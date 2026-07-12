Şair Ahmet Telli'ye veda: 'Onurlu yaşamayı öğreten hayatı miras'

(ANKARA) - Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden, çağdaş Türk şiirinin önde gelen isimlerinden şair ve yazar Ahmet Telli için ilk tören, İnşaat Mühendisleri Odası'nda düzenlendi. Telli'nin kızı Eylül Telli, "Bize bıraktığı en büyük miras, yalnızca kitapları değil, onurlu yaşamayı, vicdanı, dayanışmayı ve umudu kaybetmemeyi öğreten hayatıdır" dedi.

Ankara'da 10 Temmuz'da hayatını kaybeden usta şair için ilk tören, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası binasında yapıldı. Telli'nin tabutu alkışlar eşliğinde salona getirilirken, törene katılanlar usta şairi yaklaşık üç dakika boyunca ayakta alkışladı. Yoğun katılım nedeniyle çok sayıda kişi anma programını bina dışından takip etti. Törene, Telli'nin ailesi, yakınları, dostları, edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda isim ile siyasetçiler katıldı. Programda Grup Yorum, Ahmet Telli'nin sözlerini yazdığı "Sıyrılıp Gelen" adlı eseri seslendirildi, Telli'nin fotoğrafları ekrana yansıtıldı.

EYLÜL TELLİ: "BİZE BIRAKTIĞI EN BÜYÜK MİRAS ONURLU YAŞAMAYI ÖĞRETEN HAYATIDIR"

Törende konuşan Ahmet Telli'nin kızı Eylül Telli, babasının 7 aylık hastalık sürecinde mücadelesini hiç bırakmadığını, hastane sürecinde de doktorların, sağlık personelinin "Ahmet abisi" olduğunu söyledi. Eylül Telli, şunları kaydetti:

"Ben sadece onun kızı olarak değil, yaşamı boyunca ilkelerini hiç terk etmeyen bir insanın tanığı olarak konuşuyorum. Babam, kelimeleri yalnızca yan yana dizen bir şair değildi. O, acıyı umutla, yalnızlığı dayanışmayla, karanlığı insanın içindeki iyiliğe olan inançla karşılayan bir yürekti. Şimdi o ses sustu sanılabilir. Ama biliyorum ki şair susmaz. Şiirlerinin yardımıyla yaşamaya devam eder. Biz ona baba dedik. Sizlerden de kimilerinin babası, abisi, kardeşi, dostu, arkadaşı, yoldaşı oldu. Nasıl seslenilirse seslenilsin, o hep aynı insandı. Haksızlık karşısında susmayan, umudu en zor zamanlarda bile diri tutan, insan sevgisini şiirlerinden hiç eksik etmeyen bir yürek. Biz bugün Telli ailesi olarak onun bedenine veda ediyoruz. Yüzünü belki bir daha göremeyeceğiz. Bir daha baba diyemeyeceğim. Bu duygunun hüznünü yaşarken, biliyorum ki siz Ahmet Telli dostları olarak bu hüznü bizimle paylaşıyorsunuz. İşte bu yüzden acımız ortak. Bize bıraktığı en büyük miras, yalnızca kitapları değil, onurlu yaşamayı, vicdanı, dayanışmayı ve umudu kaybetmemeyi öğreten hayatıdır."

HATİMOĞULLARI: "KİTAPLARINLA YAŞAYACAKSIN"

Törende konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Ahmet Telli'nin ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Bir başsağlığı da onun büyük bir emek vererek oluşturmuş olduğu büyük aileye, sizlere, devrimcilere, sosyalistlere, bu ülkenin vicdanı olan demokratlara, aydınlara iletiyorum" dedi. Hatimoğulları, Ahmet Telli ile Samandağ'da tanıştığını anlatarak, şunları aktardı:

