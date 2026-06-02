Sakaraltı Sakarüstü soruşturmasında iddianame kabul edildi

02.06.2026 14:29  Güncelleme: 14:30
Muğla'da 'Sakaraltı Sakarüstü' hesabıyla Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, 9 sanık hakkında her mağdur için 4'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame mahkemece kabul edildi.

MUĞLA'da 'Sakaraltı Sakarüstü' sanal medya hesabıyla Cumhurbaşkanı, kamu görevlileri ve siyasilere hakaret soruşturmasında savcılık, iddianameyi tamamladı. İddianamede; 9 kişi hakkında her mağdur için 4'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Muğla 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'Sakaraltı Sakarüstü' isimli sanal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı, kamu görevlileri ve siyasilere hakaret edildiği gerekçesiyle 13 kişi, şikayette bulundu. Şikayetler sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ekipler, 19 Ocak'ta Muğla'nın Menteşe, Bodrum, Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ile cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kürşat Keskin, Cemal Demirtaş, Mertcan Güngör, Habip Demir, Cemal Süzeroğlu tutuklandı, Serap Ülkü Özdemir, Ahmet D., Pınar B. ve Sefa K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAMU GÖREVLİLERİ HEDEF ALINDI

Soruşturmanın ardından savcılık tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede; 'Sakaraltı Sakarüstü', 'Agah Beyoğlu' ve 'Saffet Karaman' isimli sanal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Valisi İdris Akbıyık, bazı kamu görevlileri, kurum yöneticileri ve çeşitli kişileri hedef alan paylaşımlar yapıldığı, hesapların soruşturmanın merkezindeki dijital deliller arasında yer aldığı anlatıldı.

BİRÇOK SUÇTAN CEZA TALEBİ

İddianamede; sanıklar hakkında 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti aracılığıyla kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret, gerçek kimliğini gizleyerek halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, başkasına verme veya yayma' suçlarından her bir mağdur için 2 yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

BİLGİSAYAR VE TELEFONLAR İNCELENDİ

Bilgisayar ve cep telefonlarında yapılan teknik analizlerde; sanal medya paylaşımlarında kullanılan görsellerin cihazlarda paylaşım öncesinde oluşturulduğu veya kaydedildiğine ilişkin bulgularda iddianamede yer aldı. Bazı dijital kayıtların çevrim içi görsel düzenleme platformlarıyla ilişkilendirildiği belirtilirken; savcılık, bu verilerin yalnızca görüntüleme faaliyetini değil; aktif kullanıcı etkileşimini işaret ettiğini değerlendirdi. Dosyada yer alan teknik raporlarda görsellerin oluşturulma saatleri ile sanal medya paylaşım zamanlarının karşılaştırıldığı da aktarıldı.

VERİLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ İNCELENECEK

İddianameye göre; bazı içeriklerde WhatsApp konuşma balonları, sonradan eklenmiş olduğu değerlendirilen görsel unsurlar ve düzenleme izleri tespit edildi. Savcılık, bu kayıtları paylaşımların hazırlanma sürecine ilişkin dijital izler arasında gösterdi. İddianamede; bazı yazışmalar ile sanal medya faaliyetleri arasında bağlantı kurulduğu görülürken, elde edilen verilerin hukuki niteliğinin yargılama aşamasında mahkeme tarafından değerlendirileceği ifade edildi.

KİŞİSEL VERİLER, HUKUKA AYKIRI KULLANILMIŞ

Dosyada dikkat çeken başlıklardan biri de 'Saffet Karaman' isimli sanal medya hesabı oldu. Savcılık, bu hesapta kullanılan profil fotoğrafının başka bir kişiye ait olduğunu ve ilgili kişinin hesabı kullanmadığını beyan ettiğini kaydetti. Bu nedenle kişisel verilerin hukuka aykırı kullanıldığı yönündeki suçlamalar da iddianamede yer aldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede; şikayetçi ifadeleri, dijital materyal inceleme raporları, sanal medya paylaşımları, WhatsApp yazışmaları ve tanık beyanlarını birlikte değerlendirerek sanıklar hakkında dava açılması için yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varıldığı belirtildi. İddianame, Muğla 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Medya, Kamu, Son Dakika

