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SAKARYA SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 19:59
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.644
Toplam Seçmen : 796.924
Açılan Sandık : 594
Açılan Sandık Oranı : % 22,47
Kullanılan Oy : 130.897
Geçerli Oy : 128.577
Katılım Oranı : % 73,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF ALEMDAR% 48,1961.958
CHPAZİZE ÇEROĞLU% 18,3423.585
SAADETÖMER ABDULLAH AYHAN% 11,3314.566
YENİDEN REFAHSELÇUK GEYVELİ% 11,0314.185
İYİ PARTİSELÇUK KILIÇASLAN% 3,734.800
DİĞER% 3,063.930
ZAFER PARTİSİCİHAN KOLİP% 1,62.055
DEM PARTİENGİN GÜLESER% 1,271.629
DEVA PARTİSİMEHMET ERDOĞAN% 0,2259
MEMLEKETALİ SARI% 0,17213
BTPEROL SAK% 0,12159
HÜDA PARVEYSEL YAVUZ% 0,1131
YTPMUSTAFA YASİN YAY% 0,1128
TİPDİLEK KAÇAR% 0,1125
DPCUMHUR ATAY% 0,09116
ANAPHARUN AYKUL% 0,08107
TKPFİRDEVS YILDIRIM% 0,0678
SOL PARTİKAZIM BİBİNOĞLU% 0,0674
DSPFATMA İP% 0,0674
BAĞIMSIZMUSTAFA KAŞKAŞ% 0,0672
MİLLETİSMET ERGEZEN% 0,0570
HKPRAMAZAN KAP% 0,0567
MİLLİ YOLHÜDAVERDİ KERVANKIRAN% 0,0562
HAK-PARHAYDAR BEYSÜLEN% 0,0345
VATAN PARTİSİBAHTİYAR BODUR% 0,0333
EMEPHÜSEYİN ATILGAN% 0,0231
TKHMURAT TAKSİM% 0,0225
ADAPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 2,69
Katılım Oranı : % 69,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUTLU IŞIKSU% 41,171.483
CHPSABRİ ANIL ÖZKAN% 24,43880
YENİDEN REFAHBİRAN YASA% 12,63455
SAADETAYTAÇ ÇAKIROĞLU% 9,05326
ZAFER PARTİSİBURCU KÜNTECİ ÖZKUL% 4,78172
İYİ PARTİTÜRKER ERGÜL% 4,3155
DEVA PARTİSİERCAN BAŞNUH% 0,9735
BTPİLKNUR EMANET% 0,6423
DPBEHİYE ÇARK% 0,4717
TİPELİF PARLA KURTAY% 0,3914
MİLLETOKTAY ÇETİN% 0,3613
HÜDA PARSUAT NOĞAY% 0,2810
DİĞER% 0,197
DSPÖMER ALTIN% 0,176
MİLLİ YOLFATİH YILMAZER% 0,083
ABPÇETİN GEDİK% 0,062
HKPNEVİN ŞARKAYA% 0,031
AKYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 10,44
Katılım Oranı : % 73,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL SOYKAN% 51,222.877
BÜYÜK BİRLİKOSMAN KARAOĞLAN% 28,181.583
YENİDEN REFAHHASAN AKCAN% 9,69544
CHPHAYRETTİN SEZGİN% 6,09342
SAADETŞEREF TAN% 2,21124
İYİ PARTİHAKAN BAYKAL% 1,3777
HÜDA PARRAMAZAN AKÇA% 0,6436
DİĞER% 0,4123
MİLLETHASAN YAZICI% 0,127
ZAFER PARTİSİTURGAY KAĞAN AYVAZ% 0,074
ARİFİYE

Açılan Sandık Oranı : % 12,28
Katılım Oranı : % 72,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL KARAKULLUKÇU% 45,031.338
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ GÖZYUMAN% 14,14420
BAĞIMSIZHAKAN YAZICI% 11,28335
CHPZEKİ ÖZGÜR% 10,94325
DİĞER% 6,6196
DEM PARTİCİHAN KARABEY% 5,28157
İYİ PARTİİRFAN ÖMÜR% 2,3670
DEVA PARTİSİSELEN ÖZYİLDİRİM% 1,4844
GELECEK PARTİSİMETİN DEMİRKOL% 1,0431
ZAFER PARTİSİAHMET GÜNAL% 0,8124
BTPİSHAK KOÇAK% 0,6720
ABPMUHAMMET YAŞAR KOÇ% 0,278
HÜDA PARMEHMET SAMİ SAYILGAN% 0,13
ERENLER

