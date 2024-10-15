SAP, TechEd\'de Üretken Yapay Zeka Joule\'u Tanıttı

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TechEd konferansında SAP, üretken yapay zeka dijital asistanı Joule'u yeni iş yapma biçiminin merkezine alarak çığır açan yapay zeka yeniliklerini tanıttı.

Kurumsal uygulama ve iş odaklı yapay zeka çözümleri alanında lider SAP, iş birlikçi teknolojilerden bilgi grafiği yeteneklerine ve SAP Build'deki üretken yapay zeka geliştirici özelliklerine kadar, iş zekası alanında ezber bozan nitelikte kapsamlı bir koleksiyon sunuyor. Bugün küresel ticaretin yüzde 87'si SAP sistemleri üzerinde çalışıyor. SAP ayrıca, karmaşık disiplinler arası görevleri tamamlamak için özel yeteneklerle donatılmış işbirliğine dayalı yapay zeka araçları da dahil olmak üzere Joule'ü tamamlayan ve genişleten güçlü yeni yetenekleri duyurdu.

Geliştiricilerin, zengin iş kapsamıyla ilişkilendirerek SAP verisinin tam değerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak yeni nesil bir çözüm olan SAP Knowledge Graph'ın yanı sıra, geliştiricilerin iş odaklı yapay zeka inovasyonunu sürdürmelerini sağlayacak yeni araçlar da etkinlikte tanıtıldı.

ŞİRKETLER, YAPAY ZEKANIN GÜCÜNDEN YARARLANARAK BÜYÜMEYİNİN ÖNÜNÜ AÇABİLECEK

TechEd etkinliğinde konuşan SAP Ürün Mühendisliğinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Muhammad Alam, "SAP'nin sunduğu inovasyonlar şirketlerin gerçek iş sonuçlarına ulaşmasını sağlıyor. Bugün duyurduğumuz gelişmeler, müşterilerimizin yapay zekanın, veri ve yeni geliştirme çözümlerinin gücünden yararlanarak büyümenin önünü açmasına destek olacak. Bugün tanıttığımız yapay zeka yenilikleri, SAP'nin iş ve teknoloji odaklı benzersiz uzmanlığından yararlanarak, modern iş dünyasının çehresini dönüştürmek için yeni bir insan-yapay zeka ortaklığı kuruyor" dedi.

İlk duyurusu bir yıl önce yapılan ve iş yapış şekillerinde bir dönüm noktasını oluşturan Joule, iş dünyasının dilini gerçekten konuşan tek dijital asistan olarak, işbirlikçi yapay zeka aracılarına sahip oldu. Joule'un yetenekleri, SAP'nin en çok kullanılan iş görevlerinin yüzde 80'ini destekleyecek şekilde genişletildi. Böylece SAP'nin dijital asistanı Joule, şirketin ürün portföyüne daha da derinlemesine yerleşti.

Destek sağlayan çok aracılı sistemler (Collaborative multi-agent systems), belirli görevleri yerine getirmek için özel yapay zeka teknolojilerini devreye sokuyor ve karmaşık iş akışlarında iş birliği yaparak ortak hedeflere ulaşmak için stratejilerini uyumlu hale getiriyor. SAP, karmaşık iş akışlarını iş birliği içinde gerçekleştirmek için iş fonksiyonlarındaki benzersiz uzmanlıklarını bir araya getirecek birden fazla iş birliğine dayalı yapay zeka aracısını Joule'a ekliyor. Yapay zeka aracıları, siloları ortadan kaldırarak ve çalışanların insan yaratıcılığının gerektiği alanlara yoğunlaşmalarını sağlayarak üretkenliği artırıyor.

SAP'nin TechEd etkinliğinde tanıtılan iki sıra dışı senaryo, aracıların dönüştürücü gücünü gösterdi. Bunlardan ilkinde, yanlış ve eksik faturalar, uygulanmamış krediler ve reddedilmiş veya yinelenen ödemeler de dahil olmak üzere, anlaşmazlık çözümü senaryolarını analiz etmek ve çözmek için otonom yapay zeka aracıları kullandı. Diğerinde ise otonom yapay zeka aracıları kullanılarak fatura ödemeleri, fatura işleme ve defter güncellemeleri otomatikleştirildi, tutarsızlıkları veya hatalar hızla ele alınarak temel finansal süreçleri basitleştirildi.

VERİNİN GÜCÜNDEN YARARLANARAK DAHA İYİ KARAR ALMAK MÜMKÜN

SAP'nin yapay zeka alanındaki yenilikleri, şirketin benzersiz iş verisi uzmanlığından da yararlanıyor. 2025'in ilk çeyreğinden itibaren SAP Datasphere ve Joule üzerinden erişilecek SAP Knowledge Graph çözümü, SAP'nin geniş veri ortamında ilişkileri ve bağlamı kusursuz bir şekilde haritalandırarak, kullanıcılara daha derin bir anlayış kazandırarak, şirketlerin veriye dayalı daha doğru kararlar almasını sağlayacak. Satın alma siparişleri, faturalar ve müşteriler gibi iş kalemleri arasında kullanıma hazır ilişkiler sunacak çözüm, manuel veri modellemesinin karmaşıklığını önemli ölçüde azaltacak.

SAP Knowledge Graph, yapay zekayı SAP'ye özgü iş semantiğine dayandırır; bu da yanlış veya ilgisiz sonuç alma riskini azaltır ve kuruluşların akıllı uygulamalar oluşturmasını ve üretken yapay zekayı daha etkili kullanmasını kolaylaştıracak.

SAP ayrıca, geliştiricilerin iş odaklı yapay zeka alanında inovasyonu artırması için bir dizi yenilik başlattı. SAP'nin uygulama geliştirme platformu SAP Build'da yer alan kod açıklaması ve belge arama gibi yeni üretken yapay zeka geliştirici özellikleri, Java ve JavaScript geliştiricileri için geliştirme süresini kısaltacak. SAP Build ayrıca geliştiricilerin SAP Build'a doğrudan SAP S/4HANA Cloud Public Edition'dan erişmesine olanak tanıyacak ve süreci basitleştirecek bir Genişletilebilirlik Sihirbazı (Extensibility Wizard ) özelliği de ekliyor. ABAP geliştiricileri ve füzyon ekipleri de ABAP Cloud geliştirme araçlarına SAP Build'dan sorunsuz erişebilecek. Bu arada ABAP geliştiricileri ve karma ekipler, SAP Build'in ABAP Bulut geliştirme araçlarına kusursuz erişim elde edecek.

SAP, 2025 yılına kadar dünya çapında 2 milyon kişiye yeni beceri kazandıracağına dair taahhüdünü yerine getirdiğini duyurdu. Şirket, sundugu egitimler ile rol bazlı sertifikalar, ücretsiz eğitim materyalleri ve geliştiricilere yönelik uygulamalı fırsatlar aracılığıyla dünyanın dijital beceri açığını azalttı. SAP, üretken yapay zeka, yapay zeka etiği ve SAP'nin gelişmiş yapay zeka araçları ve platformları hakkındaki kurslar da dahil olmak üzere giderek büyüyen yapay zeka ile ilgili öğrenme fırsatları portföyünü genişletmeye devam ediyor.