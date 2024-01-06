Sarıkamış Harekatı\'nın 109. yılında binlerce kişi meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile kar altında meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için okunan mevlide katılanlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tarafından yönetmenliğini Hüseyin Özer'in yaptığı "Soğuk heykeller" adlı tiyatro oyunu, alanda kurulan platformda sahnelendi.

Kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, etkinlikler kapsamında kum sanatıyla Sarıkamış şehitlerini anlatan gösteri sundu.

Sarıkamış Harekatı'nda yaşanan bazı olayları konu alan oyunun ardından Kars Valisi ve Belediye Başkanı Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile binlerce kişi, ellerinde meşalelerle yürüyüşe geçti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesine aldırmayan katılımcılar, tekbirler eşliğinde Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve "Ruhun Şad Olsun" yazısı meşalelerle ateşe verildi.

Yürüyüşe askeri birliklerin yanı sıra Kızılay gönülleri ve farklı şehirlerden gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

Kızılay gönüllüleri, alandakilere sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

Yürüyüş, AA ekibince dron ile görüntülendi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, beyaz kefen giyenlerin memleketi Sarıkamış'ta tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Aynı ruh aynı imanla bu bölgede, Sarıkamış'ta, Allahuekber Dağları'nda on binlerin şehit olması, yüreklerimiz yandı tabii ki, halen aynı inancı yaşayan nesil çok güzel. Burada binlerce kişi yürüdü, pazar günü on binler olacak." dedi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen binlerce kişinin yürüyüşe katıldığını anlatan Polat, "Neslimizi aynı iman ve inançla yetiştirmemiz lazım. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak zorunda olduğumuzun farkına varmamız, neslimizi de buna göre yetiştirmemiz lazım. Şükürler olsun ki neslimiz aynı imanla inançla yetişiyor, yetişmeye devam edecek. 109 yıl önce beyaz kefen giyen şehitlerimizi, 109'uncu yılda binlerle, on binlerle birlikte anmak, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelenlerle anmak çok güzel. İman ve inanç Türkiye'nin her tarafına dağılmış durumda, Rabb'im bizi bu inançtan ayırmasın." diye konuştu.

Yürüyüşe katılanlardan Feride Ayna, duygularını şöyle aktardı:

"Vatan, bayrak, millet benim için çok önde gelen bir şey. Bir Atatürkçü olarak böyle topluluğu ve gençliği görmek çok güzel bir şey, çok mutlu oldum. Herkesi bekliyorum, gelsinler şehitlerimizi analım. Bu soğuk onların yanında hiç, onlar donarak ölmüş, biz sıcakta yürüdük. Sıcak yatağımızda gidip yatacağız ama onlar karda donarak öldüler. Bundan dolayı şehitlerimize ne kadar dua etsek azdır."

Hira Sade, yürüyüşte duygulandıklarını ifade ederek, "Bizim şu anda ayaklarımız belki üşüyebilir ama şehitlerimiz diz üstünde üşümüyorlar, savaşıyorlar, vazgeçmiyorlar. Biz şimdi yürüyüp üşüyüp evimize giderken şehitlerimiz bizim için 10-11 yaşında savaştılar." dedi.

Yasin Bakırhan, her yıl şehitleri anma programına katıldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu duygular anlatılmaz, şehitlerimizi minnetle rahmetle şükranla anıyoruz. Bir nebze de olsun bu havayı teneffüs etmek ve buraya gelen insanlarla bu duyguyu kendi aralarımızda paylaşıp bir an yaşamak istiyoruz. Rabb'im o günleri bir daha yaşatmasın, devletimize güç kuvvet versin."