 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskınlarda, şüphelilerin üstlerinde ve kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

03.02.2024 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞANLIURFA merkezli 7 ilde jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Bursa, Antalya, Kilis ve Kayseri'de eş zamanlı yaptıkları baskınlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üstlerinde ve kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Şanlıurfa\'da DEAŞ Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye Erdoğan'ın tabut başındaki sözleri damga vurdu
    14:03 Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye Erdoğan'ın tabut başındaki sözleri damga vurdu

    Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uşurlandı. Cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şu anda ablaların ablasını ebediyete uğurluyoruz'' dedi.

  • Kocaeli Gebze'de Boya Fabrikasında Yangın Çıktı
    13:55 Kocaeli Gebze'de Boya Fabrikasında Yangın Çıktı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Henüz sebebi belirlenemeyen yangın nedeniyle fabrika alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

  • Fenerbahçe'nin transferi gerçekleşmeyen futbolcunun eşi yalanladı
    13:54 Fenerbahçe'nin transferi gerçekleşmeyen futbolcunun eşi yalanladı

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı - lacivertlilerde birçok isimle yollar kiralık olarak ayrılmıştı. Lincoln Henrique ise Brezilya Serie A ekibi Bragantino ile anlaştı. Transferi kısa süre içinde açıklanacak olan deneyimli futbolcunun eşi, bir gazetecinin "Lincoln Henrique'nin eşi Ankaragücü'nü istemedi" şeklindeki haberine sert tepki gösterdi.

  • Defne Joy Foster'ın ölümünün 13. yılında partnerleri duygusal paylaşımlar yaptı
    13:40 Defne Joy Foster'ın ölümünün 13. yılında partnerleri duygusal paylaşımlar yaptı

    Sihirli Annem dizisindeki Eda rolüyle tanınan Defne Joy Foster'ın ölümünün 13. yılında partnerleri Jess Molho ve Jennifer Boyner, duygusal paylaşımlar yaparak onu anma ve özlem duygularını dile getirdi.

  • Merkez Bankası'nda yeni atama: Hangi isim, ne kadar görev yaptı?
    13:37 Merkez Bankası'nda yeni atama: Hangi isim, ne kadar görev yaptı?

    Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan'ın istifası ile bir dönem daha kapandı. Erkan, görevinde sadece 8,5 ay kaldı. Son 5 yılda, 4 Merkez Bankası Başkanı değişti. Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı. Bu değişiklikle birlikte AK Parti döneminde 7'inci kez başkan değişimi yaşandı. Erkan, 3.5 ay görev yapan Naci Ağbal'dan sonra en kısa süre başkanlık yapan ikinci isim oldu.

  • Hafize Gaye Erkan'ı istifaya sürükleyen iki olay!
    12:19 Hafize Gaye Erkan'ı istifaya sürükleyen iki olay! "Sadık Abi" detayı bomba

    Büyük umutlarla Merkez Bankası'nın başına geçen ve görev gelir gelmez yaptığı faiz artışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hafize Gaye Erkan, dün akşam saatlerinde ani bir kararla istifa ettiğini duyurdu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Arkasındayız" mesajı verdiği Erkan'ın istifasının perde arkasında neler var? Detaylar haberimizde...

  • Bakan Yerlikaya duyurdu: 34 DEAŞ üyesi yakalandı
    12:07 Bakan Yerlikaya duyurdu: 34 DEAŞ üyesi yakalandı

    İçişleri Bakanı Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35 Operasyonu'yla haklarında İnterpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi şüphelinin yakalandığını açıkladı.

  • Fenerbahçe'nin toplam borcu 11 milyar 466 milyon TL
    12:06 Fenerbahçe'nin toplam borcu 11 milyar 466 milyon TL

    Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğunu açıkladı. Kulübün varlıkları ise 6 milyar 252 milyon TL olarak belirlendi.

Şanlıurfa, Jandarma, Güvenlik, Terör, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 14:17:30. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement