Şanlıurfa Karaköprü\'de 5,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.40 sıralarında meydana gelen deprem, Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, kent merkezinde kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, merkez üssü Karaköprü ilçesi olan depremin derinliği depremin derinliği 7,39 kilometre olarak ölçüldü. Deprem kent merkezi ve çevre illerde kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremin ardından vatandaşlar tedbir amacıyla ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. İlk bilgilere göre, deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da olumsuzluk bildirilmedi.

Bölgede ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yetkililerden gelecek açıklamalar doğrultusunda depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.