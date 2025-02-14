Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Şiddet Vakalarındaki Artış Endişe Veriyor

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(ANKARA) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik artan şiddet vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Eroğlu, "Bu olaylar karşısında derin endişe duyulduğunu vurguluyor; sorumluların bir an önce tespit edilerek yürürlükteki yasalar çerçevesinde hak ettikleri cezai yaptırıma çarptırılmasının hukuk devleti anlayışının bir gereği olduğunu hatırlatıyoruz. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, hayvan sağlığı ve refahının insan sağlığı ve kamu vicdanı ile doğrudan ilişkili olduğuna inanıyor, yetkili makamları hayvan hakları konusunda daha duyarlı ve etkin adımlar atmaya davet ediyoruz" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sahipsiz hayvanlara yönelik şiddet vakalarındaki artışa dikkati çekti. "Şiddetin her türlüsü toplumun vicdanını yaralamakta, bireylerin ve yeni nesillerin etik değerlerini zedelemektedir" diyen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Son dönemde basına yansıyan haberler, sahipsiz hayvanlara yönelik şiddet vakalarının kaygı verici bir artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bursa'nın Gemlik ilçesinde altı köpek ve bir kedi zehirlenerek öldürülmüş, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir hayvan bakım merkezinde 30 köpek, 14 kedi ve bir karganın ölü bulunduğu tespit edilmiştir. Hakkari'de kömür torbalarının arasında çok sayıda köpek ölüsü bulunmuş, Balıkesir Erdek'te bir köpek silahla vurularak ağır yaralanmıştır. Erzincan'da belediyeye ait bir alanda toplu köpek ölülerinin bulunduğu, yaşayan köpeklerin ise buradan kaçmaya çalıştığına dair haberler basına yansımıştır. Kırklareli'nde çok sayıda köpeğin zehirlenerek katledildiği, Kayseri'de bir sokak köpeğinin vahşice yakılarak öldürüldüğü bilgileri kamuoyuna yansımıştır. Bu vahim olaylar, sahipsiz hayvanların korunması konusunda etkili ve sürdürülebilir çözümler üretmenin aciliyetini bir kez daha göstermiştir.

"Cezaların caydırıcılığı halen yetersiz"

Bu olaylar karşısında derin endişe duyulduğunu vurguluyor; sorumluların bir an önce tespit edilerek yürürlükteki yasalar çerçevesinde hak ettikleri cezai yaptırıma çarptırılmasının hukuk devleti anlayışının bir gereği olduğunu hatırlatıyoruz. 2021 yılında 7332 sayılı yasada yapılan düzenlemelerle hayvana karşı işlenen suçlar kabahat kapsamından çıkarılıp suç kapsamına alınmış, böylece verilen cezalar artırılarak ağırlaştırılmıştır. Ancak mevcut cezaların caydırıcılığı halen yetersizdir ve bu konuda daha etkili yaptırımların uygulanması gerekmektedir. Şiddetin her türlüsü toplumun vicdanını yaralamakta, bireylerin ve yeni nesillerin etik değerlerini zedelemektedir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, hayvan sağlığı ve refahının insan sağlığı ve kamu vicdanı ile doğrudan ilişkili olduğuna inanıyor, yetkili makamları hayvan hakları konusunda daha duyarlı ve etkin adımlar atmaya davet ediyoruz. Veteriner hekimler olarak, hem hayvan refahı hem de toplum sağlığını ilgilendiren bu tür olayların takipçisi olacağımızı ve ilgili mercilerin etkin tedbirler alarak kamu vicdanını rahatlatmasını beklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."