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Sevgilisini öldüren müzisyen Seçil Çiftçi'nin davasında yeni gelişme! Maktulün annesi isyan etti: Oğlum toprakta çürüyor o da hapiste çürüsün - Son Dakika
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Sevgilisini öldüren müzisyen Seçil Çiftçi'nin davasında yeni gelişme! Maktulün annesi isyan etti: Oğlum toprakta çürüyor o da hapiste çürüsün

Sevgilisini öldürerek ormana atan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen müzisyen Seçil Çiftçi'nin davasında mahkeme, adli tıp kurumundan maktulün vücudundaki izlerin incelenmesini ve ölümün ne zaman gerçekleştiğinin belirlenmesini istedi. Çiftçi duruşmada tahliyesini isterken maktulün annesi de "Ağırlaştırılmış müebbet hapsini istiyorum. Benim oğlum yerde çürüyor, o da orada çürüsün" dedi.

05.12.2023 - 13:03,  Güncelleme: 13:58
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Sancaktepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'i babasıyla birlikte külotlu çorapla boğarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Seçil Çiftçi ile yardım etmekle suçlanan babası Cemal Çiftçi'nin davasında, mahkeme dosyanın adli tıp kurumuna gönderilerek maktulün vücudundaki yaralanmaları sanığın kendi başına yapıp yapamayacağının tespiti ve maktulün olay sırasında mı, sonradan mı öldüğünün belirlenmesi istedi.

"PLANLI BİR CİNAYET, KARDEŞİM BİLDİKLERİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLDÜ"

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Çiftçi ile tutuksuz yargılanan babası Cemal Çiftçi katıldı. Semih Sevim'in ailesi ve avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşmada söz alan şikayetçi Sebile Selvitopu, tanık dinlenen polisin Seçil'in sevgilisi olduğunu iddia ederek "Para için milletin canını yakan bir kadındır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz. Babasının ifadeleri de çelişkilidir. Planlı tasarlanmış bir cinayettir. Kardeşim bildikleri yüzünden öldürüldü" dedi.

SANIK SEÇİL ÇİFTÇİ: TAHLİYEMİ İSTİYORUM

Sanık Seçil Çiftçi ise "Ben en başından beri ne yaşadıysam onu anlattım. Tanıklık yapan kişileri hepsini sevgilim, arkadaşım, ağabeyim diye çağırmadım. O insanlar Allah rızası için gelip tanıklık yaptılar. Karşı taraf kardeşlerinin takıntılı olduğunu bildikleri için benim tanığım Firuzan'ı arayıp kendileri için ifade vermesini istemişler. Maktulün annesinin tanık olarak dinlenilmesini ben istemiştim. Olay anında kendimi korumaktan başka bir şey yapmadım. adaletin kestiği parmak acımaz. Tokat'tan kalkıp gelmiş, bir hafta evimin etrafında dolanmış, kapımdan ayrılmamış. HTS kayıtlarından da bu bellidir. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Sevgilisini öldüren müzisyen Seçil Çiftçi'nin davasında yeni gelişme! Maktulün annesi isyan etti: Oğlum toprakta çürüyor o da hapiste çürüsün

MAKTÜLÜN ANNESİ: BENİM OĞLUM YERDE ÇÜRÜYOR O DA ORADA ÇÜRÜSÜN

Maktulün annesi Sevim Sevim, Tokat'tan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılarak "Oğlumu hiç durmadan arıyordu. Oğlum saplantılı değildi, aklını başından aldı. Hiç durmadan para istedi, onu al, bunu al, şuraya götür, sürekli para istedi. Seçil, beni arayarak 'Oğlun peşimi bırakmıyor' demedi. Ben oğlumu evlendirecektim ama onun yüzünden evlendiremedim. Yavruma nasıl kıydı? Şikayetçiyim, ağırlaştırılmış müebbet hapsini istiyorum. Benim oğlum yerde çürüyor, o da orada çürüsün. 2-3 kişi yaptılar, 1 kişi değil" dedi.

RAPOR İSTENDİ

Mahkeme heyeti, Seçil'in soruşturma aşamasındaki hastane evraklarının ve maktule ilişkin otopsi raporunun adli tıp kurumuna gönderilerek Seçil'de varsa yaralanmaların ölüm tarihiyle uyumlu olup olmadığının istenmesine, Seçil'in boy ve kilo durumunu gösterir fotoğraflarının çekilerek dosyaya konulmasına karar verdi. Heyet, maktuldeki yaralanmaların ne şekilde bir aletle vurulduğunun tespitini ve maktulde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunup bulunmadığının tespiti de istendi. Seçil'in ve maktulün fotoğrafları karşılaştırılarak maktulün vücudundaki yaralanmaları sanığın kendi başına yapıp yapamayacağının tespiti ile maktulün olay sırasında mı sonradan mı öldüğünün belirlenmesi de istendi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Sevgilisini öldüren müzisyen Seçil Çiftçi'nin davasında yeni gelişme! Maktulün annesi isyan etti: Oğlum toprakta çürüyor o da hapiste çürüsün

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Ocak 2023'te Sancaktepe Sazak Çeşme Mesire Yeri yakınlarında kimliği tespit edilemeyen bir kişinin ölü bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı, ölen kişinin daha önce hakkında kayıp ihbarı bulunan Semih Sevim (40) olduğunun tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, sanık Seçil Çiftçi'nin tek başına tespiti yapılan yaralanmalara sebebiyet veremeyeceği ve babasıyla birlikte maktulün ölümüne neden olan fiilleri gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluştuğu anlatılıyor. Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi'nin "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Seçil Çiftçi, Adli Tıp, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgilisini öldüren müzisyen Seçil Çiftçi'nin davasında yeni gelişme! Maktulün annesi isyan etti: Oğlum toprakta çürüyor o da hapiste çürüsün - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgilisini öldüren müzisyen Seçil Çiftçi'nin davasında yeni gelişme! Maktulün annesi isyan etti: Oğlum toprakta çürüyor o da hapiste çürüsün - Son Dakika
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