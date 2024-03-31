SAMSUN SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 19:59
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.656
Toplam Seçmen : 1.038.991
Açılan Sandık : 448
Açılan Sandık Oranı : % 12,25
Kullanılan Oy : 93.384
Geçerli Oy : 91.571
Katılım Oranı : % 75,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİT DOĞAN% 38,9235.642
CHPCEVAT ÖNCÜ% 29,927.379
İYİ PARTİİMREN NİLAY TÜFEKCİ% 14,8813.624
YENİDEN REFAHADEM GÜNEY% 9,969.118
DİĞER% 4,464.084
ZAFER PARTİSİBOZKURT OĞUZ SINAR% 0,7645
DEM PARTİİNCİ AYDIN% 0,32291
BTPLİSAN YOLAY% 0,1197
MEMLEKETSEYİT AHMET KOÇAK% 0,193
DEVA PARTİSİKEBİRE BİRER TÜRK% 0,0769
GELECEK PARTİSİMUSTAFA YEŞİLYURT% 0,0765
BAĞIMSIZÜMİT HEKİM% 0,0764
DPTİMUÇİN ÜK% 0,0763
TKPİSA ŞAHİN% 0,0546
ANAPİBRAHİM GÜNAL% 0,0543
VATAN PARTİSİHAYDAR ÇOLAK% 0,0542
HÜDA PARKENAN ÇİL% 0,0439
MİLLETŞAHİN ÇETİN% 0,0439
BAĞIMSIZMUSTAFA DİRİM% 0,0434
HKPREYCAN CANTAŞ ÇAKIR% 0,0330
YTPFURKAN FIRAT% 0,0325
DSPMUSTAFA ARLI% 0,0220
HAK-PARNECATİ BAYRAM% 0,0112
TKHMEHMET GÖKTEPE% 0,017
19 Mayıs

Açılan Sandık Oranı : % 1,23
Katılım Oranı : % 77,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN TOPALOĞLU% 59,91127
YENİDEN REFAHŞABAN ŞENOCAK% 33,0270
BAĞIMSIZHALİL AKYÜZ% 3,37
İYİ PARTİERDAL KOÇBIYIK% 2,365
CHPYAKUP KONUŞ% 1,413
ALAÇAM

Açılan Sandık Oranı : % 13,68
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRAMAZAN ÖZDEMİR% 35,49976
CHPZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ% 26,54730
DİĞER% 20,8572
YENİDEN REFAHMUHAMMET ERGİN% 16,4451
İYİ PARTİÖZKAN BOLAT% 0,6217
DPCEVAT PAK% 0,154
ASARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 14,55
Katılım Oranı : % 84,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPŞERİF KILAĞUZ% 54,88708
YENİDEN REFAHHİDAYET BELİK% 29,07375
İYİ PARTİBARIŞ OYPAN% 8,99116
DİĞER% 5,7474
CHPALİ ALTUNDAL% 1,0914
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM KOCADAYI% 0,233
ATAKUM

Açılan Sandık Oranı : % 1,51
Katılım Oranı : % 74,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSERHAT TÜRKEL% 47,95945
AK PARTİÖZLEM MARAŞ% 24473
İYİ PARTİADEM BEKTAŞ% 17,86352
DİĞER% 5,53109
YENİDEN REFAHOKAN KESKİN% 2,4949
ZAFER PARTİSİTUGAY BAŞSAN% 0,9118
TİPAYŞEGÜL CİVİL% 0,316
MEMLEKETHASAN MARAZ% 0,24
TKPTOLGA YENİGÜN% 0,153
DPÇAĞDAŞ BAŞ% 0,153
BÜYÜK BİRLİKRECEP ÇAKIR% 0,12
DSPMEHMET KOÇ% 0,12
GELECEK PARTİSİGÜNGÖR SOMUNCU% 0,12
BTPHÜSNÜYE KÖMÜRLÜ% 0,051
DEVA PARTİSİEROL TAŞKARA% 0,051
SAADETSERDAR ŞEN% 0,051
AYVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 6,06
Katılım Oranı : % 90,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN KESKİN% 49,35340
YENİDEN REFAHREFAHİTTİN ŞENCAN% 42,09290
CHPZEYNEP TÖRE% 5,5138
İYİ PARTİİSMET ÇAPAŞ% 1,4510
ZAFER PARTİSİESER KILIÇ% 0,876
BAĞIMSIZHAKAN AVCI% 0,443
SAADETMUSTAFA ALTUNTAŞ% 0,292
BAFRA

