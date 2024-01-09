Samsun Canik Belediyesi, Mescid-i Aksa\'nın hikayesini anlatan tiyatro gösterisini düzenledi

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SAMSUN Canik Belediyesi, Mescid-i Aksa'nın hikayesini anlatan 'Gün Doğmadan' adlı tiyatro gösterisini vatandaşlarla buluşturdu.

İlçede düzenlediği programlarla Filistin'de yaşanan insanlık dramını gündeme getirmeye devam eden Canik Belediyesi, Filistin'in haklı direnişini ve Mescid-i Aksa'nın gerçek hikayesini konu alan 'Gün Doğmadan' adlı tiyatro gösterisini vatandaşlarla buluşturdu. Canik'te sahnelenen ve her yaştan vatandaşın yoğun bir ilgiyle katıldığı tiyatro gösterisinde duygusal ve hüzünlü anlar yaşandı. Vatandaşlar, ilçede gerçekleştirilen kültür ve sanat programlarından dolayı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti.

YUSUF KAPLAN'DAN SÖYLEŞİ

'Gün Doğmadan' adlı tiyatro gösterisinin danışmanlığını üstlenen Yazar Yusuf Kaplan, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro gösterisi öncesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünü konu alan söyleşi programı gerçekleştiren Yazar Yusuf Kaplan, İsrail'in Filistin'de soykırım yaptığını belirterek, vatandaşlara Mescid-i Aksa'nın İslam alemi için olan öneminden bahsetti. Yazar Yusuf Kaplan, 'Gün Doğmadan' adlı tiyatro gösterisiyle Kudüs ruhunu insanlara aktarmaya devam edeceklerini söyledi.Tiyatro gösterisine, Canik Belediye Başkan Vekili Muzaffer Emuce, Yazar Yusuf Kaplan, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. (DHA)