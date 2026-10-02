SAHA İstanbul Genel Sekreteri Tütüncü, ileri gitmenin zorunluluk olduğunu söyledi

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Muttalip Tütüncü, Türkiye'nin teknoloji hamlesinde ilerlemenin bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirterek, "Özellikle yaşadığımız coğrafyada hayatta kalabilmemiz için ileri gitmemiz gerekiyor." dedi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Muttalip Tütüncü, festivalin üçüncü gününde KÜME Vakfı tarafından düzenlenen "Tecrübe: İnsanlık Hali" sergisi kapsamındaki KÜRE Konuşmaları'nda yer alan "Biraz İleri mi Gittik?" başlıklı programda konuştu.

Muttalip Tütüncü, konuşmasında "Biraz İleri mi Gittik?" sorusunun yanıtını katılımcılarla birlikte arayarak bu sorunun farklı dönemlerde karşılarına farklı şekillerde çıktığını ifade etti.

Farklı bir şey yapmaya veya çizgi dışına çıkmaya çalışıldığında bu tür soruların gelebileceğini dile getiren Tütüncü, şöyle konuştu:

"Bazen kendi çevremizden, kendi arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan bazen de karşıtlarımızdan gelebilen bir soru. Ama her zaman, her dönem cari bir soru: "Biraz ileri mi gittik?". Farklı bir şey yapmaya çalıştığınızda, olağanın dışına çıktığınızda, çizgi dışına çıktığınızda herkesten gelebilecek bir soru. Bu sorunun nasıl ele alınması gerektiği konusunda zihinlerde bir ışık yakmak istedim sadece. Bu her zaman kötü niyetle olmayabilir, her zaman iyi niyetle olmayabilir ama niyetlerden bağımsız bir şekilde bizim yürümeye, bir şekilde ileri gitmeye ihtiyacımız var."

Tütüncü, ileri gitmenin Türkiye için bir tercih değil, zorunluluk olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Aslında söylediğim şu; ileri gitmek bizim için bir tercih değil, zorunluluk. Çünkü her şey ileriye doğru akıyor; zaman, tarih, sular, yollar... Hayatta kalabilmemiz için, özellikle yaşadığımız coğrafyada hayatta kalabilmemiz için ileri gitmemiz gerekiyor."

İlerlemenin olmazsa olmaz şartının birlikte yürümek olduğuna vurgu yapan Tütüncü, "Birliktelik bilincinin daha da genişlemesi, daha da yayılması, belki sınırları aşması gerekiyor ki Türkiye'nin teknoloji hikayesi, teknoloji hamlesi gerçekten olgunluğa erişsin." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST, Türkiye'nin savunma ve teknoloji ekosisteminin gençlere hitap eden vitrini

Tütüncü, TEKNOFEST ile SAHA İstanbul arasındaki ilişkiye ve bu ilişkinin oluşturduğu ekosisteme de değindi.

TEKNOFEST'in Türkiye'nin savunma ve teknoloji ekosisteminin gençlere hitap eden vitrini olduğunu belirten Tütüncü, SAHA İstanbul içinse şu ifadeleri kullandı:

"SAHA vitrin tarafında değil; arka tarafta, imalat tarafında, oradaki imalat süreçlerinin koordinasyonunda, bu imalattaki oyuncuların arasındaki koordinasyonda rol alan, buna katkı sunmaya çalışan sektörel bir sivil toplum örgütü."