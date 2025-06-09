Şair Sezai Karakoç'un İlham Verdiği Muazzez Akkaya Giray Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şair Sezai Karakoç'un İlham Verdiği Muazzez Akkaya Giray Hayatını Kaybetti

Şair Sezai Karakoç\'un İlham Verdiği Muazzez Akkaya Giray Hayatını Kaybetti
09.06.2025 15:01
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Muazzez Akkaya Giray, cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanırken, Türk edebiyatındaki önemi anıldı.

Şair Sezai Karakoç'un adına "Mona Roza" şiirini yazdığı Muazzez Akkaya Giray, son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konulan ve 7 Haziran'da İstanbul'daki evinde vefat eden Muazzez Akkaya Giray için Fenerbahçe Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Giray'ın hayat hikayesini "Mahrem Şiir: Mona Roza" adıyla kitaplaştıran yazar Emine Öte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muazzez Akkaya Giray ile 10 yıldır çok yoğun bir dönem geçirdiklerini ve anne-kız gibi olduklarını söyledi.

Öte, Giray'ın müstesna bir şahsiyet olduğuna dikkati çekerek, "Hiç kimseyle ilgili böyle zarif eleştiriler dışında hiç kötü bir laf işitmedim. 2019'da kitabı yazmaya karar vermiştim. Çok mutlu oldu. Çocuklar gibi şendi. 2021'de beni yanına çağırarak, 'Bir ay önce ablamı kaybettim. Sıra bana geldi. Elini çabuk tut. Bitir bu kitabı.' dedi. Çok önemli şeyler anlattı kendi dönemiyle ilgili. Bugün bir devir kapanıyor. Türk edebiyatında kendisine şiirler yazılan kadınlar da ölümsüzdür, tıpkı şairleri gibi." dedi.

"Umarım öte dünyada Sezai Karakoç'la birbirlerine selam verirler"

Muazzez Akkaya Giray'ın Cumhuriyetin en önemli kadın figürlerinden olduğuna işaret eden Öte, şunları kaydetti:

"Kandilli Kız Lisesi'nde yatılı okuyor. Siyasal Bilgiler Fakültesi eski adıyla, tabii onun döneminde Mülkiye Mektebi'ni ilk kez yatılı kazanan kız öğrenci. Mülkiye Mektebi'ndeki hocalarını çok sık anlatırdı. O hocaların Anadolu'dan gelen çocukları nasıl eğittiğinden, onları nasıl kamu yararı için uygun öğrenciler olarak yetiştirdiğinden söz ederdi. Sadettin Kaynak'ın 'Gönül Oyunu' şarkısını çok güzel söylerdiğini anlatırdı. Cumhuriyet Dönemi Türk kadını için iyi bir simgeydi bence. Muazzez Hanım'ı bana birkaç kelimeyle anlat deseler, 'çok ölçülü' derdim. Çok güzel yaşadı. Umarım öte dünyada Sezai Karakoç'la birbirlerine selam verirler."

Emine Öte, Giray'ın gençlere çok güzel nasihatler verdiğini de kaydederek, Giray'ın neslinin çok güzel hatıralar bırakıp, güzel yaşayarak aramızdan ayrıldığını sözlerine ekledi.

Muazzez Akkaya Giray'ın naaşı kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Muazzez Akkaya Giray hakkında

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 1930'da dünyaya gelen Muazzez Akkaya Giray, 1948'de Kandilli Kız Lisesi'ni yatılı bitirdi. Giray 1949'da Ankara'da Mülkiye Mektebi Maliye Bölümü'ne girdi.

Giray, maliye bölümünde okurken Türk edebiyatının iki ünlü şairi Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile aynı sınıfta öğrenim gördü.

Mülkiye Mektebi ile fark derslerini verdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1954'te mezun olan Muazzez Akkaya Giray, hazine avukatı olarak çalışmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şair Sezai Karakoç'un İlham Verdiği Muazzez Akkaya Giray Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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