Şanghay'da Çin İthalat Fuarı başladı, 480'den fazla ürün lansmanı bekleniyor - Son Dakika
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Şanghay'da Çin İthalat Fuarı başladı, 480'den fazla ürün lansmanı bekleniyor

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Şanghay\'da Çin İthalat Fuarı başladı, 480\'den fazla ürün lansmanı bekleniyor
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Şanghay'da açılan 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda 148 ülke ve bölgeden 4.142 yabancı şirketin katılımıyla rekor bekleniyor. Fuarda 480'den fazla ürünün dünya, Asya veya Çin lansmanı bekleniyor; 300'ü aşkın Fortune Global 500 şirketi ve sektör liderinin katılması bekleniyor.

SHANGHAİ, 5 Kasım (Xinhua) -- 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılacak hem yabancı şirketlerin hem de sektör liderlerinin sayılarında rekor seviyelere ulaşılması bekleniyor. Yüksek katılım oranları, dünyanın ithalat temalı en büyük ticaret fuarı olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın uluslararası şirketler açısından çekiciliğini koruduğunu gösteriyor.

Perşembe günü Çin'in doğusunda bulunan Shanghai'da başlayan fuara 300'den fazla Fortune Global 500 şirketi ve sektör liderinin katılması bekleniyor. Bu sayının rekor anlamına geldiğini belirten organizatörlere göre 2.000'den fazla şirket de fuara ilk kez katılacak.

Çin Ticaret Bakanlığı, bu yılki fuara katılacak 148 ülke ve bölgeden 4.142 yabancı katılımcı şirketle rekor seviyeye ulaşılmasının beklendiğini açıkladı. Fuarda 162 ülke, bölge ve uluslararası kuruluş temsil edilmiş olacak.

İlki 2018'de düzenlenen fuar, bugüne kadar farklı büyüklüklerdeki uluslararası şirketler için güçlü bir çekim merkezi olmayı sürdürdü. Şirketler yeni ürünlerini Çin'e tanıtmak ve dünyanın en büyük ikinci tüketici pazarına daha hızlı giriş yapmak için fuarı bir platform olarak kullanıyor.

Önceki yıllarda düzenlenen tüm fuarlara katılan Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk, bu yıl tip 2 diyabet için haftada bir kez uygulanan Kyinsu adlı enjeksiyonun da aralarında bulunduğu yeni ilaçlarını tanıtacak.

Novo Nordisk Başkan ve CEO'su Mike Doustdar, "Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin'deki çalışmalarımızın önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Fuara art arda dokuzuncu kez katılıyoruz ve ilk kez burada tanıttığımız birçok ilacı daha sonra Çin'de piyasaya sürdük" dedi.

Bu yıl 480'den fazla ürünün dünya, Asya veya Çin lansmanlarının fuarda yapılması bekleniyor. Bu sayı da yeni bir rekor anlamına geliyor.

Kanada merkezli spor giyim markası lululemon, fuara art arda üçüncü kez katılacak. Çin'in artık şirketin dünyadaki en büyük ikinci pazarı haline geldiği belirtiliyor.

lululemon Çin ve Asya-Pasifik Bölge Başkanı San Yan Ng, "Çin Uluslararası İthalat Fuarı, ürünlerin sergilendiği bir platformdan çok daha fazlasını temsil ediyor. Fuar, Çinli müşterilerimiz, iş ortaklarımız, kamu kurumlarındaki paydaşlar ve farklı sektörlerden dostlarımızla daha derin diyalog kurma ve daha güçlü bağlar inşa etme fırsatı da sunuyor" dedi.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin'in pazarını daha fazla dışa açma ve dünyanın dört bir yanından kaliteli ürünlerin ülkeye girişini kolaylaştırma çabalarının önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Çin, artan ithalatın iç talebi güçlendirmesini ve endüstriyel dönüşümünü desteklemesini umuyor.

Çin'in ithalatı yılın ilk dokuz ayında yüzde 22,3 artarak 16,7 trilyon yuana (yaklaşık 2,48 trilyon ABD doları) ulaştı. Bu, 2021'den bu yana kaydedilen en hızlı artış oldu.

Kaynak: Xinhua
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