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Son Dakika › Güncel › Sandık başında gözaltına alınan Bağımsız İstanbul adayı: Mayo ve bikinide devrim yapacaktım - Son Dakika
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bağımsız olarak seçilen Hüseyin Dündar, mazbatasını teslim aldı ve görevine başladı. Dündar, hizmet odaklı bir anlayışla Çarşamba ilçesine hizmet etmeyi hedefliyor.
Çorum'da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere tonlarca nohut ve ayçiçek tohumu dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü, Çorum'un nohut ve ayçiçeği üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, mazbatasını alırken yaptığı açıklamada, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümünde göreve başladığını belirtti.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Ali Erdoğan, Köyceğiz Belediyesinde Belediye Başkanlığı görevini devraldı.
Sultangazi Belediyesi Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi'nde down sendromlu özel bireyler bir araya geldi. Seramik ve mutfak atölyelerinde el becerilerini geliştiren özel çocuklar, yaşıtlarıyla birlikte keyifli zaman geçirdi.
CHP'nin Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, seçimde 34 bin 469 oy alarak yeniden başkan seçildi. Kırşehir'de katılım oranının yüzde 74 olduğu seçimde CHP, en büyük oy oranına ulaşarak birinci parti oldu.
Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kardeş kent konseylerinin başarılarıyla birlikte demokratik katılımın Türkiye'nin geleceği olduğunu göstermenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Yılmaz, kent konseylerinin Türkiye'nin demokratik katılım alanındaki en önemli resmi mekanizması olduğuna vurgu yaptı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mazbatasını aldıktan sonra Kayseri'nin manevi değerlerinden olan Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'ni ziyaret ederek, dualarla hizmet yolculuğuna başladı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'ye 'evet' mührü basılmış ve yakılmış oy pusulaları bulundu. Olay jandarma ekipleri tarafından inceleniyor.
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin bahçe duvarına asılan ikinci el kıyafetler, kötü görüntüler oluşturuyordu. Tepebaşı Belediyesi Zabıtası ekipleri, satıcıların ürünlerini kaldırtarak müdahale etti.
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