Sahte Servislere Karşı Yeni Uygulama

Sahte yetkili servisler nedeniyle çok sayıda vatandaşın mağdur olması üzerine Ticaret Bakanlığı bir uygulamayı hayata geçirdi. Vatandaşlar, kullandıkları elektronik aletler ve beyaz eşyalarla ilgili bir sorun yaşadıkları zaman Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) üzerinden servis bilgilerine ulaşabilecek. Çok sayıda tüketicinin sahte yetkili servisler nedeniyle mağdur olduğunu belirten Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu , "Bugüne kadar sahte yetkili servisten tüketiciler mağdur edildiler. Ticaret Bakanlığı bir önlem aldı. Artık özel servis olduğu ibaresini belirtmeyenler kendileri de mağdur olacaklar. 25 bin 907 lira her bir işlemleri için idari para cezasıyla karşılaşacaklar" dedi. Elektronik cihazları, beyaz eşyası arıza yapan tüketicilerin internet arama motorlarından servis aramamaları gerektiğini de söyleyen Ağaoğlu, "Yapmaları gereken Ticaret Bakanlığının uygulamaya koyduğu www.servis.gov.tr adresine girip markasını, lokasyonunu belirtmek suretiyle kendisine en yakın servise ulaşması" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sahte servislerin tuzağına düşmemesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bakanlık, tüketicilerin çeşitli ürünlerin bakım, onarım ve montaj hizmetleri için özellikle internet aramaları üzerinden ulaştığı yetkili servis bilgilerinin doğruluğunu, firmanın resmi internet sitesi veya Ticaret Bakanlığınca oluşturulan Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) üzerinden onaylamaları gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yaz mevsiminin gelmesiyle, başta klima olmak üzere, birçok elektronik ürün grubu için bakım, onarım ve montaj hizmetlerine ihtiyaç artmaktadır. Bu hizmetleri almak isteyen tüketiciler genellikle internet üzerinden yetkili servislere ulaşmayı tercih etmektedir. Bazı kişi veya firmalar, bu durumu kendi lehlerine çevirerek sponsorlu reklamlar aracılığıyla arama sonuçlarında üst sıralarda görünmektedir. Ayrıca üretici ya da ithalatçı firmaların marka ve logolarını izinsiz kullanarak kendilerini 'yetkili servis' gibi tanıtmakta ve tüketicileri mağdur edebilmektedir." denildi.

Tüketicilerin bu tür aldatıcı uygulamalardan zarar görmemeleri amacıyla Bakanlık tarafından SERBİS'in (www.servis.gov.tr) oluşturulduğu bildirilen açıklamada, "SERBİS sayesinde, ürünlere ait yetkili servis bilgilerine hızlı ve güvenli biçimde ulaşmak mümkündür. Yetkili servis hizmeti alınmadan önce ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgisi mutlaka kontrol edilmelidir. İnternet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğu, firma resmi internet sitesi veya SERBİS üzerinden doğrulanmalıdır." ifadeleri yer aldı.

'ARTIK ÖZEL SERVİS OLDUĞU İBARESİNİ BELİRTMEYENLER KENDİLERİ DE MAĞDUR OLACAKLAR'

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bugüne kadar sahte yetkili servisten tüketiciler mağdur edildiler. Ticaret Bakanlığı bir önlem aldı. Artık özel servis olduğu ibaresini belirtmeyenler kendileri de mağdur olacaklar. Çünkü 25 bin 907 lira her bir işlemleri için idari para cezasıyla karşılaşacaklar. Tüketicilerin pek çoğu sahte yetkili servisten mağduriyet yaşadılar. Artık özel servis olduğunu belirtmiyorsa o servis işletmesi sahipleri de ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. Çünkü Ticaret Bakanlığı yaptığı düzenlemede şayet bir markaya bağlı yetkilendirilmiş servis hizmeti sunmadığı halde özel servisi ibaresini kullanmayan ve markaların sanki yetkili servismiş gibi tüketicilere ulaşan ilan, tanıtım reklam yapan firmalara karşı artık idari ceza olarak 25 bin 907 lira bir ceza uygulayacak ve böylelikle tüketicinin mağdur edilmesinin önüne geçilmek istenmektedir" dedi.

