SAKARYA'da yaşanan kazada yardım için otobüsten inenler de hayatını kaybetti. Trafik Uzmanı Alpay Lök, "Türkiye'de şehirlerarası otobüslerde hızı sınırlayan, biz buna hız sınırlayıcı diyoruz, bunlar iptal. Fabrika çıkışlı otobüslerde 100 kilometreye ayarlı hız sınırlayıcılar var. Bunlar iptal ediliyor ve denetlenmiyor. " dedi.Lök, "2022 yazında bir trafik mevzuatı var. Sarı yelek bulundurma zorunluluğu var. Siz arabadan indiğinizde sarı yelek takmak zorundasınız. Artı otoyollarda çelik bariyerin arkasına gitme zorunluluğu var. Bizde bu ne yazık ki takip edilmiyor." diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde 7 aracın yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza yapmasıyla ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti. 61 kişi de yaralandı. Olayda araçlarından yardım etmek için inen ve hayatını kaybedenlerin olduğu da belirlendi. Soruşturmanın devam ettiği kazaya ilişkin Trafik Uzmanı Alpay Lök, araçlardaki hız sınırlayıcılarının mutlaka devreye girmesine dikkat çekerek, kaza anında araçlarından inen yolculara da uyarılarda bulundu.

"HIZ SINIRLAYICILAR İPTAL EDİLİYOR"

Trafik Uzmanı Lök, "Kazalar tek nedenden olmuyor. Kazalar iki ya da üç nedenin bir araya gelmesinden oluyor. Otobüsler için en büyük risk ne yazık ki Türkiye'de şehirlerarası otobüslerde hızı sınırlayan, biz buna hıs sınırlayıcı diyoruz, bunlar iptal. Fabrika çıkışlı otobüslerde 100 kilometreye ayarlı hız sınırlayıcılar var. Bunlar iptal ediliyor ve denetlenmiyor. Araç muayenesi de bunu hafif kusur yapıyor. Gördüğünüz yollarda, otoyollarda, 120, 130, 140 kilometreyle giden otobüsler bir tek bizde var, bu normal değil. Kamyonlar 120-130 kilometreyle gidiyor. Niye biz hız artışlarına karşıyız ? Temel neden şu; kinetik enerji hızın karesiyle artıyor ve tahrip gücü de hızın karesiyle artıyor. Basit bir şey değil, çok yüksek bir risk. 100 ile arabaya çarptığınız zamandaki hasarla, 130 kilometreyle çarptığınızdaki hasar yüzde 30 fazla değil. Diyelim ki kazayı önleyemediniz. Yolcular emniyet kemeri takıyorsa, o zaman yolcuların yaralanmasını ve ölmesini engelleyebilirsiniz. Ne yazık ki bu da bizde sıkıntı. Bütün bunların hepsini yan yana getirirseniz riskler içinde çalışan bir sistemimiz var" ifadelerini kullandı.

KIŞ LASTİĞİ UYARISI

Lök, "Kış lastiğinin uluslararası bir sembolü var. 3 tepeli dağ içinde, kar tanesi. Buna biz kş lastiği diyoruz. Kanun kış lastiği diyor ne yazık ki tebliğde bu zorunlu değil. Sembolün olduğu lastikler kışın daha düşük sıcaklıklarda daha yüksek tutunma elde ediyor. Ne yazık ki burada da sorunlarımız var. Yolcularımızın emniyet kemeri takması gerekiyor, burada da sıkıntı var. Bu risklerin azaltılması lazım. Bunun için de tedbirlerin sıkılaştırılması lazım. Türkiye karayolundan yolcu taşıma sistemiyle dünyada en üst sıralarda. O zaman ona göre de tedbir alınması lazım. Otobüslerin Avrıpa'da üretim merkezi Türkiye, dünyaya emniyetli otobüsler satıyoruz, bunların da emniyetini kullanmamız lazım" dedi.

"ARAÇ MUAYENE MEVZUATIMIZI AVRUPA SEVİYESİNE GETİRMEMİZ LAZIM"

Lök, "Ocak ve Şubat aylarında soğuklar artacak ve göreceksiniz ne yazık ki Bolu'nun doğusunda özellikle gece yolculuklarında, Kayseri bölgesinde, Konya, Ankara bölgesinde otobüs kazaları olacak. Niye olacak? Çünkü otobüslerde şu lastik zorunlu değil. Araç muayene mevzuatımızı 2027'yi beklemeden Avrupa seviyesine getirmemiz lazım. Almanya'da sis farının nasıl kullanılacağı şöyle tanımlanmış.Görüş mesafesi 50 metrenin altındaysa sis lambalarını yakarsınız ama hızınızı da 50'ye düşürürsünüz. Bizde otoyolda görüyorum; sis var, aynı hızla gidiliyor, sis farı ve dörtlüler yakılıyor. Kimse mesafeyi artırmıyor" ifadelerini kullandı.

"TAKOGRAF ZORUNLULUĞUNU ZOR İŞLETİYORUZ"

Lök, "Araç takip sistemleri kurumsal şirketler için çok iyi bir denetim sistemi. Sürücünün ne kadar ekonomik, ne kadar tedbirli gittiğini de oradan takip edebiliyor. Aracın nerede olduğunu uzaktan takip edebiliyorlar. Kurumlaşmış bütün şirketlerde bu var fakat zorunluluk yok. Bunları ayrıca tartışmak lazım. Biz şu anda takograf zorunluluğunu zor işletiyoruz, hız sınırlayıcı zorunluluğunu işletemiyoruz, araç muayenemiz Avrupa seviyesinde değil ve de kış lastiğinde de birtakım yorum farklılıklarımız var. Bütün bunları halletmemiz lazım ki ondan sonra sıra araç takip sistemlerine gelsin" diye konuştu.

"HERKES KAZANIN YAKININA GİTMEK İSTİYOR"

Trafik Uzmanı Lök, "2022 yazında bir trafik mevzuatı var. Sarı yelek bulundurma zorunluluğu var. Siz arabadan indiğinizde sarı yelek takmak zorundasınız. Artı otoyollarda çelik bariyerin arkasına gitme zorunluluğu var. Bizde bu ne yazık ki takip edilmiyor. Herkes kazayı incelemek, yakınına gitmek istiyor. Belki biraz da yardım etmek istiyorlar. İnsan arabasını durdurup yardım etmeye çalışıyor fakat o sırada büyük riskler alıyor. Geçen sene Gaziantep'teki ikinci kaza aynı buradaki gibi yolcuların arasına giren araba bu kadar ölümle sonuçlanmazdı. Ben sarı yeleklere otobüslerde şahit olmadım. Otomobilinizde de bagajda 4 tane sarı yelek olması lazım. Bir yerde kaldıysanız, onu takmanız gerekiyor" dedi.