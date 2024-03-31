SAKARYA SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.644
|Toplam Seçmen
|:
|796.924
|Açılan Sandık
|:
|1.888
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 71,41
|Kullanılan Oy
|:
|427.885
|Geçerli Oy
|:
|417.091
|Katılım Oranı
|:
|% 75,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YUSUF ALEMDAR
|% 47,2
|196.877
|CHP
|AZİZE ÇEROĞLU
|% 17,44
|72.730
|SAADET
|ÖMER ABDULLAH AYHAN
|% 12,24
|51.055
|YENİDEN REFAH
|SELÇUK GEYVELİ
|% 12,05
|50.255
|İYİ PARTİ
|SELÇUK KILIÇASLAN
|% 4,08
|17.011
|ZAFER PARTİSİ
|CİHAN KOLİP
|% 2,25
|9.388
|DİĞER
|% 1,64
|6.843
|DEM PARTİ
|ENGİN GÜLESER
|% 0,85
|3.563
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ERDOĞAN
|% 0,33
|1.383
|MEMLEKET
|ALİ SARI
|% 0,31
|1.274
|BTP
|EROL SAK
|% 0,27
|1.108
|DP
|CUMHUR ATAY
|% 0,16
|674
|TİP
|DİLEK KAÇAR
|% 0,14
|597
|HÜDA PAR
|VEYSEL YAVUZ
|% 0,12
|492
|DSP
|FATMA İP
|% 0,11
|453
|HKP
|RAMAZAN KAP
|% 0,09
|373
|SOL PARTİ
|KAZIM BİBİNOĞLU
|% 0,08
|336
|YTP
|MUSTAFA YASİN YAY
|% 0,08
|330
|VATAN PARTİSİ
|BAHTİYAR BODUR
|% 0,08
|325
|MİLLET
|İSMET ERGEZEN
|% 0,08
|318
|ANAP
|HARUN AYKUL
|% 0,07
|308
|MİLLİ YOL
|HÜDAVERDİ KERVANKIRAN
|% 0,07
|298
|TKP
|FİRDEVS YILDIRIM
|% 0,07
|291
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA KAŞKAŞ
|% 0,06
|250
|HAK-PAR
|HAYDAR BEYSÜLEN
|% 0,06
|238
|TKH
|MURAT TAKSİM
|% 0,04
|176
|EMEP
|HÜSEYİN ATILGAN
|% 0,03
|145
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 59,02
|Katılım Oranı
|:
|% 72,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUTLU IŞIKSU
|% 42,07
|35.508
|CHP
|SABRİ ANIL ÖZKAN
|% 21,24
|17.924
|YENİDEN REFAH
|BİRAN YASA
|% 13,7
|11.560
|SAADET
|AYTAÇ ÇAKIROĞLU
|% 9,11
|7.687
|İYİ PARTİ
|TÜRKER ERGÜL
|% 5
|4.224
|ZAFER PARTİSİ
|BURCU KÜNTECİ ÖZKUL
|% 4,67
|3.938
|DİĞER
|% 0,97
|820
|DEVA PARTİSİ
|ERCAN BAŞNUH
|% 0,91
|770
|DP
|BEHİYE ÇARK
|% 0,42
|353
|TİP
|ELİF PARLA KURTAY
|% 0,42
|350
|HÜDA PAR
|SUAT NOĞAY
|% 0,37
|315
|BTP
|İLKNUR EMANET
|% 0,37
|314
|DSP
|ÖMER ALTIN
|% 0,21
|181
|MİLLET
|OKTAY ÇETİN
|% 0,18
|155
|MİLLİ YOL
|FATİH YILMAZER
|% 0,17
|147
|ABP
|ÇETİN GEDİK
|% 0,1
|80
|HKP
|NEVİN ŞARKAYA
|% 0,09
|77
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 56,63
|Katılım Oranı
|:
|% 78,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BİLAL SOYKAN
|% 47,26
|15.074
|BÜYÜK BİRLİK
|OSMAN KARAOĞLAN
|% 29,5
|9.410
|YENİDEN REFAH
|HASAN AKCAN
|% 9,03
|2.881
