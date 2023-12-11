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Akraba iki aile silah ve sopalarla birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Akraba iki aile silah ve sopalarla birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kavga sonucunda T.Y hayatını kaybederken, M.Y, F.Y. ve A.Y ise yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

11.12.2023 - 13:23,  Güncelleme: 14:10
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AKRABALAR BİRBİRİNE GİRDİ

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada T.Y, M.Y, F.Y. ile A.Y. yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan T.Y, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Akraba iki aile silah ve sopalarla birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: ne değişik bir tür ilk defa görüyorum Yanıtla 5 0

Viranşehir, Yenişehir, Şanlıurfa, Olay, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Akraba iki aile silah ve sopalarla birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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