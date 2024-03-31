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SAKARYA SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 23:21
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.644
Toplam Seçmen : 796.924
Açılan Sandık : 1.888
Açılan Sandık Oranı : % 71,41
Kullanılan Oy : 427.885
Geçerli Oy : 417.091
Katılım Oranı : % 75,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF ALEMDAR% 47,2196.877
CHPAZİZE ÇEROĞLU% 17,4472.730
SAADETÖMER ABDULLAH AYHAN% 12,2451.055
YENİDEN REFAHSELÇUK GEYVELİ% 12,0550.255
İYİ PARTİSELÇUK KILIÇASLAN% 4,0817.011
ZAFER PARTİSİCİHAN KOLİP% 2,259.388
DİĞER% 1,646.843
DEM PARTİENGİN GÜLESER% 0,853.563
DEVA PARTİSİMEHMET ERDOĞAN% 0,331.383
MEMLEKETALİ SARI% 0,311.274
BTPEROL SAK% 0,271.108
DPCUMHUR ATAY% 0,16674
TİPDİLEK KAÇAR% 0,14597
HÜDA PARVEYSEL YAVUZ% 0,12492
DSPFATMA İP% 0,11453
HKPRAMAZAN KAP% 0,09373
SOL PARTİKAZIM BİBİNOĞLU% 0,08336
YTPMUSTAFA YASİN YAY% 0,08330
VATAN PARTİSİBAHTİYAR BODUR% 0,08325
MİLLETİSMET ERGEZEN% 0,08318
ANAPHARUN AYKUL% 0,07308
MİLLİ YOLHÜDAVERDİ KERVANKIRAN% 0,07298
TKPFİRDEVS YILDIRIM% 0,07291
BAĞIMSIZMUSTAFA KAŞKAŞ% 0,06250
HAK-PARHAYDAR BEYSÜLEN% 0,06238
TKHMURAT TAKSİM% 0,04176
EMEPHÜSEYİN ATILGAN% 0,03145
ADAPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 59,02
Katılım Oranı : % 72,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUTLU IŞIKSU% 42,0735.508
CHPSABRİ ANIL ÖZKAN% 21,2417.924
YENİDEN REFAHBİRAN YASA% 13,711.560
SAADETAYTAÇ ÇAKIROĞLU% 9,117.687
İYİ PARTİTÜRKER ERGÜL% 54.224
ZAFER PARTİSİBURCU KÜNTECİ ÖZKUL% 4,673.938
DİĞER% 0,97820
DEVA PARTİSİERCAN BAŞNUH% 0,91770
DPBEHİYE ÇARK% 0,42353
TİPELİF PARLA KURTAY% 0,42350
HÜDA PARSUAT NOĞAY% 0,37315
BTPİLKNUR EMANET% 0,37314
DSPÖMER ALTIN% 0,21181
MİLLETOKTAY ÇETİN% 0,18155
MİLLİ YOLFATİH YILMAZER% 0,17147
ABPÇETİN GEDİK% 0,180
HKPNEVİN ŞARKAYA% 0,0977
AKYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 56,63
Katılım Oranı : % 78,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL SOYKAN% 47,2615.074
BÜYÜK BİRLİKOSMAN KARAOĞLAN% 29,59.410
YENİDEN REFAHHASAN AKCAN% 9,032.881
CHPHAYRETTİN SEZGİN% 7,532.402
SAADETŞEREF TAN% 2,5796
İYİ PARTİHAKAN BAYKAL% 1,59508
DİĞER% 1,33424
ZAFER PARTİSİTURGAY KAĞAN AYVAZ% 0,58186
BTPHÜSEYİN GÖÇER% 0,2991
MİLLETHASAN YAZICI% 0,1547
DEVA PARTİSİAHMET ÜZMEN% 0,1341
HÜDA PARRAMAZAN AKÇA% 0,0723
HKPDERYA ÖZÇELİK% 0,0411
ARİFİYE

Açılan Sandık Oranı : % 63,16
Katılım Oranı : % 77,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL KARAKULLUKÇU% 42,677.182
CHPZEKİ ÖZGÜR% 13,352.247
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ GÖZYUMAN% 12,932.176
BAĞIMSIZHAKAN YAZICI% 12,62.120
DİĞER% 7,841.319
DEM PARTİCİHAN KARABEY% 2,44411
İYİ PARTİİRFAN ÖMÜR% 1,86313
ZAFER PARTİSİAHMET GÜNAL% 1,74293
DEVA PARTİSİSELEN ÖZYİLDİRİM% 1,62273
GELECEK PARTİSİMETİN DEMİRKOL% 1,31220
BTPİSHAK KOÇAK% 1,16196
HÜDA PARMEHMET SAMİ SAYILGAN% 0,2440
ABPMUHAMMET YAŞAR KOÇ% 0,1627
MİLLETİSMAİL BAYBARS SARUHAN% 0,0814
ERENLER

Açılan Sandık Oranı : % 87,98
Katılım Oranı : % 72,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKŞENOL DİNÇ% 40,9117.256
AK PARTİRAHMİ ŞENGÜL% 36,1515.247
CHPLEVENT ŞENER% 7,953.352
YENİDEN REFAHSELÇUK ÇİÇEK% 5,952.509
SAADETMUHAMMED EKŞİOĞLU% 3,051.286
İYİ PARTİOĞUZ SAVTEKİN% 2,23940
ZAFER PARTİSİMELTEM İNCEYER% 1,35571
DEM PARTİSILA ÖZTÜRK% 1,09460
BTPİLHAN AKIN% 0,31131
DEVA PARTİSİSEDAT ASLANBOĞA% 0,3124
DİĞER% 0,24102
DSPMURAT YILMAZ% 0,1251
DPCİHAN NALBUROĞLU% 0,140
ABPMEHMET BALCI% 0,0835
HÜDA PARSEYİD MUHAMMED YUSUF İPTAŞ% 0,0835
MİLLETBÜLENT ÇAĞLAR% 0,0730
BAĞIMSIZÖZCAN BOL% 0,029
FERİZLİ

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 84,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET ATA% 42,975.836
AK PARTİİSMAİL GÜNDOĞDU% 33,884.601
YENİDEN REFAHSERCAN EĞİN% 11,231.526
BÜYÜK BİRLİKİSMAİL KUDU% 4,16565
CHPÖNDER BAHAR% 3,62492
SAADETABDULLAH SATIR% 1,47200
DİĞER% 1,19162
ZAFER PARTİSİAYFER AYDIN% 0,74100
DEVA PARTİSİYAKUP KOTAMAN% 0,3446
BTPOKAN TEZCAN% 0,1825
DSPÖZBAY ŞAHİN% 0,113
HÜDA PARYUSUF YAVUZ% 0,0912
MİLLETRASİM USTA% 0,023
BAĞIMSIZYAŞAR KARAOSMANOĞLU% 0,011
GEYVE

Açılan Sandık Oranı : % 68,35
Katılım Oranı : % 86,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMETİN ATALAY% 35,667.455
YENİDEN REFAHSELÇUK YILDIZ% 33,286.957
CHPGÜRKAN KAR% 25,875.408
İYİ PARTİYUSUF BARAN% 2,05429
SAADETFİKRET ÖZER% 1,8376
ZAFER PARTİSİOĞUZ MAYATUN% 0,57118
DEVA PARTİSİMUSTAFA ÇELİK% 0,363
BTPMUSTAFA YILMAZER% 0,1736
MİLLETHÜSEYİN SARI% 0,1327
HÜDA PARYASİN AKÇA% 0,0918
DSPFİKRET İP% 0,0817
HENDEK

Açılan Sandık Oranı : % 68,09
Katılım Oranı : % 81,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKİRFAN PÜSKÜLLÜ% 34,1312.010
MHPTURGUT BABAOĞLU% 30,1410.605
CHPNİHAT BAYRAKTAR% 20,127.081
YENİDEN REFAHMENDERES AYVAZ% 7,682.702
İYİ PARTİFATİH BAYINDIR% 2,67940
SAADETSERDAR BÜYÜKER% 1,49525
ZAFER PARTİSİİSMAİL BEYAZKOÇ% 1,07375
BTPKADİR HOLAT% 0,85298
MİLLETABDULLAH YUSUF ERGEZEN% 0,49171
DİĞER% 0,4139
DEM PARTİAZAT AYNA% 0,32112
DEVA PARTİSİNESLİHAN ÖNAL% 0,2279
HKPCAFER AKAN% 0,2278
HÜDA PARHASAN HÜSEYİN IŞIK% 0,1347
BAĞIMSIZYAŞAR ALTINDAL% 0,0724
KARAPÜRÇEK