|CHP
|HAYRETTİN SEZGİN
|% 7,53
|2.402
|SAADET
|ŞEREF TAN
|% 2,5
|796
|İYİ PARTİ
|HAKAN BAYKAL
|% 1,59
|508
|DİĞER
|% 1,33
|424
|ZAFER PARTİSİ
|TURGAY KAĞAN AYVAZ
|% 0,58
|186
|BTP
|HÜSEYİN GÖÇER
|% 0,29
|91
|MİLLET
|HASAN YAZICI
|% 0,15
|47
|DEVA PARTİSİ
|AHMET ÜZMEN
|% 0,13
|41
|HÜDA PAR
|RAMAZAN AKÇA
|% 0,07
|23
|HKP
|DERYA ÖZÇELİK
|% 0,04
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 63,16
|Katılım Oranı
|:
|% 77,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSMAİL KARAKULLUKÇU
|% 42,67
|7.182
|CHP
|ZEKİ ÖZGÜR
|% 13,35
|2.247
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ GÖZYUMAN
|% 12,93
|2.176
|BAĞIMSIZ
|HAKAN YAZICI
|% 12,6
|2.120
|DİĞER
|% 7,84
|1.319
|DEM PARTİ
|CİHAN KARABEY
|% 2,44
|411
|İYİ PARTİ
|İRFAN ÖMÜR
|% 1,86
|313
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET GÜNAL
|% 1,74
|293
|DEVA PARTİSİ
|SELEN ÖZYİLDİRİM
|% 1,62
|273
|GELECEK PARTİSİ
|METİN DEMİRKOL
|% 1,31
|220
|BTP
|İSHAK KOÇAK
|% 1,16
|196
|HÜDA PAR
|MEHMET SAMİ SAYILGAN
|% 0,24
|40
|ABP
|MUHAMMET YAŞAR KOÇ
|% 0,16
|27
|MİLLET
|İSMAİL BAYBARS SARUHAN
|% 0,08
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87,98
|Katılım Oranı
|:
|% 72,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|ŞENOL DİNÇ
|% 40,91
|17.256
|AK PARTİ
|RAHMİ ŞENGÜL
|% 36,15
|15.247
|CHP
|LEVENT ŞENER
|% 7,95
|3.352
|YENİDEN REFAH
|SELÇUK ÇİÇEK
|% 5,95
|2.509
|SAADET
|MUHAMMED EKŞİOĞLU
|% 3,05
|1.286
|İYİ PARTİ
|OĞUZ SAVTEKİN
|% 2,23
|940
|ZAFER PARTİSİ
|MELTEM İNCEYER
|% 1,35
|571
|DEM PARTİ
|SILA ÖZTÜRK
|% 1,09
|460
|BTP
|İLHAN AKIN
|% 0,31
|131
|DEVA PARTİSİ
|SEDAT ASLANBOĞA
|% 0,3
|124
|DİĞER
|% 0,24
|102
|DSP
|MURAT YILMAZ
|% 0,12
|51
|DP
|CİHAN NALBUROĞLU
|% 0,1
|40
|ABP
|MEHMET BALCI
|% 0,08
|35
|HÜDA PAR
|SEYİD MUHAMMED YUSUF İPTAŞ
|% 0,08
|35
|MİLLET
|BÜLENT ÇAĞLAR
|% 0,07
|30
|BAĞIMSIZ
|ÖZCAN BOL
|% 0,02
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,33
|Katılım Oranı
|:
|% 84,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MEHMET ATA
|% 42,97
|5.836
|AK PARTİ
|İSMAİL GÜNDOĞDU
|% 33,88
|4.601
|YENİDEN REFAH
|SERCAN EĞİN
|% 11,23
|1.526
|BÜYÜK BİRLİK
|İSMAİL KUDU
|% 4,16
|565
|CHP
|ÖNDER BAHAR
|% 3,62
|492
|SAADET
|ABDULLAH SATIR
|% 1,47
|200
|DİĞER
|% 1,19
|162
|ZAFER PARTİSİ
|AYFER AYDIN
|% 0,74
|100
|DEVA PARTİSİ
|YAKUP KOTAMAN
|% 0,34
|46
|BTP
|OKAN TEZCAN
|% 0,18
|25
|DSP
|ÖZBAY ŞAHİN
|% 0,1
|13
|HÜDA PAR
|YUSUF YAVUZ
|% 0,09
|12
|MİLLET
|RASİM USTA
|% 0,02
|3
|BAĞIMSIZ
|YAŞAR KARAOSMANOĞLU
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,35
