Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Gözaltı

SAMSUN merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kişileri telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Şüphelilerin, aradıkları kişileri, 'Kimlik bilgileriniz suçta kullanıldı, şüphelilere operasyon yaptık, üzerlerinden sizin kimliğiniz çıktı, para ve altın gibi değerli eşyalarınızı güvence altına alacağız, sonrasında size iade edeceğiz' diyerek kandırdıkları ve bu yöntemle toplam 1 milyon 143 bin 350 lira dolandırdıkları tespit edildi. Bugün, Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Adıyaman ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,