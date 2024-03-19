CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Şahan, rezerv alan ilanına tepki gösterdi

Haber/Kamera: HAKAN KAYA
CHP Şişli Belediye Başkan adayı Resul Emrah Şahan, Şişli'nin merkezinde 4 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın deprem yasaları kullanılarak ve Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum'un imzası rezerv alan ilan edildiğini söyledi ve tepki gösterdi. Şahan, "Cumhur İttifakının İBB Adayı Murat Kurum'a tek sorum var; bu projeyle Şişli ve İstanbul'a hangi deprem sorununa ve deprem yarasına ilişkin çözüm üretiyor?" diye sordu.
"ŞİŞLİ'YE SAPLANMAK İSTENEN HANÇERİN ÖNCÜ SESLERİ"
Şahan, "Şişli'nin Kanal İstanbul'u" olarak nitelediği alana ilişkin dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Cumhur İttifakı'nın mevcut İBB adayı
Murat Kurum'un imzasıyla Şişli Merkez Mahallesi'nde rezerv alan ilan edilmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Rezerv alan ilan edilen yeri gören bir noktadan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahan, bu alanı "Şişli'nin Kanal İstanbul'u" olarak
tanımladıklarını belirtti. 24 bin metrekarelik alanda çalışma yapan iş makinalarının sesine dikkati çeken Şahan, "Bu duyduğunuz ses aslında Şişli'ye saplanmak istenen hançerin öncü sesleridir. Şişli'nin Kanal İstanbul'unun yapılmak istenen projenin öncü sesleridir." ifadelerini kullandı.
"CUMHUR İTTİFAKI ADAYI MURAT KURUM'UN İMZASI VAR"
Sürece ilişkin bazı belgeleri aktaran Şahan, Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde
imza attığı ve rezerv yapı ilan edilen belgeyi göstererek şunları söyledi:
"2021 yılında deprem yasaları kullanılarak bu kentin daha dirençli hale dönüşmesi, depreme dayanıklı konutlarda oturmamız için çıkarılmış
yasalar kullanılarak, rezerv yapı alanı ilan edildi. Buradaki imzaya dikkatinizi çekiyorum. Bu imza bugün Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat
Kurum'un imzasıdır. 4 futbol sahası büyüklüğündeki bu alan rezerv yapı ilan edildi. Vatandaşların, belediyenin hukuki mücadelesi burayı kazandı
ve iptal edildi. Daha sonra, 2022 yılında yine Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum'un imzasıyla aynı alan sanki iptal yokmuş gibi rezerv
alan ilan edildi. Bu evraklardan sonra esas yapılmak istenene gelelim; 270 bin metrekarelik, bu kentin yine merkezine bir hançer saplamak, otel rezidans, avm, konut; günlük sirkülasyonun 100 binin üzerine geçen bir mahalle kadar nüfusu buraya getirecek olan; sadece Şişli değil
İstanbul'un trafiğine merkezine, İstanbul'un bütün konularına ilişkin krize sebep olacak bir proje yapılmak isteniyor bu imzalarla."
"DEPREM TOPLANMA ALANI, SPOR ALANI, PARK..."
Şişli'ye yapılmak isteneni bildiklerini belirten Şahan, "Peki Şişli'de vatandaş ne istiyor?" diye sordu, "Sayısız basın toplantısı yapıldı. Kent
Konseyi toplantı yaptı.Vatandaş toplantı yaptı, tepki gösterdi." dedi. Şişlili vatandaşların bu alana ilişkin isteklerine değinen Şahan, tasarladıkları projeyi göstererek "Burada 'Yuvamız İstanbul', 'Kent lokantası' var. Deprem toplanma alanı var. 24 bin metrekarelik açık alan var. Gençler için spor alanı, çocuklar için park alanı var. Şişli'de kişi başına düşen yeşil alan 1 metrekarenin altında. Çocuklar, kadınlar evlere hapsolmuş durumda. Burada insanların tanışabileceği kamusal alan var. Burada 2 bin araçlık zeminaltı otopark var. Şişli bunu istiyor." şeklinde
konuştu.