|Katılım Oranı
|:
|% 86,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|METİN ATALAY
|% 35,66
|7.455
|YENİDEN REFAH
|SELÇUK YILDIZ
|% 33,28
|6.957
|CHP
|GÜRKAN KAR
|% 25,87
|5.408
|İYİ PARTİ
|YUSUF BARAN
|% 2,05
|429
|SAADET
|FİKRET ÖZER
|% 1,8
|376
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ MAYATUN
|% 0,57
|118
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA ÇELİK
|% 0,3
|63
|BTP
|MUSTAFA YILMAZER
|% 0,17
|36
|MİLLET
|HÜSEYİN SARI
|% 0,13
|27
|HÜDA PAR
|YASİN AKÇA
|% 0,09
|18
|DSP
|FİKRET İP
|% 0,08
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,09
|Katılım Oranı
|:
|% 81,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|İRFAN PÜSKÜLLÜ
|% 34,13
|12.010
|MHP
|TURGUT BABAOĞLU
|% 30,14
|10.605
|CHP
|NİHAT BAYRAKTAR
|% 20,12
|7.081
|YENİDEN REFAH
|MENDERES AYVAZ
|% 7,68
|2.702
|İYİ PARTİ
|FATİH BAYINDIR
|% 2,67
|940
|SAADET
|SERDAR BÜYÜKER
|% 1,49
|525
|ZAFER PARTİSİ
|İSMAİL BEYAZKOÇ
|% 1,07
|375
|BTP
|KADİR HOLAT
|% 0,85
|298
|MİLLET
|ABDULLAH YUSUF ERGEZEN
|% 0,49
|171
|DİĞER
|% 0,4
|139
|DEM PARTİ
|AZAT AYNA
|% 0,32
|112
|DEVA PARTİSİ
|NESLİHAN ÖNAL
|% 0,22
|79
|HKP
|CAFER AKAN
|% 0,22
|78
|HÜDA PAR
|HASAN HÜSEYİN IŞIK
|% 0,13
|47
|BAĞIMSIZ
|YAŞAR ALTINDAL
|% 0,07
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 57,14
|Katılım Oranı
|:
|% 87,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET MURAT ÇORUHLU
|% 47,36
|2.251
|AK PARTİ
|ÜMİT BODUR
|% 43,59
|2.072
|CHP
|VOLKAN DOĞAN
|% 4,12
|196
|SAADET
|ORHAN BİLİCİ
|% 2,42
|115
|MİLLİ YOL
|MUHAMMET KÜRŞAT BİLGİLİ
|% 0,84
|40
|ZAFER PARTİSİ
|FURKAN YAYLA
|% 0,63
|30
|TKP
|HÜSEYİN KARAHASAN
|% 0,59
|28
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN TUNCAY KONUKÇU
|% 0,19
|9
|MİLLET
|İBRAHİM CAN SARUHAN
|% 0,11
|5
|HÜDA PAR
|RECEP ARSLANĞRAY
|% 0,09
|4
|BTP
|ÜMİT ÜREYEN
|% 0,06
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 73,03
|Katılım Oranı
|:
|% 70,56
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSHAK SARI
|% 45,05
|13.029
|YENİDEN REFAH
|RECEP ÖZDEMİR
|% 30,33
|8.773
|CHP
|UĞUR BÜYÜK
|% 13,98
|4.044
|İYİ PARTİ
|HASAN SARIOĞLU
|% 5,78
|1.672
|SAADET
|OĞUZHAN COŞKUN
|% 2,91
|841
|ZAFER PARTİSİ
|KEREM ÇİFTÇİ
|% 0,63
|181
|BTP
|SİNAN ÖZDEMİR
|% 0,47
|137
|DEM PARTİ
|ŞAKİR ÇELİK
|% 0,46
|133
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH ÇATALBAŞ
|% 0,18
|52
|HÜDA PAR
|ESEDULLAH KAYA
|% 0,07
|21
|MİLLET
|ŞAFAK KURU
|% 0,06
|18
|MİLLİ YOL
|ŞEFİK ARMAN
|% 0,06
|16
|DİĞER
|% 0,01
|4
