Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa\'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, bir dizüstü bilgisayar ile 2 flash bellek ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyon sonucunda, 7 milyon 560 bin liralık mağduriyetin önüne geçildiği bildirildi.

30.04.2024 11:46
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Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Şanlıurfa merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sinop ve Kocaeli'de belirlenen 23 adrese eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, bir dizüstü bilgisayar ile 2 flash bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonla, 7 milyon 560 bin liralık mağduriyetin önüne geçildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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