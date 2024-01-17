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Şanlıurfa'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 19'u hükümlü 47 kişi yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 19'u hükümlü 47 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da yapılan operasyonda aranan şüphelilere yönelik 19'u hükümlü 47 kişi yakalandı. Gözaltına alınan M.K.'nin, Prof. Dr. Canan Karatay'ı dolandıran şüphelilerden biri olduğu ve hakkında 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

17.01.2024 - 17:25,  Güncelleme: 17:30
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ŞANLIURFA'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 19'u hükümlü 47 kişi yakalandı. Gözaltına alınan M.K.'nin Prof. Dr. Canan Karatay'ı dolandıran şüphelilerden biri olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 162 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel haraket polislerinin de destek verdiği operasyonda; 'silahlı yağma', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak, 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından aranan 19'u hükümlü 47 kişi yakalandı. Gözaltına alınan M.K.'nin, 2013'te Prof. Dr. Canan Karatay'ın 50 bin dolar ve 10 bin lirasını dolandıran şüphelilerden 1'i olduğu ve hakkında 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa\'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 19\'u hükümlü 47 kişi yakalandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Canan Karatay, Dolandırıcılık, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 19'u hükümlü 47 kişi yakalandı - Son Dakika
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