|BAĞIMSIZ
|ERCAN ERGELEN
|% 0,01
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,75
|Katılım Oranı
|:
|% 82,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|KADİR YAZGAN
|% 51,41
|7.201
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÖZER
|% 45,17
|6.327
|SAADET
|MUSTAFA TAN
|% 1,83
|256
|CHP
|ERSAN CEYLAN
|% 1,04
|146
|ZAFER PARTİSİ
|AYKUT AKMAN
|% 0,28
|39
|DEVA PARTİSİ
|ÖNAL ÖZTURHAN
|% 0,13
|19
|BTP
|HAKAN KAÇAR
|% 0,06
|8
|MİLLET
|ABDULLAH TİRYAKİ
|% 0,04
|6
|HÜDA PAR
|İLHAN DEMİR
|% 0,04
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 81,01
|Katılım Oranı
|:
|% 82,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TURAN YÜZÜCÜ
|% 33,2
|4.699
|İYİ PARTİ
|YAVUZ SELİM DİN
|% 28,53
|4.039
|YENİDEN REFAH
|RECEP ERDOĞAN
|% 27,76
|3.930
|CHP
|MİTHAT SARI
|% 8,68
|1.228
|BAĞIMSIZ
|BAHADIR MUSLU
|% 0,44
|62
|ZAFER PARTİSİ
|EMRAH ALTIOK
|% 0,42
|60
|DİĞER
|% 0,34
|48
|DEVA PARTİSİ
|GÖKHAN ÇATALBAŞ
|% 0,26
|37
|BTP
|SONER ERÖZ
|% 0,23
|33
|MİLLİ YOL
|NAMIK KEMAL ERTAŞ
|% 0,06
|9
|HÜDA PAR
|MUSTAFA NOĞAY
|% 0,04
|6
|MİLLET
|HAKAN BAL
|% 0,04
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,70
|Katılım Oranı
|:
|% 80,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATİH AKIN
|% 39,41
|7.221
|BÜYÜK BİRLİK
|YILMAZ İRİ
|% 30,14
|5.524
|CHP
|ECE SÖYLER
|% 20,3
|3.719
|SAADET
|AHMET ŞEN
|% 4,94
|906
|YENİDEN REFAH
|ÖNDER BİLALOĞLU
|% 2,56
|469
|DEVA PARTİSİ
|İRFAN METİN
|% 1
|184
|BAĞIMSIZ
|CEVAT KESER
|% 0,8
|147
|ZAFER PARTİSİ
|EMRE KAŞIK
|% 0,31
|56
|BTP
|SAMET KAPLAN
|% 0,2
|37
|HÜDA PAR
|MEHMET HÜSEYİN YALÇİN
|% 0,12
|22
|DİĞER
|% 0,09
|17
|MİLLET
|İBİL BEKTAŞ
|% 0,09
|16
|DSP
|RİTVAN YILDIZ
|% 0,04
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,50
|Katılım Oranı
|:
|% 79,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NİHAT ARDA ŞAHİN
|% 42,46
|10.394
|AK PARTİ
|RECAYİ ÇAPOĞLU
|% 40,26
|9.854
|İYİ PARTİ
|SENEM KILIÇ
|% 5,15
|1.261
|YENİDEN REFAH
|FATİH BEKİR
|% 4,03
|986
|SAADET
|AVNİ ÇÖMLEKÇİOĞLU
|% 3,41
|834
|BÜYÜK BİRLİK
|UMUT ÖRSEL
|% 1,76
|431
|DİĞER
|% 0,97
|238
|DEM PARTİ
|ÜMİT BAŞ
|% 0,8
|196
|ZAFER PARTİSİ
|HALİT MÜFTÜOĞLU
|% 0,69
|168
|BTP
|TANJU BOZAN
|% 0,18
|45
|DEVA PARTİSİ
|ASLI KAYMAKCI
|% 0,18
|43
|HÜDA PAR
|FURKAN ALTUNKAYNAK
|% 0,08
|20
|MİLLET
|AYKUT KAAN SARUHAN
|% 0,03
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,27
|Katılım Oranı
|:
|% 69,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN ÇELİK
|% 40,98
|28.717
|CHP
|AYDOĞAN ARSLAN
|% 39,53
|27.698
|YENİDEN REFAH
