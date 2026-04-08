Sahak Maşalyan\'dan Barış Mesajı

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, savaşların gölgesinde kutlanan Paskalya Bayramı ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin konuştu. İsrail Konsolosluğu'na yönelik saldırıya değinen Maşalyan "Bayramlar sevinçli günler, coşkuyla kutlanılması gereken günler. Ama bu günlerde bütün dinlerin bayramları biraz gölgelenmiş geçiyor. Savaşın yarattığı bu olumsuz duygular elbette ki sevincimizi gölgeliyor. Ama bayramların en önemli mesajı barış mesajıdır. Teknolojinin ve bilimin bu denli gelişmesine rağmen ölüm araçlarının artmasını ve giderek daha çok sayıda masum insanın ölmesinden duyduğumuz kaygıyı belirtmek isteriz" dedi.

Hıristiyan inancına göre dirilişin ve umudun simgesi olan Paskalya Bayramı kutlanmaya başlandı. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan Paskalya Bayramı ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Maşalyan, "Bayramlar sevinçli günler, coşkuyla kutlanılması gereken günler. Ama bu günlerde bütün dinlerin bayramları biraz gölgelenmiş geçiyor. Savaşın yarattığı bu olumsuz duygular elbette ki sevincimizi gölgeliyor. Ama bayramların en önemli mesajı barış mesajıdır. İnsanlar peygamberlerin getirdiği kutsal yazıların bize ilettiği barış mesajlarını yerine getirselerdi dünyamız çok daha güzel bir yere dönüşürdü. Maalesef biz, teknolojinin ve bilimin bu denli gelişmesine rağmen ölüm araçlarının artmasını ve giderek daha çok sayıda masum insanın ölmesinden duyduğumuz kaygıyı belirtmek isteriz" dedi.

'AYNI GÖKKUBBEYİ PAYLAŞIYORUZ'

Dünyada artan çatışmalara dikkat çeken Maşalyan, insanlığın ortak değerlerde buluşması gerektiğini vurguladı: Elbette ki duamız, yaratıcımızın bu şeylere müdahale etmesi, insanların yüreklerine biraz serinkanlılık vermesi, insan sevgisini fark etmemizdir. Günümüz iletişim araçlarının bize öğrettiği en önemli şey, hepimiz büyük bir aileyiz ve aynı gökkubbeyi paylaşıyoruz. Birimizin acısı hepimizin acısı, birimizin başarısı hepimizin başarısı. Bu durumlarda benim diyebileceğim şey iyi niyet mesajından daha öteye geçemez. Pek çok kişi gibi bizim de elimizden bir şey gelmiyor maalesef

'DİN ADAMLARI OLARAK 'SEVGİ' DİYECEĞİZ'

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla genişleyen savaş hakkında da konuşan Maşalyan " Bizim tek mesajımız olabilir; din adamları olarak 'sevgi' diyeceğiz biz. ve her şeyin ilacını bu sevgi olarak göreceğiz. Maalesef 10 bin yıllık insanlık tarihi, güçlünün güçsüzü ezdiği, haklının değil güçlünün sözünün geçtiği bir tarih. Bu anlayış değişmediği müddetçe, insan medeniyeti çağ atlamadığı müddetçe bu sorunları hep yaşayacağız. Bir yerde bitecek, başka bir yerde başlayacak" diye konuştu.

'UYGARLIK KRİTERİMİZİN DEĞİŞMESİ GEREKİR'

İnsanlık için ortak bir değerler sistemi gerektiğini vurgulayan Maşalyan " Uygarlık kriterimizin değişmesi gerekir. Haklının haklı olduğu, haklarının bütün insanlık tarafından eşit olarak savunulduğu, renk, dil, din, millet ayrımı gözetmeden yanlışa yanlış, doğruya doğru diyebileceğimiz bir uygarlık düzeyine geldiğimizde belki farklı bir şey konuşuyor olacağız. Aksi halde bir kesim bunları zafer olarak görürken, diğer kesim acı çekmeye devam edecek. Biz standardı tek bir standart haline getirmediğimiz müddetçe, yani yanlışa bir insanlık olarak 'yanlış' demediğimiz müddetçe, ahlaki ilkelerde birlik sağlanamaz. Yiğitlerin sınırı kılıçlarının uzanabildiği yere kadardır. Maalesef bu günümüzün genelgeçer güç standardı. Bu böyle olmamalı elbette" dedi.

'ÇEVREMİZ ADETA ATEŞ ÇEMBERİ'

Türkiye'nin bölgedeki tutumuna da değinen Maşalyan, barış ve diplomasi vurgusu yaptı: Ben bunu büyük bir şans olarak görüyorum. Çevremiz adeta ateş çemberi. Savaş bölgelerinde tanıdıklarımız, akrabalarımız var; onlarla konuşuyoruz, moralleri sıfır, geleceklerinden kaygılılar. Ülkemizin bu ateş çemberi içinde barış ve huzur içinde olması, bayramlarımızı kutlayabiliyor olmamız büyük bir nimet. Her duamızda yöneticilerimiz için dua ediyoruz; Tanrı onlara bilgelik versin, güç versin ve bu tarafsızlık konumunu sürdürsünler.

'BAYRAMLAR İNSANLIĞIMIZI HİSSETTİĞİMİZ ZAMANLARDIR'

Paskalya Bayramı'na ilişkin mesajını da paylaşan Maşalyan "Elbette bayramlarımızın yeni nesiller tarafından da kutlanmasını isteriz. Çocuklarımız, gençlerimiz… Çünkü bayramlar aslında insanlığımızı hissettiğimiz zamanlardır. Tanrı dünyayı cennet için yarattı. O cennet, bayramlarda kendini hatırlatır. İnsanların bir araya geldiği, birbirlerini kutladığı, aynı sofraları paylaştığı, hediyeler verdiği ve inançlarının güzel yönlerini hatırladığı zamanlar, toplumsal hayat için çok değerlidir" dedi.