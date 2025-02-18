Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 kişi gözaltında

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SAMSUN merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek kadın kıyafeti satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Şüphelilerin satışı yaptıktan sonra müşterilerle iletişime geçip, 'Ürün kodunu yanlış girdiniz, paranız havuza düştü, iade ve sipariş düzeltme yapılması gerekiyor' gibi söylemlerle internet bankacılığına yönlendirdi. Bu yöntemle 18 kişiyi toplam 300 bin lira dolandıran şüpheliler, ekipler tarafından tespit edildi.

BANKA HESAPLARINDA 20 MİLYON TL'LİK İŞLEM

Samsun merkezli İstanbul, Kocaeli, Denizli, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Afyon, Bitlis, Van ve Mersin'de 26 adrese bu sabah eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, 2024 yılında toplam 20 milyon liralık işlem gerçekleştiği belirlendi. Diğer yandan belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 1 milyon lira değerinde düzenlenmiş senet, 12 banka kartı, 19 cep telefonu, 21 sim kart, 2 laptop ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.