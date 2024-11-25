Sancaktepe\'de Öğretmenler Günü Konseri Düzenlendi

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(İSTANBUL)- Sancaktepe Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel gerçekleşen konserde Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür sahne aldı. Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Paylaşmayı öğreterek onu çoğaltan, eğitimin yanında bizi besleyen yegane şeyi, öğrenmeyi ve öğretmeyi kendine ülkü edinmiş öğretmenlerimize ithaf ettiğimiz etkinliğimize katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Sancaktepe Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel konser düzenledi. Konserde, Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür sahne aldı. Konsere Belediye Başkanı Alper Yeğin'in yanı sıra birçok vatandaş katıldı.

Konser öncesi gerçekleşen kokteyl programında söz alan Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Ailelerimizin emaneti olan saf sevgiyi, emekle işleyerek üretken kılan, paylaşmayı öğreterek onu çoğaltan, eğitimin yanında bizi besleyen yegane şeyi, öğrenmeyi ve öğretmeyi kendine ülkü edinmiş öğretmenlerimize ithaf ettiğimiz etkinliğimize katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Başta İlk ve en büyük öğreticimiz Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün nezdinde, tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyor, Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Öğretmenlere yüzde 20 indirim

Başkan Yeğin ayrıca 24 Kasım-31 Aralık arasında Sancaktepe Belediyesi'nin Hanımeli Kafe, Paşaköy, Yenidoğan ve Aydos sosyal tesislerinde Öğretmenlere yönelik yüzde 20 indirim yapılacağını belirtti.