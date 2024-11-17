Sakarya'da Kostüm Güvercinleri Festivali

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Sakarya'da 5. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali'nde birbirinden güzel güvercinler birinci olmak için yarıştı.

Adapazarı ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen festivalde görücüye çıkan güvercinler, sertifikalı hakemler tarafından titizlikle incelendi.

Güvercinler, renk, duruş, gözler, gaga ve paçalar gibi birçok özellikleriyle ayrı ayrı puan aldı.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen yarışmada dereceye giren güvercinlerin sahiplerine plaket ve kupaları verildi.

Kostüm Güvercin Federasyonu Başkanı Metin Yılmazer, gazetecilere, daha önce dernek olarak yaptıkları festivalin bu yıl ilk kez federasyon çatısı altında düzenlendiğini söyledi.

Kostüm güvercinlerinin yarışmalarının yapıldığı, sergileme alanları ve pazar alanlarının kurulduğu bir organizasyon gerçekleştirdiklerini anlatan Yılmazer, "Federasyon olarak Türkiye'de 58 ilden 1300'e yakın üyemiz ve 7 ilde üye derneğimiz var. Yurt dışından da üyelerimiz var ve üye sayısı artan, kostüm güvercinleriyle ilgili çalışmalar yapan ortak hobisi olanların bir araya geldiği bir organizasyonuz." dedi.

Festivalin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Yılmazer, bine yakın ziyaretçinin geldiği festivalde 200'e yakın güvercinin yarıştığını aktardı.

Çeşitli dallarda ilk üçe giren güvercinlere kupalarının verildiğini dile getiren Yılmazer, "Masa salımı programı düzenledik. Burada 200'e yakın güvercin sergileniyor. Pazar alanında 70 kafes kuruldu ve arkadaşlarımız satmak ya da teşhir etmek istediği kuşlarını getirdiler. Mersin, Amasya, Samsun, Konya, Antalya, Niğde, Aksaray, Bursa, Bilecik, Çanakkale ve Kocaeli gibi 50'ye yakın ilden kuşlar geldi. Tepeli, ön tepe ve çift tepe dediğimiz kostüm kategorilerinde renklerine, cinsiyetine göre bu yıl 18 dalda yarışma oldu." diye konuştu.

"Bu bir sevda"

Yarışmanın birincisi Yusuf Çınar, getirdiği kuşların Türkiye şampiyonu olduğunu anlattı.

Girdiği bütün yarışlarda güzel dereceler elde ettiğini belirten Çınar, "Bugün de kuşlarımız bizi yanıltmadı. Kendi yavrumuz olan 'Panzer' lakaplı kuşumuz Türkiye Grand Şampiyonu ödülünü aldı. Aldığımız ödüllerle derecelerle en çok puan ve kupa alana verilen klasman ödülü de bize nasip oldu. Yarışmalardan Arap kategorisinde yaklaşık 150'den fazla kupa topladık. İnşallah gelecek yıllarda da güzel dereceler elde edeceğiz. Elimizden geldiğince Arap kuşunu tüm Türkiye'ye tanıtmak için seferber oluyoruz. Bu bir sevda, bunsuz olmuyor, tek hobimiz bu. Yaptığımız işin de hakkını vermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Yarışmaya Aksaray'dan katılan Murat Yalçın (45) da 30 yıldır güvercin beslediğini söyledi.

Bu yıl güvercinleri yarıştırmak için festivale katıldığını ancak kendi kuşlarının diğerlerine nazaran biraz geride kaldığını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"İnşallah gelecek yıl daha başarılı kuşlarla yarışmaya katılacağız. Çok güzel bir ortam var. Gelecek yılın yarışı için yarından itibaren çalışmaya başlayacağız. Daha iyisini üretme çabasını göstereceğiz. Bu ayrı bir sevda. Defalarca bırakmak istedim bıraktım, 1-2 yıl sonra tekrar başladım. Bu bir sevdadır, hastalık değildir. Ömrümüzün sonuna kadar da bu sevdadan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü güvercin beslemek bir ayrıcalıktır. Güvercin besleyenden kimseye zarar gelmez."

Bilecik Bozhüyük'ten yarışmaya katılan Mahmut Keleş ise hem sergilemek hem de yarışma amacıyla Sakarya'ya geldiğini belirterek, "Yarışmamızda plaketimizi aldık. Yarışmaya emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu işi seviyoruz, hobi olarak yapıyoruz. Küçüklükten beri yapıyoruz. İşimizden arta kalan zamanda güvercinlerle ilgileniyorum." ifadesini kullandı.