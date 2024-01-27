Sakarya\'da Hekimler ve Sağlık Çalışanları İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Tozlu Cami önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar slogan atmadan yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan pratisyen hekim Mustafa Keskin, İsrail'in sistematik zulüm ve işgalinin devam ettiğini söyledi.

Keskin, ev, okul ve hastanelerin bombalandığını, Gazze halkının abluka altında açlığa mahkum edildiğini belirterek, "Su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail, bunları tüm dünyanın gözü önünde, saklamaya dahi gerek görmeden alenen gerçekleştiriyor." dedi.

Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanların, yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum edildiğini dile getiren Keskin, "Refah Sınır Kapısı mutlaka açılmalıdır. Devletimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı, milletimizi ve tüm insanlığı bu konuda ses vermeye davet ediyoruz. Bu duyarlılıkla gerçekleşen tüm adımlara, bildirilere, yürüyüşlere olan desteğimizi de dile getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Keskin, İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin, soykırıma olan aleni desteğinin artarak sürdüğünü aktararak, "Gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin ise en büyük silahlarından biri; boykot. Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyor, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de aynı hassasiyeti hastane eczanelerinde göstermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in kaybedeceğini, insanlık, Filistin halkı, beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar örenler ve yıkılan hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarının kazanacağını vurgulayan Keskin, mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti.