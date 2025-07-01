Sakarya ve Kocaeli'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Sakarya ve Kocaeli'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Sakarya ve Kocaeli\'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
01.07.2025 14:30
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Sakarya ve Kocaeli'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sakarya ve Kocaeli'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaymakamlık önündeki törene, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Liman Başkanı Gökhan Peker, protokol üyeleri ve vatandaş katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunumunun ardından Yeni Mahallesi'ne gelen ilçe protokolü denize açıldı. Protokolün bulunduğu gemiye Sahil Güvenlik, polis botu, Karasu Liman Başkanlığına bağlı tekneler, Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı cankurtaran ekipleri ile balıkçıların ve vatandaşların Türk bayraklarıyla süslü tekneleri eşlik etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler siren çalarak tören kortejini selamladı. Liman İşletmesine bağlı römorkörler de gökyüzüne su sıkarak kutlamalara katıldı.

Sahil Park açıklarında ise İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi şehitler için dua etti, ardından denize çelenk bırakıldı.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki 1 Mart Vapur İskelesi'nde de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında römorkörlerle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

Programda konuşan Vali İlhami Aktaş, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Türk denizciliğinin bağımsızlığının ve egemenliğinin sembolü olduğunu belirterek, "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesileyle denizciliğimizin gelişmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, deniz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekçi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya ve Kocaeli'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika

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