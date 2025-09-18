Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Kadın kılığındaki baba-oğul suçüstü yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, fındık bahçesine kenevir bitkisi ektikleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Salıpazarı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, İ.S. (52) ve oğlu D.S'nin (24) yasa dışı kenevir ekimi yaptıkları ve uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

TUTUKLANDILAR

Fındık bahçesinde ekili 495 kök kenevir bitkisi bulunan şüphelilerin ikametlerinde de 57 kilo 955 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız kurusıkı tabanca, 28 av tüfeği kartuşu, hassas terazi ile el kantarı ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

KADIN KIYAFETİYLE YAKALANDILAR

Öte yandan, zanlıların fındık bahçesinde kadın kıyafetiyle yakalandığı anlar, jandarma kamerasıyla görüntülendi.