'NASIL HAK ARAYACAKLARINI BİLEMİYORLAR'

Gerçek yetkili servis olmayan ama yetkili servis gibi kendisini lanse eden firmaların mağdur ettiği insanların sayısının arttığını söyleyen Ağaoğlu, bu insanların nasıl hak arayacaklarını da bilmediklerini belirtti. Ağaoğlu, "Ne var ki birçok vatandaşımız aslında internet arama motoruna giriyor X marka buzdolabı diyor. Arızalı olan buzdolabı için servisi oradan temin etmek istiyor. Ne var ki arama motorlarında ilk çıkan 4 ya da 5 firma reklam olarak oraya yazdırılmış firmaların isimleri, adreslerinden oluşuyor. Burada şuna dikkat etmek lazım. Orada yetkili servis olarak belirtilmiş bulunan firmalar aslında gerçekten o markaların anlaşmalı, sözleşmeli yetkili servisi mi? Çünkü yetkili servis olduğu takdirde firmada o yaptığı iş ve işlemlerden sorumlu oluyor. Tüketici de markaya karşı hak iddia edebiliyor. Yetkili servis olmadığı halde, yetkili servisim deyip özel servis olarak gelip hizmet veren şayet bir sorun ortaya çıkarsa bu sefer ürün garantili olduğu takdirde garantisi de elden gidiyor. Çoğu kez gelen şikayetlerden görüyoruz ki gerçek yetkili servis olmayan ama yetkili servis gibi kendisini lanse eden firmaların mağdur ettiği insanların sayısı artıyor ve bu insanlar nasıl hak arayacaklarını bilemiyorlar. Çünkü genellikle parayı elden vermiş oluyor ayrıca adreslerine vakıf değil, bir ön ödemeli telefon hakkı var. O numarayı da aradıkları zaman bir süre sonra kendileri engelleniyor. Hem cihazları gidiyor. Hem de o cihazın tamiri için ödedikleri para. Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş televizyon arızası nedeniyle servis çağırdığını yetkili servis zannederek kendisine 28 bin liraya yakın bedel ödediğini, televizyonu da alıp gittiklerini ancak neredeyse 5 aydır televizyondan da, o kişilerden de haber alamadığını ifade ediyor. Bu durumda tüketici hak aramak için hakem heyetlerine başvurmak istese elinde adres yok. Ticaret sicili yok. Vergi numarası yok. Bu da mümkün" ifadelerini kullandı.

'İNTERNET ARAMA MOTORLARINDAN SERVİS ARAMASINLAR'

Ağaoğlu, "Elektronik cihazları, beyaz eşyası arıza yapan tüketiciler internet arama motorlarından servis aramasınlar. Yapmaları gereken Ticaret Bakanlığının uygulamaya koyduğu www.servis.gov.tr adresine girip markasını, lokasyonunu belirtmek suretiyle kendisine en yakın servise ulaşması. O yetkili servis kendisine ulaştığı zaman yaptığı herhangi bir hata, kusur bir zarar söz konusuysa ana markada ona karşı, tüketiciye karşı, sorumluluğu müteessir olarak üstlenmiş olur. Ama yetkili servis olmadığı halde özel servise yetkili servis diye hizmet gördürüp şayet bir zararla karşılaşırsa ana marka sorumlu olmayacağı gibi cihazın garantisi varsa garantiden de çıkma ihtimali var. Çoğu kez de böyle oluyor. Şayet bir teknik servis, özel servis olduğunu belirtmezse o takdirde Ticaret Bakanlığı tarafından da kendisine 26 bin civarında idari para cezası uygulanır. Bu noktada mağdur olan tüketiciler şayet yetkili servise ulaştılarsa bu yetkili servisle ilgili garanti süreci içindeyse marka sahibine de ya da ücret ödediyse yetkili servise Tüketici Hakem Heyetine başvurabilirler. Ama Ticaret Bakanlığı'na özel servis olduğu halde bunu belirtmediği için şikayet edilirse Ticaret Bakanlığı yaptırım uygular. Cumhuriyet Savcılığına da dolandırıcılıktan dolayı suç duyurusunda bulunabilirler" diye konuştu.

'BEN YAŞAMADIM AMA YAŞAYAN ÇOK TANIDIĞIM OLDU'

Uygulamayı duyduğunu fakat henüz denemediğini söyleyen Cemile Serpil Dörtpınar, "Ben yaşamadım ama yaşayan çok tanıdığım oldu. Bu şikayetleri çok aldık. Uygulamayı duydum ama kendim henüz daha site için araştırma yapmadım. Bakacağım mutlaka ihtiyacım olacak. Kendi servis numaralarını arıyorum. Onlar zaten yönlendiriyor. Mümkün olduğu kadar da araştırarak, bilerek, danışarak numaralardan ulaşmaya çalışıyorum. Arkadaşlara soruyorum 'sen bu servisle çalıştın mı, kullandın mı' diye" şeklinde konuştu.

'BAKANLIĞIN BELİRTMİŞ OLDUĞU SİSTEME GİRİYORUM'

Okan Yurt, "İnternetten bir kere numara aldım. Numara yanlış çıkınca beni dolandırmaya çalıştıklarını anladım. Anladıktan sonra bayiye gittim. Bana yardımcı olun dedim. Bu kişiyle irtibata geçmek istiyorum lütfen en kısa zamanda yardımcı olun dedikten sonra servis geldi. Ama gelmeleri 20- 25 günü buldu. Bakanlığın belirtmiş olduğu sisteme giriyorum. Elimdeki belgeyle numara eşleşmiyor. Benim bir arkadaşım dolandırıldı. Televizyondan dolayı dolandırıldı. Bu tür şeylere itibar etmesinler. Servisin kılavuzunda otomatikman televizyon olsun veyahut da ne diyeyim farklı bir şey olsun. Ne aldıysa orada onun numarası vardır. Türkiye çapında nerede aldıysa onun bütün hepsinin numarası servis ağı ve bütün noktaları yazıyor. Dediğim gibi internetten bakıyor. O numara farklı gözüküyor. Ondan sonra servis ağına bakıyor. O numara farklı gözüküyor. Oradaki internetten baktığı kişi de 'evet' diyor bizim numaramız, bizim servisimiz. Bizim arkadaşlarımız gelecek. Sizi en kısa zamanda yardımcı olacak diyor. Güzelim televizyonunu alıyor. Gidiş o gidiş. Google'dan giriyor. Google'dan girdikten sonra tek hesap açıyorlar. Sahte hesap açıyorlar. Sahte hesap açıldıktan sonra da bu da tabii ki hesaplarıyla servis ağını oluşturuyorlar. Bunlar gelip geçici. Numara zaten tek kullanımlık. Bir kere kullandıktan sonra o kullanılan numarayı da engelleme moduna alıyor. Daha da kimse o numaraya ulaşamıyor" dedi.

GÜVENİLİRLİK VE GERÇEKTEN YETKİLİ OLUP OLMADIKLARININ DOĞRULUĞUNA DİKKAT EDİYORUM

Benzer bir durumu annesinin yaşadığını belirten Selma Ak, "Öncelikle güvenilirlik ve gerçekten yetkili olup olmadıklarının doğruluğuna dikkat ediyorum. Gerçekten yetkili olduklarının bilgisini soruyorum. Aracı mısınız, değil misiniz diye ama bir de şu var. Aradığım ürünün gerçek telefonunu bulmaya çalışıyorum. Onlardan bilgi almaya çalışıyorum. Ben değil çevrem yaşadı. Hatta çok yakın çevrem anneme geldiler, baktılar. Galiba kombiydi. Bir şeyleri değiştirdiler. Tamirat olmadı. Ertesi gün arıyorsun yok. Aradım yok. Gerçekten yok. ya o zamanın parasını herhalde 300, 400 gibi bir şey. Sadece gelme ücreti. 2, 3 seneden önce taşınmadan önceydi. Ticaret Bakanlığı'nın uygulamasından haberim var. Oradan daha çok sorguluyoruz ama ben fazla ilgilenmiyorum. Kardeşim sorgulattı ben sorgulatmadım ama bilgim var" şeklinde konuştu.