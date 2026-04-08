Sahak Maşalyan\'dan Barış Mesajı

08.04.2026 14:00
Patrik Maşalyan, Paskalya Bayramı'nda savaşların olumsuz etkilerine dikkat çekti ve barış mesajı verdi.

Hıristiyan inancına göre dirilişin ve umudun simgesi olan Paskalya Bayramı kutlanmaya başlandı. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan Paskalya Bayramı ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Maşalyan, "Bayramlar sevinçli günler, coşkuyla kutlanılması gereken günler. Ama bu günlerde bütün dinlerin bayramları biraz gölgelenmiş geçiyor. Savaşın yarattığı bu olumsuz duygular elbette ki sevincimizi gölgeliyor. Ama bayramların en önemli mesajı barış mesajıdır. İnsanlar peygamberlerin getirdiği kutsal yazıların bize ilettiği barış mesajlarını yerine getirselerdi dünyamız çok daha güzel bir yere dönüşürdü. Maalesef biz, teknolojinin ve bilimin bu denli gelişmesine rağmen ölüm araçlarının artmasını ve giderek daha çok sayıda masum insanın ölmesinden duyduğumuz kaygıyı belirtmek isteriz" dedi.

'AYNI GÖKKUBBEYİ PAYLAŞIYORUZ'

Dünyada artan çatışmalara dikkat çeken Maşalyan, insanlığın ortak değerlerde buluşması gerektiğini vurguladı: Elbette ki duamız, yaratıcımızın bu şeylere müdahale etmesi, insanların yüreklerine biraz serinkanlılık vermesi, insan sevgisini fark etmemizdir. Günümüz iletişim araçlarının bize öğrettiği en önemli şey, hepimiz büyük bir aileyiz ve aynı gökkubbeyi paylaşıyoruz. Birimizin acısı hepimizin acısı, birimizin başarısı hepimizin başarısı. Bu durumlarda benim diyebileceğim şey iyi niyet mesajından daha öteye geçemez. Pek çok kişi gibi bizim de elimizden bir şey gelmiyor maalesef

'DİN ADAMLARI OLARAK 'SEVGİ' DİYECEĞİZ'

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla genişleyen savaş hakkında da konuşan Maşalyan " Bizim tek mesajımız olabilir; din adamları olarak 'sevgi' diyeceğiz biz. ve her şeyin ilacını bu sevgi olarak göreceğiz. Maalesef 10 bin yıllık insanlık tarihi, güçlünün güçsüzü ezdiği, haklının değil güçlünün sözünün geçtiği bir tarih. Bu anlayış değişmediği müddetçe, insan medeniyeti çağ atlamadığı müddetçe bu sorunları hep yaşayacağız. Bir yerde bitecek, başka bir yerde başlayacak" diye konuştu.

'UYGARLIK KRİTERİMİZİN DEĞİŞMESİ GEREKİR'

İnsanlık için ortak bir değerler sistemi gerektiğini vurgulayan Maşalyan " Uygarlık kriterimizin değişmesi gerekir. Haklının haklı olduğu, haklarının bütün insanlık tarafından eşit olarak savunulduğu, renk, dil, din, millet ayrımı gözetmeden yanlışa yanlış, doğruya doğru diyebileceğimiz bir uygarlık düzeyine geldiğimizde belki farklı bir şey konuşuyor olacağız. Aksi halde bir kesim bunları zafer olarak görürken, diğer kesim acı çekmeye devam edecek. Biz standardı tek bir standart haline getirmediğimiz müddetçe, yani yanlışa bir insanlık olarak 'yanlış' demediğimiz müddetçe, ahlaki ilkelerde birlik sağlanamaz. Yiğitlerin sınırı kılıçlarının uzanabildiği yere kadardır. Maalesef bu günümüzün genelgeçer güç standardı. Bu böyle olmamalı elbette" dedi.

'ÇEVREMİZ ADETA ATEŞ ÇEMBERİ'

Türkiye'nin bölgedeki tutumuna da değinen Maşalyan, barış ve diplomasi vurgusu yaptı: Ben bunu büyük bir şans olarak görüyorum. Çevremiz adeta ateş çemberi. Savaş bölgelerinde tanıdıklarımız, akrabalarımız var; onlarla konuşuyoruz, moralleri sıfır, geleceklerinden kaygılılar. Ülkemizin bu ateş çemberi içinde barış ve huzur içinde olması, bayramlarımızı kutlayabiliyor olmamız büyük bir nimet. Her duamızda yöneticilerimiz için dua ediyoruz; Tanrı onlara bilgelik versin, güç versin ve bu tarafsızlık konumunu sürdürsünler.

'BAYRAMLAR İNSANLIĞIMIZI HİSSETTİĞİMİZ ZAMANLARDIR'

Paskalya Bayramı'na ilişkin mesajını da paylaşan Maşalyan "Elbette bayramlarımızın yeni nesiller tarafından da kutlanmasını isteriz. Çocuklarımız, gençlerimiz… Çünkü bayramlar aslında insanlığımızı hissettiğimiz zamanlardır. Tanrı dünyayı cennet için yarattı. O cennet, bayramlarda kendini hatırlatır. İnsanların bir araya geldiği, birbirlerini kutladığı, aynı sofraları paylaştığı, hediyeler verdiği ve inançlarının güzel yönlerini hatırladığı zamanlar, toplumsal hayat için çok değerlidir" dedi.

Kaynak: DHA

Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Belki de şampiyonluk mücadelesi Bursaspor’un maçını oynayacağı stat değişti Belki de şampiyonluk mücadelesi! Bursaspor'un maçını oynayacağı stat değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Görkem Sevindik’in Filistin paylaşımı İsrail’i karıştırdı: Bakandan tehdit gibi mesaj Görkem Sevindik’in Filistin paylaşımı İsrail’i karıştırdı: Bakandan tehdit gibi mesaj
Serhat Akın Fenerbahçe’yi bir kalemde silip attı: Keşke onlara gitseydim Serhat Akın Fenerbahçe'yi bir kalemde silip attı: Keşke onlara gitseydim
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest
Kimse işin içinden çıkamıyor İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası’nı da vurdu Kimse işin içinden çıkamıyor! İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası'nı da vurdu

14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakika tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakika tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
14:22
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
14:05
Derbilerin faturası ağır oldu TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri
Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
13:13
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:50
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf “15 parçaya böldüm“ dedi, cinayeti kabul etmedi
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf! "15 parçaya böldüm" dedi, cinayeti kabul etmedi
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
