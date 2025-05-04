"Salihli Şiir İkindileri" 11 Yıl Aradan Sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi İş Birliğinde Yeniden Düzenlendi

"Hayallerin bir araya geldiği eşsiz bir buluşmadır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mesajında, "Bu değerli gelenek, kelimelerle örülmüş duyguların, umutların ve hayallerin bir araya geldiği eşsiz bir buluşmadır. Şairlerimizin yüreğinden süzülen dizelerin ruhumuza işlediği, şiirin insan ruhuna dokunan zarif sesiyle buluşulan bu anlamlı etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dizelerin barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olması dileğiyle selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise mesajında "Tüm şairlerimize kalpten başarılar ve 51'inci Şiir İkindileri'nin Salihli'mizde, Manisa'mızda şiir nehirlerinin akmasına vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Yıllar boyunca ne yazık ki sekteye uğratıldı"

Salihli Şiir İkindileri'nin editörlüğünü yapan şair ve yazar Tuğrul Keskin, Salihli'nin, şiir ikindilerini çok özlediğini belirterek, "Yıllar boyunca ne yazık ki sekteye uğratıldı. Sonra bir güzel başkan ve onun yöneticileri Salihli Şiir İkindileri ırmağını yeniden Salihli'den akıttı. Ferdi Zeyrek, Mazlum Nurlu, Ulaş Aydın, var olun. Zafer Keskiner, bu büyük ırmağı 1985 yılında akıtmaya başladı. Umuyoruz ikindilerle başlayan bu sahiplenme süreci ülkemiz için de gerçekleşecek. Zafer Keskiner başlattı, ama Mustafa Uğur Okay Başkanı da anmadan geçmek olmaz. Pek çok dostumuz, Şiir İkindileri'nin bugüne gelmesinde yoğun emek harcadılar" dedi.

"En önemli kültürel miraslarından biri olarak yoluna devam edecek"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, salonun girişindeki coşku ve insanların gözlerinde gördüğü heyecana değinerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in selamlarını iletmek istiyorum. Ona , Salihli Şiir İkindileri'nden bahsettiğimde gözleri parladı ve bir an önce ayağa kalkmasını istedi. Çok güzel bir biçimde, 11 yıl aradan sonra yeniden ayağa kalktı. Kendi adıma çok mutluyum. Benim iki evladım var. Bir oğlum ve bir de kızım. Oğlumun adı Arkadaş. Arkadaş, Zekai'den alıyor adını. Kızımın adı da Asmin. O da adını, Ahmet Telli 'nin 'Asmin' şiirinden alıyor. Ben şiir yazamıyorum, ama fırsat buldukça okumaya çalışıyorum. Salihli için Cemal Süreya, 'Şiirin başkenti' demiş. Ataol Behramoğlu , Salihli Şiir İkindileri için 'Şiirin Nobeli'dir' demiş. Bunun arkasında muazzam emek, akıl ve inanç var. O da efsane Başkan Zafer Keskiner ve Şadan Gökovalı'nın emeği ve inancı. Bu noktaya gelmesinde katkısı olan herkese saygılarımı sunuyorum. Salihli Şiir İkindileri durmayacak, devam edecek. Manisa'nın ve Salihli'nin en önemli kültürel miraslarından biri olarak yoluna devam edecek" diye konuştu.

"Zenginliğin en parlak yıldızlarından bir tanesi Şiir İkindileri'dir"

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ise "Kaldığı yerden bir ırmak akıyordu kelimelerden, önüne beton döktüler, sustu. Tam 11 yıl. Hiçliğin ortasında sessizce kurudu. Rüzgarın unuttuğu sokaklar gibi şiirden mahrum kaldı akşam üstleri, ikindiler kimsesizdi. Kelimelerin rüzgar olup estiği, mısraların toprağa kök saldığı Salihli'nin kadim topraklarında buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada sadece bir şiir etkinliği başlatmıyoruz. Tarihin, kültürün, sanatın binlerce yıllık mirasına bir kez daha sahip çıkıyoruz. Salihli, Sardes'in kalbi, bereketin, uygarlığın beşiği. Ama Salihli, sadece Lidya'nın altınlarıyla değil sözüyle sözcüğüyle de zengindir. Bu zenginliğin en parlak yıldızlarından bir tanesi Şiir İkindileri'dir. Bir zamanlar burada ırmak kenarlarında, bağ bozumunda şaraplarını döken, müziğin, tiyatronun ve şiirin tanrısı Dyonisos'a adanan festivaller yapılırdı. O kutlamalarda insanların yüzleri neşeyle barınır, kelimeler kahkahalar ile buluşur, insan olmanın keyfi yaşanırdı. işte biz o geleneği modern zamanlardaki iz düşümüyüz. Salihli Şiir İkindileri, tıpkı antik çağların Dyonisos şölenleri gibi, insanı insana, kelimeyi kalbe dokunduran bir sanat bayramıdır. Salihli Şiir İkindileri, sadece yerel bir buluşma değil, Anadolu'dan dünyaya açılan şairlerin, düşünürlerin, sanatseverlerin buluşma noktasıdır. Türkiye 'nin dört bir yanından şairler burada ses verdi, ortak bir dil yarattı. Paris 'ten, Berlin 'den, Atina'dan ve dünyanın birçok yerinden bile şiirin sesi duyuluyorsa o sesin titreşiminde Salihli'nin Şiir İkindileri'nin payı vardır. Biz bu mirası sadece devralmıyoruz, büyütüyor, geleceğe taşıyoruz. Şiirin olduğu yerde umut vardır, barış vardır, insanlık vardır" ifadelerini kullandı.

"Benim için sadece şiirin dünyasını tanımak değil"

Etkinlik kapsamında 'Dionysos Sanata Emek Ödülü' verilen Tiyatro Sanatçısı Levent Üzümcü de Tuğrul Keskin ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Üzümcü, konservatuarda oyunculuk bölümünde okurken şiir akşamları düzenlediğini anlatarak, " Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın, içinde sadece halı olan salonunda oturup o kadar geçim zorluğu içinde yaşayan üniversite öğrencileri olarak, gecemiz gündüzümüz hep şiirdi. Biz şairlerin içine doğmuştuk. Fark edememiştik. Onların sözünün kıymetini fark edebilmek için okulda birbirimize onların sözlerini söyledik. Benim için sadece şiirin dünyasını tanımak değil, şairlerin de dünyasını tanımaktı" diye konuştu. Levent Üzümcü, söyleşinin sonunda Didem Madak 'ın 'Büyümüş Çocuk ' şiiri ile Murathan Mungan'ın 'Bilardo Topları' şiirini okudu.