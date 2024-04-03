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Sandık başında gözaltına alınan Bağımsız İstanbul adayı: Mayo ve bikinide devrim yapacaktım - Son Dakika
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Sandık başında gözaltına alınan Bağımsız İstanbul adayı: Mayo ve bikinide devrim yapacaktım

Sandık başında gözaltına alınan Bağımsız İstanbul adayı: Mayo ve bikinide devrim yapacaktım

Yerel seçimlerde en dikkat çeken olaylardan birini İBB bağımsız adaylarından, 58 yaşındaki Yaşar Polat yaşadı. "Mayo-bikinide devrim yapacağım" vaadiyle seçime giren ve oy pusulasına fotoğrafının basılması talebi Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilen Polat, kararı protesto etmek için de sandığa kafasına geçirdiği beyaz atletle gitti. Bir polis tarafından gözaltına alınan Polat seçimde kendisine oy veren 186 kişinin ise kim olduğunu bilmediğini söyledi.

03.04.2024 14:06  Güncelleme: 14:10
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Ayrıntılar geliyor...

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sandık başında gözaltına alınan Bağımsız İstanbul adayı: Mayo ve bikinide devrim yapacaktım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sandık başında gözaltına alınan Bağımsız İstanbul adayı: Mayo ve bikinide devrim yapacaktım - Son Dakika
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