MANİSA'nın Salihli ilçesinde, takla atıp yol kenarındaki tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü İbrahim Gümüşay (63), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Salihli- Gölmarmara kara yolu Alaşehir Çayı yakınlarında meydana geldi. İbrahim Gümüşay, 35 VCP 57 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atıp yol kenarındaki tarlaya uçtu. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Gümüşay, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sürücü Gümüşay, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gümüşay, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Salihli'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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