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Sarıkamış'ta kardan heykellerinin açılışı yapıldı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta kardan heykellerinin açılışı yapıldı

Sarıkamış'ta 109 yıl önce şehit olan 90 bin askerinin anısına yapılan kardan heykellerin açılışı Bakan Bak ve Göktaş tarafından gerçekleştirildi. Heykeller, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde eksi 5 derece soğukta, 200 kamyon kar kullanılarak yapıldı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer yetkililer katıldı.

06.01.2024 - 18:15,
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Sarıkamış'ta kardan heykellerinin açılışı yapıldı

KARS - Sarıkamış'ta 109 yıl önce şehit olan 90 bin askerinin anısına 200 kamyon kar taşınarak yapılan kardan heykellerin açılışını Bakan Bak ve Göktaş yaptı.

Sarıkamış Kayak Merkezinde yapılan kardan heykeller eksi 5 derece soğukta, yaklaşık 200 kamyon kar kullanılarak ortaya çıkarıldı. Yapımı yaklaşık 5 gün süren kardan asker heykellerin açılışı bu gün törenle yapıldı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Eski Bakan Ahmet Aslan, kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açılış öncesi yaptığı açıklamada "gerçekten hem şehitlerimize, hem gazilerimize Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak onların emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tabi ki bugün biziler için çok anlamlı Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında bu vesileyle karı soğuk günde canlarını ülkemiz için feda eden bütün şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyoruz. İnşallah gelecek nesiller için iyi bir miras bırakmaya devam edeceğiz" dedi.

Daha sonra söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 109 yıl önce şehadet şerbeti içen kahramanları anmak için Sarıkamış'ta bir kez daha buluştuklarını belirtti.

Bak, "Bizim için çok önemli bir husus bu tarihi olayları vatanın savunması için yaşanan bu olayları genlerimize, gelecek nesillere aktarmak. Bakanlık olarak Türkiye'nin 4 bir yanından gençleri buraya getiriyoruz. Bu vatanın uğruna şehit düşenlerin destanlarını, hatıralarını hatırlatmak, anımsatmak ve bunun iğçinde Türkiye'nin 4 bir yanından gençlerimizi hem Sarıkamış'a, hem Çanakkale'ye, hem Kütahya Dumlupınar'a ve pek çok organizasyona götürüyoruz" diye konuştu

Konuşmaların ardından kardan heykellerin üzerinde bulunan Türk Bayrağı kesilen kurdele ile birlikte kaldırıldı. Ortaya devasa heykel çıktı. Kardan şehit heykellerine bakanlar ve katılımcılar kırmızı karanfil atıldı. Toplu fotoğraf çekim sonrası tören alanın üzerinde planörcüler gösteri yaptı. Planörcülerin gökyüzünde açtığı Türk Bayrağı ve Atatürk posteri alkışlandı. Bu arada tören alanından bulunan jandarma personeli vatandaşların ilgisini topladı.

Sarıkamış\'ta kardan heykellerinin açılışı yapıldı
Kaynak: İHA
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