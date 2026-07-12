Şair Ahmet Telli'ye veda: 'Onurlu yaşamayı öğreten hayatı miras'

(ANKARA) - Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden, çağdaş Türk şiirinin önde gelen isimlerinden şair ve yazar Ahmet Telli için ilk tören, İnşaat Mühendisleri Odası'nda düzenlendi. Telli'nin kızı Eylül Telli, "Bize bıraktığı en büyük miras, yalnızca kitapları değil, onurlu yaşamayı, vicdanı, dayanışmayı ve umudu kaybetmemeyi öğreten hayatıdır" dedi.
Ankara'da 10 Temmuz'da hayatını kaybeden usta şair için ilk tören, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası binasında yapıldı. Telli'nin tabutu alkışlar eşliğinde salona getirilirken, törene katılanlar usta şairi yaklaşık üç dakika boyunca ayakta alkışladı. Yoğun katılım nedeniyle çok sayıda kişi anma programını bina dışından takip etti. Törene, Telli'nin ailesi, yakınları, dostları, edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda isim ile siyasetçiler katıldı. Programda Grup Yorum, Ahmet Telli'nin sözlerini yazdığı "Sıyrılıp Gelen" adlı eseri seslendirildi, Telli'nin fotoğrafları ekrana yansıtıldı.
Törende konuşan Ahmet Telli'nin kızı Eylül Telli, babasının 7 aylık hastalık sürecinde mücadelesini hiç bırakmadığını, hastane sürecinde de doktorların, sağlık personelinin "Ahmet abisi" olduğunu söyledi. Eylül Telli, şunları kaydetti:
"Ben sadece onun kızı olarak değil, yaşamı boyunca ilkelerini hiç terk etmeyen bir insanın tanığı olarak konuşuyorum. Babam, kelimeleri yalnızca yan yana dizen bir şair değildi. O, acıyı umutla, yalnızlığı dayanışmayla, karanlığı insanın içindeki iyiliğe olan inançla karşılayan bir yürekti. Şimdi o ses sustu sanılabilir. Ama biliyorum ki şair susmaz. Şiirlerinin yardımıyla yaşamaya devam eder. Biz ona baba dedik. Sizlerden de kimilerinin babası, abisi, kardeşi, dostu, arkadaşı, yoldaşı oldu. Nasıl seslenilirse seslenilsin, o hep aynı insandı. Haksızlık karşısında susmayan, umudu en zor zamanlarda bile diri tutan, insan sevgisini şiirlerinden hiç eksik etmeyen bir yürek. Biz bugün Telli ailesi olarak onun bedenine veda ediyoruz. Yüzünü belki bir daha göremeyeceğiz. Bir daha baba diyemeyeceğim. Bu duygunun hüznünü yaşarken, biliyorum ki siz Ahmet Telli dostları olarak bu hüznü bizimle paylaşıyorsunuz. İşte bu yüzden acımız ortak. Bize bıraktığı en büyük miras, yalnızca kitapları değil, onurlu yaşamayı, vicdanı, dayanışmayı ve umudu kaybetmemeyi öğreten hayatıdır."
Törende konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Ahmet Telli'nin ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Bir başsağlığı da onun büyük bir emek vererek oluşturmuş olduğu büyük aileye, sizlere, devrimcilere, sosyalistlere, bu ülkenin vicdanı olan demokratlara, aydınlara iletiyorum" dedi. Hatimoğulları, Ahmet Telli ile Samandağ'da tanıştığını anlatarak, şunları aktardı:
"Kendi memleketimde, Samandağ'da, Evvel Temmuz Festivali'nde onu davet etmiştik. Onunla hem bir söyleşi yaptık hem de akşamki etkinlikte çok kalabalık bir kitleye şiir okumuştu. Tanıştığımızda bende bıraktığı iz şuydu, gözleri gülen şair. Hiç konuşmasa, sadece baksa gözleri çok şey anlatıyordu, gözleri gülüyordu. Çünkü gözleri savunduğu bir dünyanın yansımasıydı. Onun gözlerindeki o gülümseyen, sıcak ve sempatik bakış, tam da hayalini kurduğumuz devrimci değişim ve dönüşümle sağlayacağımız adil düzenin savunusu ve yansımasıydı. O kaleminde aşkları yazdı, sevgileri yazdı, tutkuları yazdı. Toplumsal sorunların her birine ayrı ayrı değindi. En önemlisi de hep umudu aşıladı. Biz onun şiirleriyle büyüdük. Onun şiirlerinden bestelenen türküleri dinleyerek devrimci olduk. Biz çok sonraki bir kuşağız evet. Ama Ahmet ağabey, 78'den bu yana bütün devrimci kuşakların gönlünü kazandı ve hepimizi etkiledi. Hepimizin devrimci olmasında ve örgütlenmesinde bir parça payı var onun. Biz Ahmet ağabeyi sonsuzluğa uğurlarken onunla vedalaşmayacağız. Ama güle güle diyeceğiz. Sonsuzluğa çıktığın bu yolculukta sana güle güle diyoruz. Senin yazdıkların, kalemin, şiirlerin, devrimci duruşun yaşayacak. 78'liler kuşağının o devrimci, sağlam, dimdik duruşunu bugüne kadar taşıdın. Kitaplarınla yaşayacaksın, şarkılarda, türkülerde, yüreklerimizde yaşayacaksın, bizden sonraki kuşak da senin şiirlerinle yaşayacak sevgili Ahmet ağabey."
Son Dakika › Güncel › Şair Ahmet Telli'ye veda: 'Onurlu yaşamayı öğreten hayatı miras' - Son Dakika
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