"Kendi memleketimde, Samandağ'da, Evvel Temmuz Festivali'nde onu davet etmiştik. Onunla hem bir söyleşi yaptık hem de akşamki etkinlikte çok kalabalık bir kitleye şiir okumuştu. Tanıştığımızda bende bıraktığı iz şuydu, gözleri gülen şair. Hiç konuşmasa, sadece baksa gözleri çok şey anlatıyordu, gözleri gülüyordu. Çünkü gözleri savunduğu bir dünyanın yansımasıydı. Onun gözlerindeki o gülümseyen, sıcak ve sempatik bakış, tam da hayalini kurduğumuz devrimci değişim ve dönüşümle sağlayacağımız adil düzenin savunusu ve yansımasıydı. O kaleminde aşkları yazdı, sevgileri yazdı, tutkuları yazdı. Toplumsal sorunların her birine ayrı ayrı değindi. En önemlisi de hep umudu aşıladı. Biz onun şiirleriyle büyüdük. Onun şiirlerinden bestelenen türküleri dinleyerek devrimci olduk. Biz çok sonraki bir kuşağız evet. Ama Ahmet ağabey, 78'den bu yana bütün devrimci kuşakların gönlünü kazandı ve hepimizi etkiledi. Hepimizin devrimci olmasında ve örgütlenmesinde bir parça payı var onun. Biz Ahmet ağabeyi sonsuzluğa uğurlarken onunla vedalaşmayacağız. Ama güle güle diyeceğiz. Sonsuzluğa çıktığın bu yolculukta sana güle güle diyoruz. Senin yazdıkların, kalemin, şiirlerin, devrimci duruşun yaşayacak. 78'liler kuşağının o devrimci, sağlam, dimdik duruşunu bugüne kadar taşıdın. Kitaplarınla yaşayacaksın, şarkılarda, türkülerde, yüreklerimizde yaşayacaksın, bizden sonraki kuşak da senin şiirlerinle yaşayacak sevgili Ahmet ağabey."

POLAT: "KEŞKE GÜÇLÜ ŞİİRLER YAZMASINA VESİLE OLAN ACILARI YAŞAMASAYDI DA BİZ ŞİİRLERİNDEN MAHRUM OLSAYDIK"







Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da Telli'nin yaşamı boyunca verdiği emeğin karşılığını, sevenlerinin onu son yolculuğuna uğurlamasıyla gördüğünü söyledi.

Telli'nin büyük bir anıt bıraktığını belirten Polat, "Kendisi biliyorsunuz bir söz söyledi. 'Kendini gerçekleştirmek için ben şiiri seçtim' dedi. Kendisi sözün sultanı, sözün ustası. Çok büyük ustaların doğduğu topraklarda son büyük ustalardan biri olarak o kadar güzel sözler söyledi ki şimdi biz telaşla arkasından bir şeyler söylemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Telli'nin yaşamını insanlığa adadığını vurgulayan Polat, "Geride bir anıt bıraktı ama ama onun kendi insanlığı mala mülke, şana şöhrete değil, dosta, insanlığa, büyüdüğü memlekete, çocukların büyüdüğü memlekete hizmet etti ve geçti. Daha insan-ı kamil ne olsun ki?" dedi.

Polat, Telli'nin yaşamının son dönemine ilişkin de "Büyük insanlar kemalete ermeden önce inzivaya çekilirler. Kendi istekleriyle çekildiler, içe doğru çekildiler. O da kendi içinde o çekilme meselesini yaşadı. Onun dervişlik makamındaki o son çeyreği şiirindeki makamlar oldu. Keşke bu kadar güçlü şiirler yazmasına vesile olan bu acılardan hiçbirisini yaşamasaydı. Biz de bu şiirlerden mahrum olsaydık. Çünkü güzel kalbi bunlarla yorulmasaydı diyorum" ifadelerini kullandı.

KONURALP: "KIZILAY'DA HUZURSUZ BİR ZÜRAFA GİBİ DOLAŞMA SIRASI BİZDE"

Anma töreninde konuşan CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Telli'nin Ankara ile özdeşleşen kimliğine vurgu yaparak, usta şairi sevgi, saygı ve büyük bir hüzünle uğurladıklarını söyledi.

Konuralp, "Ahmet abiyle ilgili çok özel şeyler söylendi ama belki bu Ankaralılığını biraz da anmak lazım" dedi. Telli'nin, Cemal Süreya'ya atfen söylediği, "Kızılay'da huzursuz bir zürafa gibi dolaşma" cümlelerini hatırlatan Konuralp, "Kızılay'da huzursuz bir zürafa gibi dolaşma sırası şimdi bizde. Çünkü Ahmet Telli artık yok. Ahmet Telli'nin Ankara'sında Ahmet Telli'yle Konur Sokak'ta, Yüksel'de, Sakarya Caddesi'nde buluşma, onunla rastlaşma, onunla karşılaşma şansımızı bugün itibarıyla yitirdik" ifadelerini kullandı.

