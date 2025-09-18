Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Kadın kılığındaki baba-oğul suçüstü yakalandı - Son Dakika
Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Kadın kılığındaki baba-oğul suçüstü yakalandı

Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Kadın kılığındaki baba-oğul suçüstü yakalandı
18.09.2025 13:15  Güncelleme: 16:57
Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Kadın kılığındaki baba-oğul suçüstü yakalandı
Haber Videosu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde fındık bahçesine kenevir eken baba ile oğlu, jandarmanın düzenlediği operasyonda kadın kıyafetiyle yakalandı. Yapılan aramada esrar ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, fındık bahçesine kenevir bitkisi ektikleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Salıpazarı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, İ.S. (52) ve oğlu D.S'nin (24) yasa dışı kenevir ekimi yaptıkları ve uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

TUTUKLANDILAR

Fındık bahçesinde ekili 495 kök kenevir bitkisi bulunan şüphelilerin ikametlerinde de 57 kilo 955 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız kurusıkı tabanca, 28 av tüfeği kartuşu, hassas terazi ile el kantarı ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

KADIN KIYAFETİYLE YAKALANDILAR

Öte yandan, zanlıların fındık bahçesinde kadın kıyafetiyle yakalandığı anlar, jandarma kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Kadın kılığındaki baba-oğul suçüstü yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • yobaz deşen:
    ilaç 1 2 Yanıtla
    Mehmet Ayhan:
    sie 0 0
  • zeki kandiş:
    kenevir ekimi devlet kontrolünde derhal serbest birakılmalıdır 0 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Samsun Trabzon Karadeniz kacacan aga 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Kadın kılığındaki baba-oğul suçüstü yakalandı - Son Dakika
