Görüntü Adana'dan değil! Termometreler çıldırdı - Son Dakika
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Görüntü Adana'dan değil! Termometreler çıldırdı

Görüntü Adana\'dan değil! Termometreler çıldırdı
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Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 47 dereceye ulaşarak günlük yaşamı adeta felç etti. Bunaltıcı sıcaktan kaçmaya çalışan vatandaşlar parklara ve Balıklıgöl'e akın ederken, kentin işlek cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Şanlıurfa'da rekor seviyelere ulaştı. Gün içinde termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği kentte, artan sıcaklıklar günlük yaşamı oldukça zorlaştırdı. Kavurucu sıcakların etkisi altındaki vatandaşlar, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ederken, sokağa çıkanlar ise güneşin yakıcı etkisinden korunmak için şemsiye ve şapkalarına sarıldı.

BALIKLIGÖL VE PARKLARA AKIN ETTİLER

Sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyen Urfalıların sığındığı ilk adresler kentin yeşil alanları oldu. Başta kentin simgesi konumundaki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi olmak üzere, ağaçlık alanlar ve parklar serinlemek isteyen vatandaşlarla doldu.

Görüntü Adana'dan değil! Termometreler çıldırdı

TARİHİ ÇARŞILARDA 'VANTİLATÖR' ÖNLEMİ

Aşırı sıcaklar, kentin kalbi konumundaki tarihi çarşılar bölgesinde de esnafı farklı çözümler bulmaya itti. Bölgede alışveriş yapan yerli ve yabancı turistlerin sıcak havadan daha az etkilenmesi ve rahatça gezebilmesi amacıyla çarşı boyunca kurulan vantilatör sistemleri çalıştırılarak suni bir serinlik ortamı yaratılmaya çalışıldı.

Görüntü Adana'dan değil! Termometreler çıldırdı

SOKAKLAR VE CADDELER BOŞ KALDI

47 dereceyi bulan çöl sıcakları, kentin trafik ve yaya akışını da doğrudan vurdu. Tehlikeli boyuta ulaşan yüksek sıcaklık nedeniyle, Şanlıurfa'nın normalde günün her saati kalabalık olan birçok noktasında araç ve yaya yoğunluğunun gözle görülür oranda azaldığı ve sokakların adeta boşaldığı gözlemlendi.

Görüntü Adana'dan değil! Termometreler çıldırdı
Görüntü Adana'dan değil! Termometreler çıldırdı
Görüntü Adana'dan değil! Termometreler çıldırdı
Kaynak: AA

Hava Durumu, Şanlıurfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntü Adana'dan değil! Termometreler çıldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Her yıl öyle zaten çıldıran sizsiniz bence 0 0 Yanıtla
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