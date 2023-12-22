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Akçakale'deki Öğrencilerin Zorlu Yolculuğu

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Bulutlu Mahallesi'nde öğrencilerin çamurlu yollardan okula gittiği anın görüntülerini paylaşarak, eğitim hakkının engellendiğini ve çözüm talep etti.

Akçakale\'deki Öğrencilerin Zorlu Yolculuğu
22.12.2023 - 20:42,  Güncelleme: 20:44
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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Bulutlu Mahallesi'nde öğrencilerin çamurlu yollardan okula gittiği anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak "Okullarda tarikat ve cemaatlerle yapılan protokollerle övünen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önce bir zahmet gelsin, Akçakale Bulutlu Mahallesi'nde öğrencilerin ne zorlu şartlarda eğitime erişmeye çalıştıklarına baksın ve ilgili bakanlıklarla çözüm üretsin" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Bulutlu Mahallesi'ndeki öğrencilerin yağışlar sonrası çamura dönen yollarda okula gitmesine tepki gösterdi. Öğrencilerin yaşadığı zorluğun videosunu da paylaşan Tanal, paylaşımına şu notu düştü:

"Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Bulutlu Mahallesi'nde minik öğrenciler, her yağış sonrası çamur deryasına, bataklığa dönüşen bu yolu kullanarak okullarına ulaşmaya çalışıyor. Mahalle sakinlerinin, okula giden yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yolun asfaltlanması talebi, AKP'li belediye tarafından yerine getirilmiyor. Aileler, engelli yakınlarını da sırtlarına alarak okullarına, hastaneye götürüyor.

Öğrencilerin eğitim hakkı engelleniyor. Çocukların üstün yararı ilkesi dikkate alınmıyor. Yurttaşların anayasadan kaynaklı ulaşım hakkı, sağlık hakkı hiçe sayılıyor. Okullarda tarikat ve cemaatlerle yapılan protokollerle övünen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önce bir zahmet gelsin, Akçakale Bulutlu Mahallesi'nde öğrencilerin ne zorlu şartlarda eğitime erişmeye çalıştıklarına baksın ve ilgili bakanlıklarla çözüm üretsin."

Kaynak: ANKA
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