Açılan Sandık Oranı : % 3,04
Katılım Oranı : % 84,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAMİT KILIÇ% 51,171.027
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ NEİŞ% 17,24346
İYİ PARTİHAMDİ YILDIZ% 16,14324
DİĞER% 8,42169
CHPÖZGÜR ÖNDER% 6,58132
HÜDA PARNAZİF AYDIN% 0,153
SAADETŞÜKRÜ ARSLAN% 0,153
ZAFER PARTİSİSELMA ERSİN SİPER% 0,12
DPAYDIN ALKAN% 0,051
CANİK

Açılan Sandık Oranı : % 4,70
Katılım Oranı : % 70,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM SANDIKÇI% 38,56912
CHPÖZLER YILMAZ% 23,17548
YENİDEN REFAHYILMAZ HOCAOĞLU% 20,93495
İYİ PARTİTURGAY ULUSOY% 11,16264
DİĞER% 3,8591
BÜYÜK BİRLİKYUNİS EKER% 1,6539
ZAFER PARTİSİMİTAT OYTUN% 0,215
MEMLEKETFURKAN GÜLER% 0,174
SAADETAHMET KESER% 0,133
DEVA PARTİSİRIDVAN KUDU% 0,092
DEM PARTİMETİN BAYHAR% 0,041
GELECEK PARTİSİMEHMET AKKAYA% 0,041
ÇARŞAMBA

Açılan Sandık Oranı : % 2,13
Katılım Oranı : % 82,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZHÜSEYİN DÜNDAR% 40,65587
AK PARTİENDER GÜR% 36,77531
CHPİLHAN YÜRÜKCÜ% 10,18147
YENİDEN REFAHNECATTİN ARPACI% 5,3377
BTPBEKİR USLUCAN% 2,739
İYİ PARTİHÜSEYİN KÖZ% 2,4235
SAADETZEKAİ SAPANCI% 0,913
ZAFER PARTİSİMEHMET ÇOLAK% 0,497
DİĞER% 0,284
HKPESRA YILMAZ% 0,142
DPSERHAT AYDIN% 0,071
MİLLETMUSA DEMİREL% 0,071
HAVZA

Açılan Sandık Oranı : % 8,97
Katılım Oranı : % 75,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT İKİZ% 42,88337
CHPERTAŞ ÇOBAN% 32,57256
İYİ PARTİSAFİ GÖKÇE% 9,9278
YENİDEN REFAHENGİN TOPRAK% 9,6776
BÜYÜK BİRLİKFERHAT GÜLTEKİN% 4,0732
ZAFER PARTİSİFURKAN DANIŞMAZ% 0,383
BTPHAYRİ AYAN% 0,252
DSPMUHARREM UĞUR YAVUZ% 0,131
SAADETALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU% 0,131
İLKADIM

Açılan Sandık Oranı : % 1,91
Katılım Oranı : % 70,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN KURNAZ% 36,781.068
İYİ PARTİNECATTİN DEMİRTAŞ% 29,48856
CHPMURAT ŞENEL% 17,67513
YENİDEN REFAHKEMALETTİN TANGAL% 8,23239
DİĞER% 6,16179
ZAFER PARTİSİGÖKNUR GÖĞNE% 0,5917
SAADETMOHAMMED OKUTAN% 0,3410
BÜYÜK BİRLİKSONER KÜÇÜK% 0,288
DEM PARTİAHMET ŞAKAR% 0,144
MEMLEKETYEŞİM EMRİYE KADIOĞLU% 0,13
GELECEK PARTİSİYAŞAR GÜNGÖR% 0,072
MİLLETMEHMET ŞEREF RAMAZANOĞLU% 0,072
ANAPSONER BAKIR% 0,031
DPREMZİ DÜZGÜN% 0,031
BAĞIMSIZZAHİDE SOYSAL% 0,031
KAVAK

