve Emniyet’ten PKKKCK’ya ortak operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
10:13 Bahçeli’nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti’de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
10:11 Brezilya’da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:38 Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
09:30 Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 22:38:13. #1.13#
SON DAKİKA: SAHA EXPO'da Önemli Savunma Anlaşmaları İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.