Açılan Sandık Oranı : % 57,14
Katılım Oranı : % 87,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET MURAT ÇORUHLU% 47,362.251
AK PARTİÜMİT BODUR% 43,592.072
CHPVOLKAN DOĞAN% 4,12196
SAADETORHAN BİLİCİ% 2,42115
MİLLİ YOLMUHAMMET KÜRŞAT BİLGİLİ% 0,8440
ZAFER PARTİSİFURKAN YAYLA% 0,6330
TKPHÜSEYİN KARAHASAN% 0,5928
DEVA PARTİSİHÜSEYİN TUNCAY KONUKÇU% 0,199
MİLLETİBRAHİM CAN SARUHAN% 0,115
HÜDA PARRECEP ARSLANĞRAY% 0,094
BTPÜMİT ÜREYEN% 0,063
KARASU

Açılan Sandık Oranı : % 73,03
Katılım Oranı : % 70,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSHAK SARI% 45,0513.029
YENİDEN REFAHRECEP ÖZDEMİR% 30,338.773
CHPUĞUR BÜYÜK% 13,984.044
İYİ PARTİHASAN SARIOĞLU% 5,781.672
SAADETOĞUZHAN COŞKUN% 2,91841
ZAFER PARTİSİKEREM ÇİFTÇİ% 0,63181
BTPSİNAN ÖZDEMİR% 0,47137
DEM PARTİŞAKİR ÇELİK% 0,46133
DEVA PARTİSİABDULLAH ÇATALBAŞ% 0,1852
HÜDA PARESEDULLAH KAYA% 0,0721
MİLLETŞAFAK KURU% 0,0618
MİLLİ YOLŞEFİK ARMAN% 0,0616
DİĞER% 0,014
BAĞIMSIZERCAN ERGELEN% 0,013
KAYNARCA

Açılan Sandık Oranı : % 88,75
Katılım Oranı : % 82,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHKADİR YAZGAN% 51,417.201
AK PARTİMUSTAFA ÖZER% 45,176.327
SAADETMUSTAFA TAN% 1,83256
CHPERSAN CEYLAN% 1,04146
ZAFER PARTİSİAYKUT AKMAN% 0,2839
DEVA PARTİSİÖNAL ÖZTURHAN% 0,1319
BTPHAKAN KAÇAR% 0,068
MİLLETABDULLAH TİRYAKİ% 0,046
HÜDA PARİLHAN DEMİR% 0,045
KOCAALİ

Açılan Sandık Oranı : % 81,01
Katılım Oranı : % 82,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTURAN YÜZÜCÜ% 33,24.699
İYİ PARTİYAVUZ SELİM DİN% 28,534.039
YENİDEN REFAHRECEP ERDOĞAN% 27,763.930
CHPMİTHAT SARI% 8,681.228
BAĞIMSIZBAHADIR MUSLU% 0,4462
ZAFER PARTİSİEMRAH ALTIOK% 0,4260
DİĞER% 0,3448
DEVA PARTİSİGÖKHAN ÇATALBAŞ% 0,2637
BTPSONER ERÖZ% 0,2333
MİLLİ YOLNAMIK KEMAL ERTAŞ% 0,069
HÜDA PARMUSTAFA NOĞAY% 0,046
MİLLETHAKAN BAL% 0,045
PAMUKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 97,70
Katılım Oranı : % 80,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH AKIN% 39,417.221
BÜYÜK BİRLİKYILMAZ İRİ% 30,145.524
CHPECE SÖYLER% 20,33.719
SAADETAHMET ŞEN% 4,94906
YENİDEN REFAHÖNDER BİLALOĞLU% 2,56469
DEVA PARTİSİİRFAN METİN% 1184
BAĞIMSIZCEVAT KESER% 0,8147
ZAFER PARTİSİEMRE KAŞIK% 0,3156
BTPSAMET KAPLAN% 0,237
HÜDA PARMEHMET HÜSEYİN YALÇİN% 0,1222
DİĞER% 0,0917
MİLLETİBİL BEKTAŞ% 0,0916
DSPRİTVAN YILDIZ% 0,047
SAPANCA

