Saldırıda ölen Avukat Hatice, Harvard'da çalışma yapıp, BM İklim Konferansı'nda görev almış

30.04.2026 16:35  Güncelleme: 16:38
MESLEKTAŞLARI AVUKAT HATİCE İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Bursa'nın Gürsu ilçesinde önceki gün icra takibi başlattığı borçlu H.Ç. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hatice Kocaefe için meslektaşları, Bursa Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu, İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, Gaziantep Baro Başkanı Bülent Duran, Giresun Baro Başkanı Soner Karademir, Sakarya Baro Başkanı Musa Adıyaman, Kocaeli Baro Başkanı Caner Karakadılar, Balıkesir Baro Başkanı Hakan Topaloğlu ve Bursa Baro Başkanı Metin Öztosun katıldı. Adliye önünde basın açıklaması yapan Bursa Baro Başkanı Öztosun, yaşanan olay nedeniyle meslektaşlarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını ifade ederek, "Adet olduğu üzere yayımlanan başsağlığı mesajları, yapılan basın açıklamaları artık acımızı hafifletmiyor. Açıkça ifade ediyoruz ki artık 'Başımız sağ olsun' diyemeyeceğimiz bir noktadayız. Her bir avukat cinayetinin bir 'toplumsal ders' olmasını beklerken, artan şiddet bizden bir parça daha koparmaya devam etmekte, ülke genelinde giderek yaygınlaşan silahlanma, şiddeti meşrulaştıran ve bundan beslenen anlayış, yalnızca toplumun en savunmasız kesimlerini değil, dün çocuklarımızı, bugün ise meslektaşlarımızı hedef almaktadır. Meslektaşımız Avukat Hatice Kocaefe de avukatı müvekkili ile özdeşleştiren karanlık ve sapkın bir anlayışın sonucu olarak, silahın sağladığı cüretle katledilmiştir" dedi.

'BU MÜNFERİT BİR OLAY DEĞİL'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da açıklamasında, "Süreci takip edeceğiz. Sanıkların da en ağır cezayı almalarını sağlayacağız. Ancak bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Çünkü bu konu maalesef ki münferit bir olay değil. Bir rastlantı değil. Hatice tesadüfen oradan geçmiyordu. Önüne pusu kurdular. Bir hukuki uyuşmazlığın tarafı olan borçlusu, sırf bir hukuki işlem gerçekleştirdiği için 26 yaşında gencecik savunmasız bir avukatı kurşun yağmuruna tuttu. Buna münferit bir olay diyemeyiz. Buna bir tesadüf, 'O gün oradan geçmeseydi' diyemeyiz" dedi.

'KANUN TEKLİFLERİNİ ARTIK LÜTFEN HAYATA GEÇİRİN'

Yıllardır Barolar Birliği olarak uyarılar yaptıklarını söyleyen Sağkan, "Avukatlar, özel yaşantınızda, aile yaşantınızda, ticari yaşantınızda aldığınız kararların sorumlusu değildir. Avukatlar, bu memleketlerin içerisinde bulunduğu ağır ekonomik krizin hiç ama hiç sorumlusu değildir. Buradan kamu otoritesine seslenmek istiyorum. Yıllardır devam eden sistematik savunma makamına dönük saldırıların artık toplumda ne noktaya geldiğinin lütfen farkına varın. Baroların ve Türkiye Barolar Birliği'nin yıllardır avukata ve yargı görevlilerine yönelik saldırıların engellenmesi için sunduğu kanun tekliflerini lütfen artık hayata geçirin" ifadelerini kullandı.

KENT MEYDANINA YÜRÜDÜLER

Açıklamaların ardından avukatlar, sloganlarla Adliye Sarayı'ndan Kent Meydanı'na yürüdü. Burada öldürülen avukatlar için saygı duruşunda bulunan avukatlar, bir süre sonra sessiz olarak dağıldı.

Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA

Hobi bahçeleri için kritik tarih Yıkmayana 3 kat ceza var Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
Eski dostlar düşman oldu: Ronaldo’dan Merih’e yanıt geldi Eski dostlar düşman oldu: Ronaldo'dan Merih'e yanıt geldi
En Nesyri Arabistan’ı sallıyor En Nesyri Arabistan'ı sallıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Ukrayna, Rusya’daki dev petrol rafinerisini İHA’larla vurdu Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu
Güle güle Icardi Yerine gelenler bile belli Güle güle Icardi! Yerine gelenler bile belli
Ataşehir’de belediye başkan vekilliği seçiminde ortalık karıştı Ataşehir'de belediye başkan vekilliği seçiminde ortalık karıştı
İsviçre değil Türkiye Uyanık besici çoban masrafından böyle kurtuldu İsviçre değil Türkiye! Uyanık besici çoban masrafından böyle kurtuldu
İzmir’de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı
CHP’de facia gecesi eğlence krizi CHP’de facia gecesi eğlence krizi

11:04
İsrail’in alıkoyduğu Sumud Filosu’ndaki aktivistler Girit adasına çıkarıldı
İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki aktivistler Girit adasına çıkarıldı
10:45
Fener taraftarını kahreden görüntü Ağlaya ağlaya gitti
Fener taraftarını kahreden görüntü! Ağlaya ağlaya gitti
10:32
’Sevdiğim Sensin’ dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
'Sevdiğim Sensin' dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
10:06
1 Mayıs gergin başladı Çok sayıda gözaltı var
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
10:05
Filistin Futbol Federasyonu Başkanı’ndan FIFA’ya tarihi ders Olay sonrası ateş püskürdü
Filistin Futbol Federasyonu Başkanı'ndan FIFA'ya tarihi ders! Olay sonrası ateş püskürdü
09:45
Dünya Kupası öncesi deprem Futbolseverler resmen şokta
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
09:08
Burak Yılmaz, efsane olduğu takımın başına geçiyor
Burak Yılmaz, efsane olduğu takımın başına geçiyor
08:32
85 yıl sonra bir ilk ABD ekonomisinde deprem
85 yıl sonra bir ilk! ABD ekonomisinde deprem
08:28
DİSK heyeti, Taksim Meydanı’na çelenk bıraktı
DİSK heyeti, Taksim Meydanı’na çelenk bıraktı
08:18
Necati Arabacı’nın suç örgütüne operasyon 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu
06:59
Infantino’dan skandal hareket Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
Infantino'dan skandal hareket! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