|EBUBEKİR ERBAKAN YAŞAR
|% 9,28
|6.503
|SAADET
|MECİT PARA
|% 3,94
|2.760
|İYİ PARTİ
|SERBÜLENT GÖKHAN BEYAZ
|% 3,41
|2.389
|DİĞER
|% 1,42
|996
|DEM PARTİ
|FELEK ZIRIĞ
|% 0,74
|521
|DEVA PARTİSİ
|MURAT DURAK
|% 0,16
|112
|DP
|TURGAY DEMİRGÖVDE
|% 0,11
|77
|HÜDA PAR
|MUHAMMED YÜCE
|% 0,09
|61
|MİLLET
|SEMİH ÖREN
|% 0,08
|57
|BTP
|VEDAT ARAPOĞLU
|% 0,08
|56
|DSP
|SELAHATTİN DEMİR
|% 0,06
|45
|TİP
|ELİF AYŞE ÖNCEL
|% 0,06
|41
|HKP
|MUZAFFER ŞARKAYA
|% 0,05
|33
|MİLLİ YOL
|MUSTAFA MURAT KARAHAN
|% 0,01
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,67
|Katılım Oranı
|:
|% 89,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SELÇUK KURT
|% 50,72
|3.198
|BÜYÜK BİRLİK
|KORAY OKTAY ÖZTEN
|% 23,78
|1.499
|CHP
|ERTEKİN SARI
|% 9,23
|582
|SAADET
|ÖZDEMİR ÖZCAN
|% 5,98
|377
|YENİDEN REFAH
|AHMET EMİN KURUOĞLU
|% 4,76
|300
|İYİ PARTİ
|VOLKAN DENİZ
|% 2,71
|171
|ZAFER PARTİSİ
|BAHADIR YETİM
|% 1,06
|67
|MİLLET
|MEHMET USTA
|% 0,54
|34
|BTP
|ÖZER ÇALIŞKANER
|% 0,51
|32
|DEVA PARTİSİ
|MURAT AKTÜRK
|% 0,35
|22
|DP
|ALİ KÖKEN
|% 0,22
|14
|HÜDA PAR
|MEHMET EMİN KÖLGE
|% 0,14
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78,57
|Katılım Oranı
|:
|% 92,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İBRAHİM PİLAVCI
|% 41,78
|1.522
|BÜYÜK BİRLİK
|RUHİ AVDAN
|% 26,08
|950
|YENİDEN REFAH
|ERDAL ÖZEN
|% 17,49
|637
|BAĞIMSIZ
|TACETTİN ÖZKARAMAN
|% 7,25
|264
|CHP
|CEMAL DOĞAN
|% 2,63
|96
|İYİ PARTİ
|ŞAHİN AKI
|% 1,87
|68
|SAADET
|İSMAİL GÜVEN
|% 1,51
|55
|BTP
|MAHİR TOKAT
|% 0,49
|18
|DEVA PARTİSİ
|VEDAT ÖNAL
|% 0,47
|17
|ZAFER PARTİSİ
|EYÜP GÜZEL
|% 0,27
|10
|MİLLET
|YUSUF BEKTAŞ
|% 0,11
|4
|HÜDA PAR
|NİMETULLAH ARSLAN
|% 0,05
|2
Son Dakika › Güncel › SAKARYA SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, 'Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam.' dedi.
Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. Olay sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Böcek, destek veren herkese teşekkür etti ve herkesin belediye başkanı olmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Çok partili siteme geçildikten sonra Manisa'da CHP, resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti oldu. CHP adayları, 15 belediyede önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise 1 ilçede önde yer aldı. Manisa'da CHP'nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, yarışı önde tamamlayarak Manisa tarihindeki ilk kadın belediye başkanı oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?