Açılan Sandık Oranı : % 95,50
Katılım Oranı : % 79,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNİHAT ARDA ŞAHİN% 42,4610.394
AK PARTİRECAYİ ÇAPOĞLU% 40,269.854
İYİ PARTİSENEM KILIÇ% 5,151.261
YENİDEN REFAHFATİH BEKİR% 4,03986
SAADETAVNİ ÇÖMLEKÇİOĞLU% 3,41834
BÜYÜK BİRLİKUMUT ÖRSEL% 1,76431
DİĞER% 0,97238
DEM PARTİÜMİT BAŞ% 0,8196
ZAFER PARTİSİHALİT MÜFTÜOĞLU% 0,69168
BTPTANJU BOZAN% 0,1845
DEVA PARTİSİASLI KAYMAKCI% 0,1843
HÜDA PARFURKAN ALTUNKAYNAK% 0,0820
MİLLETAYKUT KAAN SARUHAN% 0,038
SERDİVAN

Açılan Sandık Oranı : % 93,27
Katılım Oranı : % 69,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN ÇELİK% 40,9828.717
CHPAYDOĞAN ARSLAN% 39,5327.698
YENİDEN REFAHEBUBEKİR ERBAKAN YAŞAR% 9,286.503
SAADETMECİT PARA% 3,942.760
İYİ PARTİSERBÜLENT GÖKHAN BEYAZ% 3,412.389
DİĞER% 1,42996
DEM PARTİFELEK ZIRIĞ% 0,74521
DEVA PARTİSİMURAT DURAK% 0,16112
DPTURGAY DEMİRGÖVDE% 0,1177
HÜDA PARMUHAMMED YÜCE% 0,0961
MİLLETSEMİH ÖREN% 0,0857
BTPVEDAT ARAPOĞLU% 0,0856
DSPSELAHATTİN DEMİR% 0,0645
TİPELİF AYŞE ÖNCEL% 0,0641
HKPMUZAFFER ŞARKAYA% 0,0533
MİLLİ YOLMUSTAFA MURAT KARAHAN% 0,0110
SÖĞÜTLÜ

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 89,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELÇUK KURT% 50,723.198
BÜYÜK BİRLİKKORAY OKTAY ÖZTEN% 23,781.499
CHPERTEKİN SARI% 9,23582
SAADETÖZDEMİR ÖZCAN% 5,98377
YENİDEN REFAHAHMET EMİN KURUOĞLU% 4,76300
İYİ PARTİVOLKAN DENİZ% 2,71171
ZAFER PARTİSİBAHADIR YETİM% 1,0667
MİLLETMEHMET USTA% 0,5434
BTPÖZER ÇALIŞKANER% 0,5132
DEVA PARTİSİMURAT AKTÜRK% 0,3522
DPALİ KÖKEN% 0,2214
HÜDA PARMEHMET EMİN KÖLGE% 0,149
TARAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 78,57
Katılım Oranı : % 92,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM PİLAVCI% 41,781.522
BÜYÜK BİRLİKRUHİ AVDAN% 26,08950
YENİDEN REFAHERDAL ÖZEN% 17,49637
BAĞIMSIZTACETTİN ÖZKARAMAN% 7,25264
CHPCEMAL DOĞAN% 2,6396
İYİ PARTİŞAHİN AKI% 1,8768
SAADETİSMAİL GÜVEN% 1,5155
BTPMAHİR TOKAT% 0,4918
DEVA PARTİSİVEDAT ÖNAL% 0,4717
ZAFER PARTİSİEYÜP GÜZEL% 0,2710
MİLLETYUSUF BEKTAŞ% 0,114
HÜDA PARNİMETULLAH ARSLAN% 0,052

Kaynak: AA

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