SAHA Expo Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Başlıyor

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SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) tarafından düzenlenen SAHA Expo Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Dünyanın sayılı savunma sanayi fuarları arasına giren SAHA Expo'ya 150 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Ayrıca 2 milyar doları aşan ihracat odaklı iş hacmi hedefleniyor.

'DÜNYANIN HER YERİNDE YETKİLİLER GELİYOR'

SAHA Expo Genel Müdürü Murad Çakır, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent'te fuara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çakır, bu yıl uluslararası katılımın ve ziyaretçi taleplerinin çok yüksek olduğunu belirterek, "SAHA Expo'yu sadece bir fuar olarak değil; sektörde paydaş olan, sektörde faaliyet gösteren, sektördeki bütün profesyonellerin bir araya geldiği bir buluşma olarak nitelendiriyoruz. Bu sene, çok sayıda panelimiz var. Bu panellerde, yurt dışından ve yurt içinden sektör profesyonellerini bir araya getirip, yine sektörü ilgilendiren konuları detaylı bir şekilde değerlendiriyoruz. Öte yandan bu sene 400 civarında resmi heyet bekliyoruz. Dünyanın her yerinden; başbakan, bakan düzeyinde, genelkurmay başkanları ve daha alt düzeydeki yetkililer geliyorlar" dedi.

'2 GÜN HALKA AÇIK'

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça ise SAHA Expo'nun çok kısa sürede dünyada örneği olmayan bir başarı yakaladığını belirterek, "Geçtiğimiz fuarda ulaştığımız rakamları, bu sene daha da yukarılara taşıyarak 150 binden fazla ziyaretçi ve fuar esnasında gerçekleştirilecek imza törenleri ile 2 milyar doların üzerinde ekonomik değer rakamlarına ulaşmayı öngörüyoruz. Savunma sanayi ihracatının önü açık. Her sene üstüne koyarak devam ediyor. Kilogram başı ihracata baktığında herhalde en karlı olduğumuz alan savunma sanayi diyebiliriz. Fuar, geçtiğimiz yıllarda 4 gün olarak düzenleniyordu. Vatandaşlardan gelen yoğun ilgi üzerine bu yıl süresi uzatılarak 5 güne çıkarıldı. Vatandaşlar için fuarın halka açık gün sayısı ikiye çıkarıldı. Buna göre, 25 Ekim 2024 Cuma ve 26 Ekim 2024 Cumartesi günleri 18 yaş sınırı çerçevesinde halk günleri olarak planlandı" diye konuştu.