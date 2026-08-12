Görüntü Adana\'dan değil! Termometreler çıldırdı

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Şanlıurfa'da rekor seviyelere ulaştı. Gün içinde termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği kentte, artan sıcaklıklar günlük yaşamı oldukça zorlaştırdı. Kavurucu sıcakların etkisi altındaki vatandaşlar, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ederken, sokağa çıkanlar ise güneşin yakıcı etkisinden korunmak için şemsiye ve şapkalarına sarıldı.

BALIKLIGÖL VE PARKLARA AKIN ETTİLER

Sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyen Urfalıların sığındığı ilk adresler kentin yeşil alanları oldu. Başta kentin simgesi konumundaki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi olmak üzere, ağaçlık alanlar ve parklar serinlemek isteyen vatandaşlarla doldu.

TARİHİ ÇARŞILARDA 'VANTİLATÖR' ÖNLEMİ

Aşırı sıcaklar, kentin kalbi konumundaki tarihi çarşılar bölgesinde de esnafı farklı çözümler bulmaya itti. Bölgede alışveriş yapan yerli ve yabancı turistlerin sıcak havadan daha az etkilenmesi ve rahatça gezebilmesi amacıyla çarşı boyunca kurulan vantilatör sistemleri çalıştırılarak suni bir serinlik ortamı yaratılmaya çalışıldı.

SOKAKLAR VE CADDELER BOŞ KALDI

47 dereceyi bulan çöl sıcakları, kentin trafik ve yaya akışını da doğrudan vurdu. Tehlikeli boyuta ulaşan yüksek sıcaklık nedeniyle, Şanlıurfa'nın normalde günün her saati kalabalık olan birçok noktasında araç ve yaya yoğunluğunun gözle görülür oranda azaldığı ve sokakların adeta boşaldığı gözlemlendi.