Açılan Sandık Oranı : % 8,77
Katılım Oranı : % 84,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM SARICAOĞLU% 35,34200
YENİDEN REFAHŞERİF ÜN% 32,16182
İYİ PARTİAHMET İÇLİ% 25,79146
CHPMEHMET OZAN ASAR% 317
BTPSEYDİ AHMET ERAT% 0,714
SAADETENVER YILMAZ% 0,714
DİĞER% 0,714
ZAFER PARTİSİEFECAN ÖZTÜRK% 0,533
BÜYÜK BİRLİKYILMAZ AKKUŞ% 0,352
DSPBÜNYAMİN DİKSOY% 0,352
DPNURCAN ATİK% 0,352
LADİK

Açılan Sandık Oranı : % 32,53
Katılım Oranı : % 76,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHADNAN TOPAL% 40,67881
AK PARTİGÜRKAN ÖZEL% 35,87777
CHPÖZGÜR AY% 13,9301
İYİ PARTİSEYDAHMET SANCAK% 7,8169
ZAFER PARTİSİAHMET DEVLETHAN% 0,7416
SAADETFATİH ÖNDER% 0,5111
BÜYÜK BİRLİKERSAN GÖRGÜN% 0,286
DPAHMET KUMBASAR% 0,184
BTPSÜLEYMAN KÖKSALAN% 0,051
SALIPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

TEKKEKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 0,64
Katılım Oranı : % 81,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHASAN TOGAR% 49,63134
AK PARTİMUSTAFA CANDAL% 41,85113
İYİ PARTİEYÜP ELMAS% 2,978
CHPÖZCAN BÜYÜK% 2,597
ZAFER PARTİSİUMİT KILIÇ% 1,113
BÜYÜK BİRLİKİSA ŞÜKÜR% 0,742
SAADETKÜBRA KÖSE% 0,742
ANAPMERVE ÇAM% 0,371
TERME

Açılan Sandık Oranı : % 3,26
Katılım Oranı : % 79,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞENOL KUL% 45,03625
CHPİBRAHİM YAVUZ% 37,03514
YENİDEN REFAHBERAT ÇETİN% 8,65120
İYİ PARTİZİKRİ OĞUZ PAMUK% 3,1744
SAADETAHMET KÖNEÇOĞLU% 2,5235
GELECEK PARTİSİHACI BİLAL ASLAN% 1,5121
BÜYÜK BİRLİKFATİH ÖZEN% 0,9413
ZAFER PARTİSİERGİN GÜLLÜKAYA% 0,659
DSPHÜSEYİN BOZ% 0,223
MEMLEKETFATİH KANCA% 0,142
HKPSİMGE SERAY GENÇ% 0,071
DPNURİ KABAOĞLU% 0,071
VEZİRKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 3,60
Katılım Oranı : % 81,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT GÜL% 42,58290
YENİDEN REFAHHAVVA ŞEN SAYGIN% 38,77264
CHPCEMAL TÜRKOĞLU% 11,4578
İYİ PARTİHASAN BUDAK% 2,7919
BÜYÜK BİRLİKRECEP ASLAN% 1,4710
DİĞER% 1,4710
SAADETİBRAHİM DURMAZ% 0,594
BAĞIMSIZMUSTAFA ÇOBAN% 0,594
DSPMUSTAFA KEMAL BİNİCİ% 0,292
YAKAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 12,90
Katılım Oranı : % 82,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN KIYMA% 59,85322
İYİ PARTİŞERAFETTİN AYDOĞDU% 35,69192
CHPBURHAN BAYRAKDAR% 3,921
YENİDEN REFAHMURAT MARAP% 0,372
BTPBÜLENT KÜÇÜKÇAKIR% 0,191

Kaynak: AA

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