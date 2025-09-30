Samsun'da Yayaya Çarpan Kamyonet 2 Öğrencinin Hayatını Aldı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'da Yayaya Çarpan Kamyonet 2 Öğrencinin Hayatını Aldı

Haberin Videosunu İzleyin
Samsun'da Yayaya Çarpan Kamyonet 2 Öğrencinin Hayatını Aldı
30.09.2025 11:26
Samsun\'da Yayaya Çarpan Kamyonet 2 Öğrencinin Hayatını Aldı
Haber Videosu

Samsun'da kırmızı ışıkta geçen iki öğrenci kamyonetle çarpıştı, hayatlarını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. S.A.Y.'nin kullandığı 55 ADN 702 plakalı kamyonet, iddiaya göre yayaya kırmızı ışık yanarken yoldan karşıya geçmeye çalışan Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Elif Naz Aslan ile Rabia Kaynar'a çarptı.

İKİ ÇOCUK DA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 öğrenci, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

İŞTE KAZA RAPORU

Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Trafik polislerinin ilk kaza raporunda kamyonet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Kavşaklara yaklaşırken aracın hızını azaltmamak' maddesinden, yayalara ise aynı kanunun 'Yaya ışık ihlali' maddesinden kusur verildiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Samsun'da Yayaya Çarpan Kamyonet 2 Öğrencinin Hayatını Aldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Samsun'da Yayaya Çarpan Kamyonet 2 Öğrencinin Hayatını Aldı - Son Dakika
