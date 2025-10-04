Sakarya'da iki ilçeyi birden istila ettiler! Binalar adeta renk değiştirdi - Son Dakika
Sakarya'da iki ilçeyi birden istila ettiler! Binalar adeta renk değiştirdi

04.10.2025 16:58
Kahverengi kokarca böceği kabusu geri döndü. Sakarya'nın Ferizli ve Söğütlü ilçelerinin bazı bölgelerinde adeta istilaya yol açan böcekler, bir binanın dış cephesini ise tamamen sardı.

Türkiye'de ilk olarak 2017 yılında Artvin ile İstanbul'da görülen kahverengi kokarca böceği, kabusu tekrar geri döndü.

SAKARYA'DA İKİ İLÇEYİ ESİR ALDILAR

Özellikle sıcak havalarda ortaya çıkan ve fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca, dün Sakarya'nın Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde yoğun şekilde görüldü.

BİNALARIN DIŞ CEPHELERİ ADETA RENK DEĞİŞTİRDİ

Binaların dış cephesi ve balkonlarını saran kahverengi kokarca böcekleri, fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne büyük zarar verirken, önemli ölçüde verim ve kalite kayıplarına sebep oluyor. Tekrardan görülmeye başlayan kahverengi kokarca böcekleri tedirginlik oluşturdu.

VATANDAŞLAR ÖNLEMLER ALDI

Vatandaşlar, yapıların duvarlarını saran zararlıların evlerin içerisine girmemesi için bazı önlemler aldı.

"TOPYEKUN HAREKET EDİLMESİ GEREKİYOR"

Öte yandan Ferizli Kaymakamı Muhammed Kaya'nın başkanlığında Belediye Başkanı Mehmet Ata, yetkililer ve muhtarların katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Kaya, toplantının ardından yaptığı açıklamada, istilayla mücadele etmek için topyekun hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

İlçe Tarım Müdürlüğünün tavsiyeleri doğrultusunda ilaçlama yapacaklarını belirten Kaya, "İlk parti ilaçları muhtarlara teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızdan ilaçlama yaparken herhangi zehirlenme vakası yaşanmaması için iş sağlığı ve güvenliğini ön plana almalarını rica ettik. Organik yöntemlerle de mücadele gerçekleştirebileceklerini söyledik. Vatandaşlarımızın bu böceklere karşı almaları gereken tedbirleri ilettik. İnşallah kısa zamanda bu böcek istilasını bertaraf edeceğiz ve hep birlikte kurumlarımız, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla bu istilayı bitirmiş olacağız diye umuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA/ İHA