"BİRİ RANT, BİRİ HALK, BİRİ KARANLIK, BİRİ AYDINLIK"
İki fotoğrafı yan yana koyan Resul Emrah Şahan, "Yapılmak istenen ve Şişli'nin istediği bu iki fotoğrafa iyi bakalım. Biri rant biri halk, biri karanlık biri aydınlık. Biri peşkeş biri kreş, biri beton biri yeşil. Biri talan biri plan biri zulüm biri bilim. Biri gaddarlık biri insanlık. Ama en önemlisi biri Murat Kurum biri Ekrem İmamoğlu." dedi. "Buradan Cumhur İttifakının İBB Adayı Murat Kurum'a tek sorum var; bu
projeyle Şişli ve İstanbul'a hangi deprem sorununa ve deprem yarasına ilişkin çözüm üretiyor?" diyen Şahan şunları kaydetti:
"Eğer bir çözüm üretmiyorsa İstanbul'a ihanet etmeyi ne zaman bırakacaklar? Talimatla imza atarak ihanet etmeyi ne zaman
bırakacaklar? İstanbulluya bir sorum var. Halk için çalışan İmamoğlu'na mı oy vereceksiniz; yoksa rant için talimatla imza atan Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum'a mı oy vereceksiniz? 16 milyonun rızkını bir avuç insana yedirmeyeceğiz. Demokrasilerde halkın oyu bütün oyunları bozar."
Resul Emrah Şahan, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bundan sonraki hukuki sürece ilişkin nasıl bir yol izleyeceğiyle alakalı bir soruya
Şahan, "Bunun siyasi savunuculuğunu ve takibini en üst yerden yapacağız. Hem İBB'yi hem Şişli'yi kazandığımızda devam ettireceğiz.
Şu an bakanlık uhdesinde yürüyen bir süreç var. Bakanlığın buraya iksa ruhsatı verdiğini biliyoruz. Bu da onun gürültüsüdür. Biz oyunları bozmak için siyasi ve hukuki takipçiliğini yapacağız ve bunu burada yaptırmayacağız." diye yanıtladı.
Şişli Merkez Mahallesi 10619 ada 3 parselde bulunan 24 bin metrekarelik, yaklaşık 4 futbol sahası büyüklüğündeki alan 6306 sayılı
kanun ile rezerv alan ilan edilmişti. Şişli'deki rezerv yapı alanına ilişkin süreç Şişli Belediyesi'nin tam karşısında 10619 ada 3 parselde bulunan 2,4 hektarlık alan 21 Kasım 2014 tarihinde riskli yapı ilan edilmiş, 5 Mayıs 2015 tarihinde arazinin imar planı değiştirilmişti. 11. İdare Mahkemesi'nin 21 Haziran 2017 tarihinde "Riskli Bina İlanı" işlemini iptal etmesinin ardından 12 Aralık 2018'de araziye "İksa Ruhsatı" verildi. 13 Ocak 2021'de "Rezerv Yapı Alanı" ilan edilen araziyi, 24 Nisan 2022 tarihinde 8. İdare Mahkemesi yine iptal etti. 8 Ağustos 2022'de
2. kez "Rezerv Yapı Alanı" ilan edilen bölge için, Şişli Belediyesi dava açtı. Dava 3. İdare Mahkemesi'nde görüldü. 3 Mart 2023'te 3. İdare
Mahkemesi'nin "Yürütmeyi durdurma" kararının ardından, 31 Ekim 2023'te davanın reddi kararı verildi. Temyiz istemiyle davacılar
tarafından İstinaf Mahkemesi'ne başvuruldu. Süreç sürerken araziye 1 Şubat 2024 tarihinde yeniden "İksa ruhsatı" verildi.
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