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Şanlıurfa'da Kudüs ve Aksa Tufanı Destek Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kudüs ve Aksa Tufanı Destek Yürüyüşü düzenlendi

Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla HÜDAPAR tarafından düzenlenen 'Kudüs ve Aksa Tufanı Destek Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyarak Rabia Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında tekbir getirilerek İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti de yapıldı. HÜDAPAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek, Müslüman kardeşlerinin direniş göstererek zalime boyun eğmediğini vurguladı.

Şanlıurfa\'da Kudüs ve Aksa Tufanı Destek Yürüyüşü düzenlendi
17.12.2023 - 16:42,
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Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Kudüs ve Aksa Tufanı Destek Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi.

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) İl Başkanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında Ali Şelli Parkı önünde toplanan vatandaşlar, taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

Vatandaşlar yürüyüş sırasında tekbir getirdi, sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Yürüyüş sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

HÜDAPAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, burada yaptığı konuşmada, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Müslüman kardeşlerinin her gün katliama maruz kaldıklarını ama direniş göstererek zalime boyun eğmediğini belirten Ramanlı, "Onlar sadece kendi topraklarını savunmuyorlar. Onlar sadece kendi insanlarını müdafaa etmiyorlar. Bizim, sizin, hepimizin izzetini, şerefini ve namusunu müdafaa ediyorlar. Bizler onların Müslüman kardeşleri olarak elimizden geleni yapmakla mükellefiz." dedi.

Programa, HÜDAPAR Şanlıurfa İl Başkanı Faruk Polat, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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