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Şanlıurfa'da stajyer avukat darbedilip yaralandı, saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da stajyer avukat darbedilip yaralandı, saldırgan tutuklandı

İstanbul'dan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine haciz işlemine giden stajyer avukat Büşra Teksöğüt, minibüste Ahmet Eroğlu tarafından darbedilip yaralandı. Saldırgan tutuklandı. Türkiye Barolar Birliği de saldırıya tepki gösterdi ve caydırıcı cezaların hayata geçmesini istedi. Teksöğüt'ün babası ise bu olayın bir kadına ve hukuk camiasına yapılan bir saldırı olduğunu belirtti.

11.01.2024 - 16:40,  Güncelleme: 16:49
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İSTANBUL'dan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine haciz işlemine giden stajyer avukat Büşra Teksöğüt'ü darbedip yaralayan Ahmet Eroğlu, tutuklandı.

İstanbul Barosu'na kayıtlı stajyer avukat Büşra Teksöğüt, haciz işlemleri için Salı günü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geldi. Burada haciz işlemlerini yapan avukat, daha sonra Şanlıurfa kent merkezine hareket etmek için minibüse bindi. Aynı minibüsün arka koltuğuna ise haciz işlemlerini yaptığı kişinin yakınlarından olan Ahmet Eroğlu da bindi. Balıklıgöl Devlet Hastanesi durağında duran minibüste Ahmet Eroğlu, avukat Büşra Teksöğüt'ü dışarı çıkararak tekme tokat saldırıp, yerde sürükledi. Çevredekilerin araya girmesiyle kurtarılan avukat Teksöğüt, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise kaçtı. Şanlıurfa'daki tedavisinin ardından İstanbul'a giden avukatın şikayetinin ardından saldırgan Ahmet Eroğlu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eroğlu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

TÜRKIYE BAROLAR BİRLİĞİ'NDEN TEPKİ

Türkiye Barolar Birliği de açıklama yaparak saldırıya tepki gösterdi. Açıklamada, stajyer avukat Büşra Teksöğüt'ün tehdit edilip, fiziki şiddete maruz kaldığı belirtilerek, Meslektaşımızın saldırı sonucunda ayağı kırılmış ve telefonu parçalanmıştır. Saldırgan, Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır. Avukatı dosyanın tarafı olarak gören ve değişmeyen bu zihniyetle mücadele, caydırıcı cezalandırma ve Birliğimizin ilgili kurumlara sunduğu önerilerin hayata geçmesi ile mümkündür. Gerekli düzenlemeler ivedi bir şekilde yapılmadıkça, işledikleri suçların karşılığında yeterli cezaları almayan failler kendilerinde şiddete başvurma hakkını görmeye devam edeceklerdir denildi.

AVUKAT, YAŞADIKLARINI ANLATTI

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde haciz işlemi sonrası saldırıya uğrayan stajyer avukat Büşra Teksöğüt, yaşadıklarını anlattı. Haciz işlemi sonrası borçlu kişinin yakını tarafından aynı minibüste takip edildiğini anlatan Teksöğüt, Suruç'a haciz işlemi için gitmiştim. Haciz işlemleri sonrasında minibüste takip edildim. Beni takip eden kişi bulduğu ilk fırsatta beni minibüsten aşağıya çekti. Dizimi kaldırıma vurunca dizim parçalandı, telefonumu kırdı. Tamamen tasarlanmış, planlanmış bir olaydı dedi.

Teksöğüt'ün babası Fatih Teksöğüt ise yaşananlara tepki göstererek, Bir avukatın meslek gereklerinin icrası tamamladıktan sonra yolda pusu kurulmak suretiyle bu şekilde darp edilmesi, bir kadına ve hukuk camiasına yapılan bir saldırıdır diye konuştu.

Hastanede tedavisi süren Büşra Teksöğüt'ün yüzünde darp izleri ve bacaklarının sargılı olduğu görüldü.

Şanlıurfa\'da stajyer avukat darbedilip yaralandı, saldırgan tutuklandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

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