Ahmet Telli'nin Ahmet Erhan'a ilişkin dizelerini de anımsatan Okan Konuralp, "Bir başka Ankara şiirinde Ahmet Erhan'ı şöyle anar; 'Ankara'yı terk etmek için Ahmet Erhan'dan izin almak gerekir' der. Umarım bu terk ediş, Ahmet Erhan'dan izin alınmış bir terk ediştir. Dolayısıyla Ahmet abi, bir nevi Ankara'nın üç Ahmet'inden biri olarak Ahmet Arif, Ahmet Erhan ve kendisi... Yani Ahmet abi; Ahmet Erhan'la, Erdost kardeşlerle, Metin Altıok'la, Behçet Aysan'la ama elbette arkadaş Zekai'yle ve Deniz'lerle, Mahir'lerle, İbrahim'lerle buluşacağı bir yolculuğa çıkmış olduğunun umuduyla, onlardan bize, bize onlardan selam getireceğine duyduğum inançla, kendisini sevgiyle, saygıyla ve büyük bir hüzünle uğurluyorum" dedi.

FAZIL SAY'IN AHMET TELLİ MESAJI OKUNDU: "BÜYÜK ŞAİRLER ÖLÜMSÜZDÜR"

Töreninde piyanist Fazıl Say'ın mesajı da okundu. Say, Telli'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli bir iz bıraktığını belirterek, "Büyük şairler ölümsüzdür" ifadelerini kullandı.

Mesajında Telli'nin yaşamı boyunca ortaya koyduğu mücadeleye dikkati çeken Say, şunları kaydetti:

"Çok değerli şairimiz Ahmet Telli'yi kaybettik. Üzüntümüz sonsuz. Bu ülkede 1970'lerden beri yazılı ve ideolojik mücadelesiyle ikonik bir yer edinmiş çok önemli bir sanatçıydı. Şu dünyada, şu çağda 50 yılı aşkın süre şiiriyle, düşünceleriyle bir ömür yarattı aslında. Babamın çok yakın arkadaşıydı. Ahmet Telli'yle ilgili anılarım çocukluğuma dayanıyor. 1977-78 yılları... Sanatseverler Derneği, Türkiye Yazarlar Derneği, 12 Eylül işkenceleri... 'Yorgun Çocuklar'dı', Ahmet Telli'nin bestelediğim tek şiiriydi.

Yaklaşık altı ay önce onu son gördüğümde babamla Ahmet Telli'nin Ankara'daki mezar ziyaretine gitmiştik. Telli müthiş bir konuşma yaptı. Sağlığı o günlerde yerindeydi ama kanser ani ve sert gelişti. Birkaç ay içinde hızla ilerledi. Her gün takip ettik. Dün sabah entübe edildiğini öğrendik, bugün ise vefat haberini aldık."

Mesajını Telli'nin "Yorgun Çocuklar'dı" şiirine atıf yaparak tamamlayan Say, "Ahmet Telli'ye 'Yorgun Çocuklar'dı' şiiriyle veda ediyorum. Çok üzgünüm. Dimdik, hür ve bir çınar gibi... Onu unutmayalım. Onun şiiri zaten onun ölümsüzlüğüdür. Büyük şairler ölümsüzdür" ifadelerini kullandı.

CUMARTESİ ANNELERİ: "AHMET TELLİ, HAKİKAT VE ADALET MÜCADELEMİZDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"













Cumartesi Anneleri tarafından gönderilen mesajda, Telli'nin yaşamı boyunca hakikat ve adalet mücadelesinin yanında yer aldığı vurgulandı. Mesajda, "Direnmenin şairi, Cumartesi Anneleri'nin destekçisi Ahmet Telli'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ahmet Telli yalnızca edebiyatımıza unutulmaz dizeler kazandıran bir şair değil, hakikatin, adaletin ve insan onurunun yanında duran güçlü bir vicdandır" ifadeleri kullanıldı. Cumartesi Anneleri'nin mücadelesine verdiği desteğe dikkat çekilen mesajda, "Cumartesi Anneleri'nin mücadelesini her zaman sahiplenen Ahmet Telli'yi sevgi, saygı ve minnetle uğurluyoruz. Güle güle Ahmet Telli" denildi. Mesajda, "Direncin iktidarlar ve egemenler için utanç sayfası, bizler için ise bir onur sayfasıdır' diyerek sahiplendiği hakikat ve adalet mücadelemizde yaşamaya devam edeceksin" sözleriyle tamamlandı.





