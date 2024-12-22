Samandağ'da Alevi ve Sünni Birliği İçin Yemek Düzenlendi - Son Dakika
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Samandağ'da Alevi ve Sünni Birliği İçin Yemek Düzenlendi

Samandağ\'da Alevi ve Sünni Birliği İçin Yemek Düzenlendi

HATAY'ın Samandağ ilçesinde AK Parti milletvekillerinin, alevi kanaat önderlerinin, muhtarların ve oda başkanlarının katılımıyla birlik ve beraberlik yemeği yapıldı. Milletvekili Hüseyin Yayman, herkesin eşit olduğunu vurguladı ve fitneye fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.

22.12.2024 14:58  Güncelleme: 14:59
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HATAY'ın Samandağ ilçesinde AK Parti milletvekilleri, alevi kanaat önderleri, muhtarlar ve oda başkanlarının katılımıyla birlik ve beraberlik yemeği düzenlendi. Etkinlikte konuşan AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, "Alevi de bizim kardeşimiz, Sünni de bizim kardeşimizdir. Sizin hukukunuz bize, Türkiye Cumhuriyeti'ne emanettir" dedi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen programa AK Parti milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatı yöneticileri, alevi kanaat önderleri, mahalle muhtarları, oda başkanları ve Samandağlılar katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, Suriye ve Türkiye'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

'HEPİMİZ EŞİT VE BİRİNCİ SINIF VATANDAŞIZ'

İnançlara saygılı olduklarını ve herkesin huzurunu, güvenliğini öncelediklerini belirten Yayman, "Bulanık suda balık avlamak isteyenler var. Birtakım haberlerle, olmayan işler üzerine algı yapanlar var. Türkiye Cumhuriyeti'nin politikası nettir. Lazkiye'de bir Alevi kardeşimiz kendi inancı, kimliğinden dolayı bir haksızlık görüyorsa; biz ona karşıyız. Buna asla müsaade etmeyiz. Dün nasıl ki Şam'da, kimliği ve inancından dolayı bir kardeşimize haksızlık yapıldığında karşı çıktıysak, bugün de karşı çıkıyoruz. Hepimiz eşit ve birinci sınıf vatandaşız. Alevi de bizim kardeşimiz, Sünni de bizim kardeşimizdir" dedi.

'ASLA FİTNEYE FIRSAT VERMEYELİM'

Ortamı karıştırmak için Samandağ'da da eylem yapmak isteyenlerin olduğunu söyleyen Hüseyin Yayman, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Suriye'nin üniter yapısının korunacağını, Suriyelilerin milli iradesinin egemen kılınacağını söyledi. Suriye'de bir terör devleti kurmak isteyenlere asla müsaade edilmeyeceğini, mevcut anayasal düzeni korunacağını, Suriyelilerin de kendi ülkelerine dönmesi ve orada söz sahibi olup, yerel ve genel seçimlerde oy kullanmaları gerektiğini söyledi. Altına imzamızı atıyoruz. Sizin hukukunuz bize, Türkiye Cumhuriyeti'ne emanettir. Suriye'deki kardeşlerimizin de hukuku hepimize emanettir. Onun için asla ama asla bu fitneye fırsat vermeyelim aramıza nifak sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim."

Kaynak: DHA

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