Kahramanmaraş depremi davasında ilk karar! Müteahhidin cezası belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş depremi davasında ilk karar! Müteahhidin cezası belli oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Şanlıurfa'da 34 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği belirtildi.

22.02.2024 15:35  Güncelleme: 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Kentte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

AVUKATLAR ÜST SINIRDAN HÜKÜM İSTEDİ

Şanlıurfa 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık müteahhit Müslüm Demirer'in avukatları ile mağdur tarafların avukatları katıldı. Heyet değişikliği nedeniyle duruşmada apartmanın enkazında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin raporlar ve tutanaklar okundu. Mağdur taraf avukatları, sanık hakkında üst sınırdan hüküm verilmesini talep etti.

Sanık avukatları da sunulan mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, aynı binanın enkazında müvekkillerinin de oğlunu kaybederek zarar gördüğünü dile getirdi. Savcı ise esasa ilişkin mütalaasında, sanığın apartmanın inşasında mevcut standartlara göre üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinin tespit edildiğini ve kusurlu bulunduğunu kaydetti.

BİNADA KENDİ OĞLUNU DA YİTİRDİĞİ İÇİN CEZADA İNDİRİM

Oy birliğiyle alınan kararda, sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Söz konusu binada kendi oğlunu da kaybetmiş olması nedeniyle cezasında 1/6 oranında indirime gidilerek sanığın 18 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği de anımsatıldı. İlgili karar, depremlerde yıkılan binaların sorumluları hakkında verilen ilk karar olma özelliği taşıyor.

Kahramanmaraş depremi davasında ilk karar! Müteahhidin cezası belli oldu
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş depremi davasında ilk karar! Müteahhidin cezası belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • süleyman hakan gökşen: müteahhit binayı kimseye sormadan mı dikmiş? yani bina yapılırken belediyelerden "uygundur" onayı alınmıyor mu? diğer bir ifadeye göre, bina yapımı kontrollerini belediyeler yapmıyor mu? yapıyorsa, binanın yapım tarihindeki belediye başkanından, il imar müdürü, fen müdürü v.s sorumlular nerede? 35 0 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 16:41:59. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi davasında ilk karar! Müteahhidin cezası belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement