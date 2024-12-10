Samsun'daki 800 Yıllık Ahşap Cami Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Samsun'daki 800 Yıllık Ahşap Cami Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Samsun\'daki 800 Yıllık Ahşap Cami Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Samsun'un Yenicami Mahallesi'nde bulunan ve İlhanlılar tarafından yapıldığı tahmin edilen 800 yıllık ahşap cami, bakım eksikliğinden dolayı çökme tehlikesi ile karşı karşıya. Mahalle muhtarı Cengiz Keleş, caminin korunması için yetkililere çağrıda bulundu.

10.12.2024 14:08  Güncelleme: 14:13
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SAMSUN'da İlhanlılar tarafından yapıldığı tahmin edilen yaklaşık 800 yıllık ahşap cami, çökme tehlikesi ile karşı karşıya. Yenicami Mahallesi Muhtarı Cengiz Keleş, "Yaklaşık 30 senedir bu caminin bakım ve onarımının yapılacağı söylentileri var; ama hiç kimse bakım ve onarım işine girişmedi. Bu camini altı ve üstü çökmek üzere" dedi.

Terme ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi'nde bulunan, İlhanlılar tarafından yapıldığı tahmin edilen ahşap cami, bakımsızlık nedeni ile çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Yapım tarihi tam olarak bilinmeyen ancak Hicri 1259, Miladi 1843 yıllarında onarıldığı kaydedilen cami, ahşap geçme tekniği ile inşa edilmiş. 2006 yılında koruma altına alınan cami, dikdörtgen planlı, kırma çatılı ve Marsilya kiremitleriyle kaplanmış. Ancak çatı yıllar içinde özelliğini yitirmiş. Yapı, Anadolu'da İslamiyet'in köklü geçmişine ışık tutan bir eser olarak dikkat çekiyor. Caminin mahfili ve minaresi bulunmazken, ibadet yalnızca cuma ve bayram namazlarıyla sınırlı tutuluyor.

Yenicami Mahallesi Muhtarı Cengiz Keleş, "Muhtar olarak bu konuda acizim. Çünkü yaklaşık 30 senedir bu caminin bakım ve onarımının yapılacağı söylentileri var; ama hiç kimse bakım ve onarım işine girişmedi" dedi.

'BURAYA BİR ÇİVİ ÇAKMA YETKİM YOK'

Cengiz Keleş, "6 dönem önce burada muhtar olan Bekir Gümüş, bu caminin bakımı yapılmadığı için kendi imkanlarıyla çatısı düşmesin diye tahtayla tutturmuş. Büyüklerden isteğim, burada bir tarih yatmakta. Bu tarih, bu civarda İslamiyet'in yaşandığının en büyük delili olarak karşımızda durmakta. Bizden sonraki nesillere de bunun ulaşabilmesi bizim en mecburi görevimizdir. Buranın Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait tapuda ve beyanda da birinci derecede korunması gereken kültür sit alanı olarak geçmektedir. Bunun için muhtar olarak buraya bir çivi çakma yetkim yok. Bunu büyükşehir ve valiliğin yardımıyla ayağa kaldıracağız. Vali beyle en son görüşmemde bu caminin onarımını onayladı. İnşallah en kısa zamanda da bakım ve onarım işlerine başlanacak. Onların ve bizlerin de yardımıyla bu camimiz bizden sonraki nesillere de kavuşacaktır" diye konuştu.

'BURADA BİR ECDAT YADİGARI YATIYOR'

Keleş, "Bu eserlerine sahip çıkamayan bundan sonraki nesillere ne bırakacak? Millet olarak özümüzü bulmamız gerekiyor. İşte özümüz de bu. Her şeyi yapabilecek güçteyiz. Önce tarihimize sahip çıkmak zorundayız. Bu camini altı ve üstü çökmek üzere. Bu çöktüğü zaman bizden de bir şeyler çöküyor. Çökmeyelim, yüce bir milletiz. Yaklaşık olarak 100-150 senedir cuma ve bayram namazlarını mahalle olarak burada kılıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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