Öldürüleceğini ihbar eden kadının eşi ve oğlu gözaltına alındı

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Ne İmamoğlu ne de Kurum! İşte en büyük çıkışı yapan isim

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Sakarya Nehri'nde bulunan cansız bedenin, "Eşim beni öldürecek" ihbarında bulunduktan sonra kaybolan Leyla D'ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine kadının kocası ve oğlu gözaltına alındı.

"TARTIŞTIK EVİ TERK ETTİ"

Doğancılar Mahallesi'nde yaşayan Leyla D'nin 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, "eşinin kendisini darbettiği ve öldüreceği" ihbarında bulunması üzerine evine giden Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadını ikametinde bulamamıştı. Koca S.D, tartıştıkları ve karısının evi terk ettiği yönünde beyanda bulunmuştu.

CANSIZ BEDENİ NEHİRDEN ÇIKTI

Çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatan ve Leyla D'nin telefonunun en son sinyal verdiği bölgeye yoğunlaşan ekipler, kadının telefonu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında buldu. AFAD ve dalgıç polisler suda, jandarma ekipleri de nehrin kenarında arama faaliyeti gerçekleştirmiş, dün nehrin Söğütlü ilçesi mevkisinde cansız bedene ulaşıldı.

Cansız bedenin Leyla D'ye (56) ait olduğunun belirlenmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında kadının eşi S.D. ve oğlu U.D'yi gözaltına aldı.