Açılan Sandık Oranı : % 18,27
Katılım Oranı : % 71,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRAHMİ ŞENGÜL% 39,673.186
BÜYÜK BİRLİKŞENOL DİNÇ% 36,432.926
CHPLEVENT ŞENER% 8,04646
YENİDEN REFAHSELÇUK ÇİÇEK% 5,39433
SAADETMUHAMMED EKŞİOĞLU% 3,64292
DİĞER% 2,13171
İYİ PARTİOĞUZ SAVTEKİN% 1,96157
ZAFER PARTİSİMELTEM İNCEYER% 0,9778
DEM PARTİSILA ÖZTÜRK% 0,8266
BTPİLHAN AKIN% 0,3730
DEVA PARTİSİSEDAT ASLANBOĞA% 0,1512
DSPMURAT YILMAZ% 0,1411
DPCİHAN NALBUROĞLU% 0,119
ABPMEHMET BALCI% 0,086
MİLLETBÜLENT ÇAĞLAR% 0,065
HÜDA PARSEYİD MUHAMMED YUSUF İPTAŞ% 0,032
BAĞIMSIZÖZCAN BOL% 0,011
FERİZLİ

Açılan Sandık Oranı : % 10,26
Katılım Oranı : % 81,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL GÜNDOĞDU% 36,95211
İYİ PARTİMEHMET ATA% 36,78210
YENİDEN REFAHSERCAN EĞİN% 11,9168
CHPÖNDER BAHAR% 5,0829
SAADETABDULLAH SATIR% 3,3319
ZAFER PARTİSİAYFER AYDIN% 2,816
BÜYÜK BİRLİKİSMAİL KUDU% 2,2813
HÜDA PARYUSUF YAVUZ% 0,533
DSPÖZBAY ŞAHİN% 0,171
DEVA PARTİSİYAKUP KOTAMAN% 0,171
GEYVE

Açılan Sandık Oranı : % 13,92
Katılım Oranı : % 81,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMETİN ATALAY% 42,11.080
YENİDEN REFAHSELÇUK YILDIZ% 27,64709
CHPGÜRKAN KAR% 25,93665
SAADETFİKRET ÖZER% 2,359
İYİ PARTİYUSUF BARAN% 1,6843
ZAFER PARTİSİOĞUZ MAYATUN% 0,277
DSPFİKRET İP% 0,041
DEVA PARTİSİMUSTAFA ÇELİK% 0,041
HENDEK

Açılan Sandık Oranı : % 10,64
Katılım Oranı : % 76,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPTURGUT BABAOĞLU% 38,191.975
BÜYÜK BİRLİKİRFAN PÜSKÜLLÜ% 29,681.535
CHPNİHAT BAYRAKTAR% 19,28997
YENİDEN REFAHMENDERES AYVAZ% 6,92358
İYİ PARTİFATİH BAYINDIR% 2,2114
SAADETSERDAR BÜYÜKER% 1,0253
DİĞER% 0,8745
ZAFER PARTİSİİSMAİL BEYAZKOÇ% 0,5428
BTPKADİR HOLAT% 0,4322
DEM PARTİAZAT AYNA% 0,2513
HKPCAFER AKAN% 0,2111
HÜDA PARHASAN HÜSEYİN IŞIK% 0,158
DEVA PARTİSİNESLİHAN ÖNAL% 0,147
MİLLETABDULLAH YUSUF ERGEZEN% 0,084
BAĞIMSIZYAŞAR ALTINDAL% 0,042
KARAPÜRÇEK

Açılan Sandık Oranı : % 8,57
Katılım Oranı : % 86,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÜMİT BODUR% 48,28294
YENİDEN REFAHMEHMET MURAT ÇORUHLU% 39,41240
CHPVOLKAN DOĞAN% 7,2244
SAADETORHAN BİLİCİ% 3,4521
TKPHÜSEYİN KARAHASAN% 0,664
ZAFER PARTİSİFURKAN YAYLA% 0,664
MİLLETİBRAHİM CAN SARUHAN% 0,161
MİLLİ YOLMUHAMMET KÜRŞAT BİLGİLİ% 0,161
KARASU

Açılan Sandık Oranı : % 17,98
Katılım Oranı : % 67,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSHAK SARI% 47,453.279
YENİDEN REFAHRECEP ÖZDEMİR% 29,652.049
CHPUĞUR BÜYÜK% 14,08973
İYİ PARTİHASAN SARIOĞLU% 5,37371
SAADETOĞUZHAN COŞKUN% 2,94203
DEM PARTİŞAKİR ÇELİK% 0,2719
ZAFER PARTİSİKEREM ÇİFTÇİ% 0,1410
MİLLİ YOLŞEFİK ARMAN% 0,032
DEVA PARTİSİABDULLAH ÇATALBAŞ% 0,032
DİĞER% 0,032
HÜDA PARESEDULLAH KAYA% 0,011
KAYNARCA

Açılan Sandık Oranı : % 31,25
Katılım Oranı : % 76,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA ÖZER% 51,742.198
YENİDEN REFAHKADİR YAZGAN% 47,952.037
SAADETMUSTAFA TAN% 0,198
CHPERSAN CEYLAN% 0,073
ZAFER PARTİSİAYKUT AKMAN% 0,031
MİLLETABDULLAH TİRYAKİ% 0,021
KOCAALİ

