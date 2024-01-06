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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında şehitler anıldı - Son Dakika
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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında şehitler anıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümünde Erciyes'ten getirilen karlar üzerinde şehit olan askerleri anma programı düzenledi. Programa, AK Parti Kayseri milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve bölge halkı katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı, şehitlerin yanı sıra son süreçte yaşanan şehitleri de anarak tarihten ders almanın önemine vurgu yaptı.

06.01.2024 - 16:20,
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SARIKAMIŞ Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes'ten getirilen karların üzerinde, harekatta şehit olan askerler anıldı.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi. Programa, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ile Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrenciler ve bölge halkı katıldı. Etkinlikte, kent meydanına Erciyes'ten kamyonla getirilen kar üzerine askeri kıyafetlerle uzanan öğrenciler, Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan askerleri andı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Yaklaşık 110 yıl önce, 75 bin tane civarı gencimizin, kış şartlarında Allahuekber Dağları'nda hayata gözlerini yumarak şehit olması nedeniyle rahmetle anıyoruz. Onların hatıralarını yad ederken şehitlerimizin şahsında son süreçte 12 tane şehidimiz ve öncesinde 7'nci yılını hatırladığımız Erciyes Üniversitesi'nin önündeki durakta şehit olan 15 kardeşimizi de hatırlayarak sözlerime devam etmek istiyorum. Kayseri'mizde 5 üniversiteden sonra 6'ncı üniversite olarak nitelendirdiğimiz KAYMEK'imizi bir kez daha tebrik ediyorum. Tarihten ders alırsak tekerrür etmez. Bu anlayış içinde zor bir coğrafyadayız. Bunun farkındayız. Gerek ülkemizin gerekse coğrafyamız üzerinde oynanan oyunlar bitmiyor. Son süreçte Gazze'deki İsrail Yahudi'sinin yapmış olduğu kardeşlerimizi katleden anlayışı lanetliyorum" dedi. (DHA)

Sarıkamış Harekatı\'nın 109. yılında şehitler anıldı
Kaynak: DHA
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes, Kayseri, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında şehitler anıldı - Son Dakika
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