Açılan Sandık Oranı : % 22,78
Katılım Oranı : % 74,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTURAN YÜZÜCÜ% 39,411.464
İYİ PARTİYAVUZ SELİM DİN% 30,281.125
YENİDEN REFAHRECEP ERDOĞAN% 23,55875
CHPMİTHAT SARI% 6,33235
DİĞER% 0,249
ZAFER PARTİSİEMRAH ALTIOK% 0,114
BAĞIMSIZBAHADIR MUSLU% 0,083
PAMUKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 22,99
Katılım Oranı : % 78,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH AKIN% 36,491.551
BÜYÜK BİRLİKYILMAZ İRİ% 32,491.381
CHPECE SÖYLER% 22,21944
SAADETAHMET ŞEN% 4,78203
BAĞIMSIZCEVAT KESER% 1,5164
YENİDEN REFAHÖNDER BİLALOĞLU% 1,1850
HÜDA PARMEHMET HÜSEYİN YALÇİN% 0,4720
DEVA PARTİSİİRFAN METİN% 0,417
DİĞER% 0,2310
ZAFER PARTİSİEMRE KAŞIK% 0,146
BTPSAMET KAPLAN% 0,052
MİLLETİBİL BEKTAŞ% 0,052
SAPANCA

Açılan Sandık Oranı : % 15,32
Katılım Oranı : % 83,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNİHAT ARDA ŞAHİN% 39,141.389
AK PARTİRECAYİ ÇAPOĞLU% 38,771.376
İYİ PARTİSENEM KILIÇ% 6,09216
DİĞER% 5,66201
YENİDEN REFAHFATİH BEKİR% 4142
SAADETAVNİ ÇÖMLEKÇİOĞLU% 3,83136
BÜYÜK BİRLİKUMUT ÖRSEL% 1,4752
DEM PARTİÜMİT BAŞ% 0,3914
ZAFER PARTİSİHALİT MÜFTÜOĞLU% 0,2810
BTPTANJU BOZAN% 0,238
DEVA PARTİSİASLI KAYMAKCI% 0,114
MİLLETAYKUT KAAN SARUHAN% 0,031
SERDİVAN

Açılan Sandık Oranı : % 6,73
Katılım Oranı : % 71,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN ÇELİK% 42,332.164
CHPAYDOĞAN ARSLAN% 38,221.954
YENİDEN REFAHEBUBEKİR ERBAKAN YAŞAR% 7,61389
SAADETMECİT PARA% 4,6235
İYİ PARTİSERBÜLENT GÖKHAN BEYAZ% 3,33170
DİĞER% 1,99102
DEM PARTİFELEK ZIRIĞ% 0,5729
DEVA PARTİSİMURAT DURAK% 0,4523
MİLLETSEMİH ÖREN% 0,4121
TİPELİF AYŞE ÖNCEL% 0,3116
HÜDA PARMUHAMMED YÜCE% 0,126
DSPSELAHATTİN DEMİR% 0,042
HKPMUZAFFER ŞARKAYA% 0,021
SÖĞÜTLÜ

Açılan Sandık Oranı : % 8,89
Katılım Oranı : % 83,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELÇUK KURT% 61,96487
BÜYÜK BİRLİKKORAY OKTAY ÖZTEN% 14,76116
CHPERTEKİN SARI% 13,61107
YENİDEN REFAHAHMET EMİN KURUOĞLU% 3,1825
SAADETÖZDEMİR ÖZCAN% 2,5520
İYİ PARTİVOLKAN DENİZ% 1,411
ZAFER PARTİSİBAHADIR YETİM% 1,028
DEVA PARTİSİMURAT AKTÜRK% 0,383
DİĞER% 0,383
BTPÖZER ÇALIŞKANER% 0,252
MİLLETMEHMET USTA% 0,252
HÜDA PARMEHMET EMİN KÖLGE% 0,131
DPALİ KÖKEN% 0,131
TARAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 32,14
Katılım Oranı : % 93,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM PİLAVCI% 50,57579
BÜYÜK BİRLİKRUHİ AVDAN% 20,44234
YENİDEN REFAHERDAL ÖZEN% 14,23163
BAĞIMSIZTACETTİN ÖZKARAMAN% 7,687
CHPCEMAL DOĞAN% 3,1436
İYİ PARTİŞAHİN AKI% 1,7520
SAADETİSMAİL GÜVEN% 1,0512
BTPMAHİR TOKAT% 0,526
ZAFER PARTİSİEYÜP GÜZEL% 0,263
DEVA PARTİSİVEDAT ÖNAL% 0,263
HÜDA PARNİMETULLAH ARSLAN% 0,091
MİLLETYUSUF BEKTAŞ% 0,091

Kaynak: AA

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